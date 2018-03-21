Идея для обеда: тальятелле с креветками в пивном соусе
Готовим пасту с креветками, грибами и светлым пивом
Вместо тальятелле вы можете использовать любую другую пасту из твердых сортов пшеницы.
Паста с креветками по-итальянски
Ингредиенты:
- 350 г креветок
- 250 г сухой пасты тальятелле
- 1 шт. репчатого лука
- 1 сладкий красный перец
- 1 сладкий желтый
- 3 ст.л. оливкового масла
- 250 г грибов (шампиньонов, лисичек или опят)
- 2 зубчика чеснока
- 400 г нарезанных консервированных помидоров без кожицы
- 150 г консервированной кукурузы
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 ч.л. свежого тимьяна
- 1 стакан светлого пива
- 1 пучок зелени петрушки
- несколько веточек базилика
- соль, молотый черный перец
Рецепт приготовления:
1. Лук почистить. Сладкий перец разрезать, удалить семена и перегородки. Мелко нарезать овощи и обжарить их на растительном масле до мягкости.
2. Грибы помыть и нарезать ломтиками. Чеснок почистить и мелко порубить. Грибы и чеснок смешать с луком и перец. Жарить все вместе еще 3-5 минут.
3. Консервированные помидоры смешать с томатной пастой и листиками тимьяна, добавить к грибной смеси, перемешать. Влить пиво, посолить и поперчить. Тушить на слабом огне 5-10 минут, помешивая, пока соус не загустеет.
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4. Положить в соус креветки и кукурузу, дать закипеть и готовить 2-3 минуты.
5. Отварить тальятелле в большом количестве подсоленной воды, откинуть на дуршлаг.
6. Как только вода стечет, добавить пасту в соус вместе с нарезанной зеленью. Довести до кипения.
7. Переложить блюдо на подогретые тарелки и подавать. По желанию пасту можно посыпать тертым пармезаном.
Напомним, ранее мы делились рецептом минестроне с беконом. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить куриные ножки в греческом стиле.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями в томатном соусе: