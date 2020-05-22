Спецпроект

Нужно ли бояться продуктов с Е-шками

В проекте "Мы это едим" вместе с ТМ Бащинский разбираемся в вопросе о вредности продуктов с Е-добавками

Нас, потребителей, часто страшат так называемыми "Е-шками", мол не стоит покупать продукты, в составе которые они есть.

Особо запуганные подолгу вчитываются в этикетки, пытаясь отыскать якобы "здоровые" продукты без добавок. И, конечно, не могут! Ведь множество товаров находится в магазине только лишь благодаря наличию в своем составе пищевых добавок.

Пищевые добавки — это вещества, которые добавляются в продукты на этапе производства для придания им нужного аромата, вкуса, цвета, консистенции и длительности хранения. Их можно сравнить с приправами, которыми хозяйка сдабривает блюдо. Ведь, по сути, соль и перец — тоже пищевые добавки.

Откуда взялись Е-добавки?

Производитель обязан указать состав на упаковке. И, чтобы не занимать там много места, в 1953 году в странах Евросоюза придумали международную систему кодировки пищевых добавок.

Буква Е обозначает, что товар соответствует требованиям "Европейского агентства по безопасности продуктов питания". А первая цифра кода говорит об общем назначении добавки.

Фото: Корреспондент

Не стоит относиться к Е-добавкам, как к чему-то неестественному. Вспомним ставшую уже крылатой фразу ученого Владимира Бессонова: "Если рассмотреть натуральное, свежее яблоко с точки зрения пищевых добавок, то я могу сказать, что в его состав входят добавки E296, E330, E440, E141 и еще несколько других".

И даже на кухне любой хозяйки можно найти "Е-шки": желатин (Е441) или агар-агар (Е406), лимонную кислоту (Е330), соду (Е500), крахмал (Е1422) и т. д

Не того боимся

Ученые-гигиенисты распределяют риски для пищевых продуктов так: самые опасные – микробное заражение и дисбаланс питательных веществ, в 1000 раз меньше — загрязнения из окружающей среды, а риск от применения пищевых добавок – меньше в 100 000 раз. То есть, грязное яблоко или давнишний салат должны настораживать нас гораздо больше, чем Е-добавки.

А что касаемо колбасы и сосисок, которые так часто подвергаются нападкам, то "Е-шек" в них не больше, чем в любом другом продукте с вашей кухни — твороге, сыре, овсянке или заправке для борща.

Какие пищевые добавки чаще всего можно увидеть в составе сосисок?

Е471 — используемая в качестве стабилизатора и эмульгатора. Безопасна, имеет натуральное происхождение, разрешена во всех странах. Также используется в производстве детского питания.

Е412 — загуститель, позволяет увеличить срок годности мясных изделий и придать им большую упругость, плотность. Помогает выводить из кишечника токсины и вредные бактерии, увеличивает усваиваемость кальция организмом. Используется в диетическом питании, так как хорошо снижает повышенный уровень насыщенных жиров и холестерина в организме.

E450 — стабилизатор, "отвечает" за удержание влаги и лучшую сохранность мясных изделий, за его цвет.

Е300 (аскорбиновая кислота) – широко известна как витамин С. Применяется в качестве антиоксиданта, препятствуя окислению и изменению окраски продуктов.

Как нам рассказали технологи ТМ "Бащинский", на их производстве пищевые добавки применяются по 4 принципам:

1. Принцип запрета: запрещено всё, что не разрешено.

2. Пищевые добавки могут быть использованы лишь тогда, когда поставленной задачи нельзя достичь технологическими приёмами, и только в минимально необходимом количестве. И именно поэтому срок хранения продукции ТМ "Бащинский" не превышает 30 дней. Видите в магазине колбасу или сосиски, у которых больший срок хранения — это должно вас насторожить!

3. К использованию разрешены только те добавки, которые прошли все токсикологические испытания и признаны медиками безвредными.

4. Для каждой добавки установлены критерии чистоты, которым она должна соответствовать, чтобы быть добавленной к пищевому продукту.

Сравним с творогом и сыром?

Для производства сыра и творога тоже используются пищевые добавки. Чаще всего это: хлористый кальций (Е509), молочная (Е270), лимонная (Е330), уксусная (Е260), соляная (Е507) кислоты, консерванты (Е252 и Е251), лизоцим (Е1105), а также пищевые красители Е160а и Е160b. Конечно же, все эти добавки разрешены и не несут никакого вреда.

Да, собственно, нет смысла по Е-добавкам судить о том, что какой-то продукт полезнее более, а какой-то — менее. Е-добавки используются широко в производстве огромного количества продуктов, это реалии цивилизованного мира.

Чтобы было спокойствие

Есть только одно но — запрещенные к использованию Е-добавки. Познакомьтесь с их перечнем и покупайте продукцию только проверенных производителей.

Благодарим за консультацию ТМ Бащинский

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