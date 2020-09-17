Обед за 100 гривен: что можно себе позволить на эту сумму в Киеве, Харькове и Полтаве

Киевляне не верят, что за такие деньги можно полноценно поесть, но варианты существуют

Обед считается самым сытным приемом пищи за день. Достаточно ли 100 гривен для вкусного и питательного обеда в приличном ресторане в разных городах Украины? Журналисты "Сегодня" выясняли.

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Обед за 100 гривен в Киеве

Жители столицы сомневаются, что в Киеве можно пообедать за 100 гривен, но варианты все же есть.

"На 100 гривен нельзя пообедать", "Есть места, где можно за 100 гривен покушать первое, второе и компот", "Воды можно попить. И то, думаю за нее тоже нужно будет заплатить", "Где за такие деньги можно покушать? Ну я не знаю, кофе только где-то выпить разве что"

Полноценно поесть на сотню гривен можно. Например, столичные заведения предлагают куриный шашлык с соусом, овощами и лавашем за 69 гривен! Или же — первое блюдо. Вот что рассказывает киевский ресторатор Дмитрий Борисов.

Дмитрий Борисов ресторатор

За 100 гривен можно заказать даже экзотический суп. Это том ям с морепродуктами, где есть креветки, мидии, кусочки экзотической рыбы. Большая порция 700 миллилитров стоит 98 гривен.

Так выглядит приблизительное меню на неделю, если тратить 100 гривен в день.

Куриный шашлык с соусом, овощами и лавашем — 69 гривен.

Экзотический суп том ям с морепродуктами — 98 гривен.

Стейк из красной рыбы или креветки с картофелем, салатом и соусом — до 100 гривен.

Порция плова на 500 граммов с мясом и салатом — 89 гривен.

Хинкали по 19 гривен за штуку: можно взять разные — с сыром или мясом.

Обед за 100 гривен в регионах Украины

В Ужгороде можно уложиться в сотню, если с 12:00 до 14:00 заказывать комплексный обед. Или полакомиться сладким: за итальянский десерт Тирамису вы отдадите 64 гривны и 30 гривен за капучино.

В Харькове в самом популярном кафе в городе можно купить бутерброд, суп и напиток за 75 гривен. Еще и на десерт хватит! Или можно взять большую тарелку супа, небольшой сэндвич с курицей, порцию сырников и малиновый чай, что тоже обойдется в 100 гривен. А съесть все это можно на летней террасе — сразу за кафе.

Галушки Фото: Depositphotos

Популярный обед в полтавских заведениях — традиционные галушки. Кулеш стоит 27 гривен, можно заказать любые галушки. На 100 гривен в кафе в Полтаве можно поесть на обед также порцию борща, галушек и лимонад.

Хватит ли 100 гривен на обед в США?

За океаном на подобное меню можно не рассчитывать. В Америке за эквивалент в 100 гривен доступен только уличный фаст-фуд: хот-доги или разогретые полуфабрикаты. В итоге, за 5 долларов и 15 центов там на обед можно купить сэндвич с мясной котлетой и сыром, жареный картофель фри и газированный напиток.

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