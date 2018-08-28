Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Новый взгляд на классическое блюдо: салат Капрезе с арбузом

Арбуз кардинально преображает вкус знаменитого итальянского салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Капрезе с арбузом Фото: popsugar.com
Капрезе с арбузом Фото: popsugar.com

Капрезе – это популярный салат родом из итальянского острова Капри. В классическом рецепте он готовится из моцареллы, помидоров и базилика. Мы предлагаем вам летний вариант этого блюда – с добавлением сочной мякоти арбуза. Заправка из оливкового масла, бальзамического уксуса и соли удачно "связывает" все ингредиенты Капрезе.

Капрезе с арбузом

Ингредиенты:

  • 1 стакан красных и желтых помидоров черри, разрезанных пополам
  • 2 стакана мякоти арбуза, нарезанной кубиками
  • 225 г шариков моцареллы, разрезанных пополам
  • 8-10 больших листьев базилика, нарезанных
  • 3/4-1 чайная ложка морской соли
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса (или по вкусу)
  • 2 столовые ложки оливкового масла extra virgin (или по вкусу)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Национальный день арбуза: ТОП-5 рецептов из сладкой летней ягоды

Рецепт приготовления:

  1. Сложите нарезанные помидоры, арбуз, моцареллу и базилик в большую миску.
  2. Посыпьте солью, сбрызните маслом и уксусом. Осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты покрылись заправкой. Приправьте по вкусу и подавайте.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе:

Еще несколько материалов по теме:
Классика американской кухни: салат "Коул Слоу" Для любителей оригинальных сочетаний: сицилийский салат с апельсинами и красным луком Рецепт заправки из авокадо, которая сделает овощные салаты еще полезнее Летний перекус: салат из ягод и авокадо
арбуз салат рецепт как приготовить итальянская кухня помидоры черри
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров