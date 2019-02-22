Обед за 15 минут: паста с креветками и цуккини
Это вкусное блюдо готовится легко и быстро
Паста с креветками, цуккини, чесноком и сливочным соусом – это идеальный рецепт для обеда. Вы можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.
Паста с креветками и цуккини
Ингредиенты:
- 1/2 упаковки пасты
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 цуккини или молодой кабачок
- 2 зубчика чеснока
- 200-300 г крупных креветок
- 200 мл жирных сливок
- Соль, молотый перец
- Мускатный орех
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Рецепт приготовления:
- Отварите пасту в подсоленной воде, слейте жидкость.
- Пока макароны варятся, промойте варено-замороженные креветки и натрите кабачок на крупной терке.
- Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и цуккини. Жарьте, время от времени помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Не готовьте слишком долго, овощи должны оставаться слегка хрустящими.
- Добавьте размороженные креветки и жарьте еще минуту. Затем влейте сливки, приправьте по вкусу и проварите еще несколько минут. Помните, что готовые креветки должны напоминать букву "С". Если они свернулись в букву "О", это значит, что вы их передержали.
- В конце добавьте пасту, перемешайте. Готово!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить питу с салатом из курицы и овощей. Кроме этого, мы делились рецептом котлет из фарша с чесноком.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:
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Источник: Сегодня