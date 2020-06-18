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Спецпроект

Нужно ли варить сосиски

Сегодня, 14:00

В проекте "Мы это едим", вместе с ТМ Бащинский, разбираемся в мифах о колбасных изделиях и сосисках

В этом материале речь пойдет о том, в каких случаях необходимо отваривать сосиски и нужно ли их отваривать вообще.

"Перед употреблением сосиски обязательно нужно отварить" – еще один давно укоренившийся миф со времен Советского Союза. Помните, как мы все дружно промывали макароны? А потом узнали, что этого делать не нужно, да и познакомились с пастой твердых сортов, не слипающейся после варки. А как с сосисками? Ведь на упаковке сосисок вы не найдете инструкции, сколько их нужно варить, как бы внимательно вы ее не изучали. А все потому, что сами по себе сосиски – это уже готовый продукт, который не требует термической обработки. Но так как нам привычнее и приятнее есть теплую еду, сосиски можно прогреть или поджарить. И вот тут уловите ключевое различие между "сварить" и "прогреть".

Как правильно прогреть сосиски

Продукт погрузите в подсоленный кипяток (2 л воды и 30 г соли на каждый килограмм сосисок), убавьте огонь и дайте им прогреться. Охлажденные прогревайте 3–5 минут на среднем огне, замороженные — 5–8 минут. Главное, чтобы время нахождения сосисок в теплой воде не превышало 20-ти минут. Нагревайте не выше 85°.

Очищать от оболочки сосиски до или после прогрева — зависит от оболочки. Изделия в натуральной оболочке не нужно чистить, она съедобна и ее можно не снимать вовсе. Чтобы оболочка не лопнула при прогревании, несколько раз проткните ее вилкой. А пленочную упаковку лучше снять перед термической обработкой. Или прогревайте в пленке, а потом обдайте холодной водой и снимите ее.

Но обязательно ли прогревать продукт перед употреблением?

"Производителям пищевой продукции стоит учитывать, что современный человек живет в быстром ритме. Готовка не должна отнимать много времени и задача производителя — сделать продукт максимально готовым к употреблению", – комментируют технологи ТМ Бащинский, продукция которой производится на одном из самых крупных мясоперерабатывающих заводов в Украине с 20-летней историей (ЧАО "Украинский бекон"). – Именно поэтому в линейке продукции ТМ Бащинский – сосиски, которые уже сварены, очищены от оболочки и охлаждены. Хотите — ешьте их сразу, хотите — прогрейте, сделайте основой вкусных блюд. У такого продукта на упаковке написано "без оболочки" и "готовые к употреблению".

Доверяем или все таки варим?

Мы решили спросить у киевлян, как они предпочитают есть сосиски.

"Когда покупаю сосиски на базаре, то обязательно их хорошенько провариваю, перестраховываюсь. Магазинные же только немного подержу в кипятке — и подаю семейству", – делится опытом 54-летняя домохозяйка Татьяна Бойко.

А монтажник пластиковых окон Игорь Волохно рассказал, что частенько ест их холодными, прямо из упаковки: "Если времени нет, беру сосиски той фирмы, которой доверяю, и ем с булкой вприкуску или добавляю овощей, кетчуп и делаю такой себе холодный хот-дог".

Похожими были и ответы остальных опрашиваемых: большинство подчеркнули, что продукт, в котором сомневаются, стараются проварить или прожарить подольше, особенно те мясные изделия, что приобретены на стихийных рынках. И на это есть свои основания, ведь почти треть сосисок и сарделек, производимых в Украине, — сомнительного качества, т. е. произведена теневыми компаниями. Как правило, сбывают свою продукцию они на стихийных рынках и портят репутацию остальным производителям.

По-житейски советовать подольше поварить или каким-либо другим образом термически обработать продукт от непонятного производителя было бы некорректно. Не лучше ли отдать предпочтение известным производителям и употреблять любимые сосиски, ориентируясь на свой вкус и не боясь за свое здоровье?

А, впрочем, не варкой единой — сосиски могут стать ингредиентом многих блюд: от яичницы до солянки. Их можно жарить, запекать в тесте, добавлять в салаты, пасту или делать основой закусочных пирогов, это многофункциональный и очень удобный ингредиент. Ну и конечно же вкусный, если сделан с любовью.

Благодарим за помощь в подготовке материала ТМ Бащинский

Все подробности в спецтеме Мы это едим

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колбаса сосиски ТМ Бащинский
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