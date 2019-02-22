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Обед за 15 минут: паста с креветками и цуккини

Это вкусное блюдо готовится легко и быстро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Паста с креветками и цуккини
Паста с креветками и цуккини
Фото: Depositphotos

Паста с креветками, цуккини, чесноком и сливочным соусом – это идеальный рецепт для обеда. Вы можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.

Паста с креветками и цуккини

Ингредиенты:

  • 1/2 упаковки пасты
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 цуккини или молодой кабачок
  • 2 зубчика чеснока
  • 200-300 г крупных креветок
  • 200 мл жирных сливок
  • Соль, молотый перец
  • Мускатный орех

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Рецепт приготовления:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде, слейте жидкость.
  2. Пока макароны варятся, промойте варено-замороженные креветки и натрите кабачок на крупной терке.
  3. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
  4. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте чеснок и цуккини. Жарьте, время от времени помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Не готовьте слишком долго, овощи должны оставаться слегка хрустящими.
  5. Добавьте размороженные креветки и жарьте еще минуту. Затем влейте сливки, приправьте по вкусу и проварите еще несколько минут. Помните, что готовые креветки должны напоминать букву "С". Если они свернулись в букву "О", это значит, что вы их передержали.
  6. В конце добавьте пасту, перемешайте. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить питу с салатом из курицы и овощей. Кроме этого, мы делились рецептом котлет из фарша с чесноком.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

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Источник: Сегодня
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