Обед за 15 минут: паста с креветками и цуккини

Это вкусное блюдо готовится легко и быстро

Паста с креветками и цуккини Фото: Depositphotos

Паста с креветками, цуккини, чесноком и сливочным соусом – это идеальный рецепт для обеда. Вы можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.

Паста с креветками и цуккини

Ингредиенты:

1/2 упаковки пасты

2 ст.л. оливкового масла

1 цуккини или молодой кабачок

2 зубчика чеснока

200-300 г крупных креветок

200 мл жирных сливок

Соль, молотый перец

Мускатный орех

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Рецепт приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде, слейте жидкость. Пока макароны варятся, промойте варено-замороженные креветки и натрите кабачок на крупной терке. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и цуккини. Жарьте, время от времени помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Не готовьте слишком долго, овощи должны оставаться слегка хрустящими. Добавьте размороженные креветки и жарьте еще минуту. Затем влейте сливки, приправьте по вкусу и проварите еще несколько минут. Помните, что готовые креветки должны напоминать букву "С". Если они свернулись в букву "О", это значит, что вы их передержали. В конце добавьте пасту, перемешайте. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить питу с салатом из курицы и овощей. Кроме этого, мы делились рецептом котлет из фарша с чесноком.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

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