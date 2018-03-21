Идея для обеда: тальятелле с креветками в пивном соусе

Готовим пасту с креветками, грибами и светлым пивом

Вместо тальятелле вы можете использовать любую другую пасту из твердых сортов пшеницы.

Паста с креветками по-итальянски

Ингредиенты:

350 г креветок

250 г сухой пасты тальятелле

1 шт. репчатого лука

1 сладкий красный перец

1 сладкий желтый

3 ст.л. оливкового масла

250 г грибов (шампиньонов, лисичек или опят)

2 зубчика чеснока

400 г нарезанных консервированных помидоров без кожицы

150 г консервированной кукурузы

1 ст.л. томатной пасты

1 ч.л. свежого тимьяна

1 стакан светлого пива

1 пучок зелени петрушки

несколько веточек базилика

соль, молотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Лук почистить. Сладкий перец разрезать, удалить семена и перегородки. Мелко нарезать овощи и обжарить их на растительном масле до мягкости.

2. Грибы помыть и нарезать ломтиками. Чеснок почистить и мелко порубить. Грибы и чеснок смешать с луком и перец. Жарить все вместе еще 3-5 минут.

3. Консервированные помидоры смешать с томатной пастой и листиками тимьяна, добавить к грибной смеси, перемешать. Влить пиво, посолить и поперчить. Тушить на слабом огне 5-10 минут, помешивая, пока соус не загустеет.

4. Положить в соус креветки и кукурузу, дать закипеть и готовить 2-3 минуты.

5. Отварить тальятелле в большом количестве подсоленной воды, откинуть на дуршлаг.

6. Как только вода стечет, добавить пасту в соус вместе с нарезанной зеленью. Довести до кипения.

7. Переложить блюдо на подогретые тарелки и подавать. По желанию пасту можно посыпать тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы делились рецептом минестроне с беконом. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить куриные ножки в греческом стиле.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями в томатном соусе: