Обед за 100 гривен: что можно себе позволить на эту сумму в Киеве, Харькове и Полтаве
Киевляне не верят, что за такие деньги можно полноценно поесть, но варианты существуют
Обед считается самым сытным приемом пищи за день. Достаточно ли 100 гривен для вкусного и питательного обеда в приличном ресторане в разных городах Украины? Журналисты "Сегодня" выясняли.
Жители столицы сомневаются, что в Киеве можно пообедать за 100 гривен, но варианты все же есть.
Полноценно поесть на сотню гривен можно. Например, столичные заведения предлагают куриный шашлык с соусом, овощами и лавашем за 69 гривен! Или же — первое блюдо. Вот что рассказывает киевский ресторатор Дмитрий Борисов.
За 100 гривен можно заказать даже экзотический суп. Это том ям с морепродуктами, где есть креветки, мидии, кусочки экзотической рыбы. Большая порция 700 миллилитров стоит 98 гривен.
Так выглядит приблизительное меню на неделю, если тратить 100 гривен в день.
- Куриный шашлык с соусом, овощами и лавашем — 69 гривен.
- Экзотический суп том ям с морепродуктами — 98 гривен.
- Стейк из красной рыбы или креветки с картофелем, салатом и соусом — до 100 гривен.
- Порция плова на 500 граммов с мясом и салатом — 89 гривен.
- Хинкали по 19 гривен за штуку: можно взять разные — с сыром или мясом.
В Ужгороде можно уложиться в сотню, если с 12:00 до 14:00 заказывать комплексный обед. Или полакомиться сладким: за итальянский десерт Тирамису вы отдадите 64 гривны и 30 гривен за капучино.
В Харькове в самом популярном кафе в городе можно купить бутерброд, суп и напиток за 75 гривен. Еще и на десерт хватит! Или можно взять большую тарелку супа, небольшой сэндвич с курицей, порцию сырников и малиновый чай, что тоже обойдется в 100 гривен. А съесть все это можно на летней террасе — сразу за кафе.
Популярный обед в полтавских заведениях — традиционные галушки. Кулеш стоит 27 гривен, можно заказать любые галушки. На 100 гривен в кафе в Полтаве можно поесть на обед также порцию борща, галушек и лимонад.
За океаном на подобное меню можно не рассчитывать. В Америке за эквивалент в 100 гривен доступен только уличный фаст-фуд: хот-доги или разогретые полуфабрикаты. В итоге, за 5 долларов и 15 центов там на обед можно купить сэндвич с мясной котлетой и сыром, жареный картофель фри и газированный напиток.
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