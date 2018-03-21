Идея для обеда: тальятелле с креветками в пивном соусе

Сегодня, 13:44

Готовим пасту с креветками, грибами и светлым пивом

Паста с креветками по-итальянски Фото: freepik.com
Паста с креветками по-итальянски Фото: freepik.com

Вместо тальятелле вы можете использовать любую другую пасту из твердых сортов пшеницы.

Паста с креветками по-итальянски

Ингредиенты:

  • 350 г креветок
  • 250 г сухой пасты тальятелле
  • 1 шт. репчатого лука
  • 1 сладкий красный перец 
  • 1 сладкий желтый
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 250 г грибов (шампиньонов, лисичек или опят)
  • 2 зубчика чеснока
  • 400 г нарезанных консервированных помидоров без кожицы
  • 150 г консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 ч.л. свежого тимьяна
  • 1 стакан светлого пива
  • 1 пучок зелени петрушки
  • несколько веточек базилика
  • соль, молотый черный перец

Рецепт приготовления:

1. Лук почистить. Сладкий перец разрезать, удалить семена и перегородки. Мелко нарезать овощи и обжарить их на растительном масле до мягкости.

2. Грибы помыть и нарезать ломтиками. Чеснок почистить и мелко порубить. Грибы и чеснок смешать с луком и перец. Жарить все вместе еще 3-5 минут. 

3. Консервированные помидоры смешать с томатной пастой и листиками тимьяна, добавить к грибной смеси, перемешать. Влить пиво, посолить и поперчить. Тушить на слабом огне 5-10 минут, помешивая, пока соус не загустеет.

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4. Положить в соус креветки и кукурузу, дать закипеть и готовить 2-3 минуты.

5. Отварить тальятелле в большом количестве подсоленной воды, откинуть на дуршлаг.

6. Как только вода стечет, добавить пасту в соус вместе с нарезанной зеленью. Довести до кипения.

7. Переложить блюдо на подогретые тарелки и подавать. По желанию пасту можно посыпать тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы делились рецептом минестроне с беконом. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить куриные ножки в греческом стиле.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями в томатном соусе:
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Источник:

"Сегодня"

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