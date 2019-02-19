Новый судья "МастерШеф. Профессионалы": интервью с Владимиром Ярославским

Владимир Ярославский – кулинар с 22-летним опытом, 14 из которых работает шеф-поваром

Владимир Ярославский Фото: пресс-служба СТБ

2 марта на СТБ состоится премьера нового шоу "МастерШеф. Профессионалы". Впервые участниками станут не кулинары-аматоры, а повара с профессиональным опытом. Это не единственное отличие от классической версии проекта. Одним из судей проекта станет Владимир Ярославский. Знакомимся с новым судьей проекта!

Владимир, расскажите, когда вы решили стать кулинаром? Где вы учились и получали опыт?

Я начинал готовить дома, еще когда мне было 11 лет. Мы тогда жили в Питере. Это как раз были 90-е годы, начались перебои с продуктами. Я помогал родителям с покупками, выстаивал очереди по 600-700 человек, записывался, покупал продукты. И именно тогда мне стало интересно готовить.

Когда мне было 13, мы переехали из Питера в Полтаву, и в Украине тоже было тяжелое время. Даже приходилось дома готовить хлеб. Отец заметил, что у меня получается готовить лучше, чем у мамы, и именно он настоял на том, чтобы я поступил в техникум – по специальности технолог общественного питания. Мне тогда было 15 лет. После техникума я отучился в Полтавском институте потребительской кооперации.

Судьи "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Затем, в 25 лет, поехал в Школу вин и высокой гастрономии "Ностальжи" в Москве. Отучился с Патриком Пажесом – это друг легендарного Поля Бокюза, и он тогда привил мне интерес к французской кухне. Позже мне повезло работать с французским поваром Жеромом Лорье – это потомственный повар в третьем поколении. Он дал мне очень много базовых понятий. Но я всегда мечтал получить настоящее образование – настоящее для меня.

Накопив немного денег, я поступил в Институт Поля Бокюза на интенсив для шеф-поваров. И сегодня каждый год я продолжаю обучаться, езжу на стажировки в лучшие рестораны мира (по рейтингу The World’s 50 best restaurants). Важно видеть, как готовят разные шефы, как работают разные руки.

Что для вас значит статус судьи "МастерШеф. Профессионалы"?

Конечно, я был очень рад, что мне предложили стать судьей. Популяризация нашей профессии просто необходима. Очень много поваров где-то в глубинках не задумываются о каких-то глобальных вещах, о трендах, которые есть в кулинарном мире.

Владимир Ярославский работает шефом уже много лет Фото: пресс-служба СТБ

Например, на кастинг все привыкли готовить лосось. Почему бы не подать тот же привычный карп в каком-то необычном видении? В нашем Черном море водится много прекрасной рыбы, а на кастинг все равно несут лосось. Чтобы открыть глаза на поварскую профессию, чтобы свежим взглядом увидеть собственные украинские продукты, чтобы популяризировать саму профессию повара – ради этого мы собрались на проекте.

Как вы представляли себе работу над "МастерШеф"?

Мне раньше казалось, что на проекте есть больше связей и взаимодействия с участниками. Мне хотелось больше с ними общаться в свободное от конкурсов время. Этого не хватало, но таковы правила шоу. Судья должен оставаться объективным и отстраненным.

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво составил список своих любимых кулинарных книг. А Лиза Глинская рассказала о новой для себя роли судьи "МастерШеф".

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