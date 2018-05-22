Обед в американском стиле: чаудер с кукурузой и креветками
Чаудер – это густой суп из рыбы или морепродуктов
Обязательные ингредиенты этого американского супа – рыба или ракообразные, моллюски, овощи (лук, картофель) и томатная или сливочная основа. Сегодня мы приготовим сливочный чаудер с креветками, беконом и кукурузой.
Чаудер с креветками, беконом и кукурузой
Ингредиенты:
- 2 банки сладкой консервированной кукурузы
- 1 стакан жирных сливок
- 250 г бекона
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 большая картофелина
- около 500 г крупных сырых креветок
- 2 стакана куриного или рыбного бульона
- соль, черный и каенский перцы по вкусу
- зеленый лук
Рецепт приготовления:
- Залить половину кукурузы (жидкость предварительно слить) сливками.
- Поставить на огонь, довести до кипения и варить на среднем огне 8-10 минут. Затем все пюрировать в блендере.
- В кастрюле с толстым дном обжарить нарезанный полосками бекон до хрустящей корочки. Выложить бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- В кастрюлю с 2 ст.л. жира добавить мелко порезанный лук, чеснок и нарезанный средними кубиками картофель. Обжарить, помешивая, около 12-15 минут. В конце добавить оставшуюся кукурузу.
- Влить бульон и довести до кипения. Добавить взбитую со сливками кукурузу и креветки. Прогреть до готовности креветок, около 5 минут.
- Готовый чаудер посолить, поперчить по вкусу и при подаче посыпать жареным беконом и мелко нарубленным зеленым луком.
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Источник: "Сегодня"