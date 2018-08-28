Новый взгляд на классическое блюдо: салат Капрезе с арбузом

Арбуз кардинально преображает вкус знаменитого итальянского салата

Капрезе с арбузом Фото: popsugar.com

Капрезе – это популярный салат родом из итальянского острова Капри. В классическом рецепте он готовится из моцареллы, помидоров и базилика. Мы предлагаем вам летний вариант этого блюда – с добавлением сочной мякоти арбуза. Заправка из оливкового масла, бальзамического уксуса и соли удачно "связывает" все ингредиенты Капрезе.

Капрезе с арбузом

Ингредиенты:

1 стакан красных и желтых помидоров черри, разрезанных пополам

2 стакана мякоти арбуза, нарезанной кубиками

225 г шариков моцареллы, разрезанных пополам

8-10 больших листьев базилика, нарезанных

3/4-1 чайная ложка морской соли

1 столовая ложка бальзамического уксуса (или по вкусу)

2 столовые ложки оливкового масла extra virgin (или по вкусу)

Рецепт приготовления:

Сложите нарезанные помидоры, арбуз, моцареллу и базилик в большую миску. Посыпьте солью, сбрызните маслом и уксусом. Осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты покрылись заправкой. Приправьте по вкусу и подавайте.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе: