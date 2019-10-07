Облепиха на зиму: рецепты вкусных и полезных заготовок

Рецепты заготовок на зиму из облепихи

Заготовка из облепихи на зиму Фото: Depositphotos

Сезон облепихи начинается в августе и длится до поздней осени. Из этой ягоды делают варенье, компоты, желе, кисели, мармелады, пастилу, муссы и соусы. Чем меньше термическая обработка облепихи, тем больше в ней остается полезных веществ.

Смотрите видео, какими ягодами лакомиться осенью и зимой:

И не забудьте заморозить эту ягоду впрок: зимой, при первых признаках простуды, залейте их горсть кипятком, дайте настояться, в теплый напиток добавьте мед – и вкусное и ароматное снадобье готово.

Облепиха на зиму с медом

Облепиха на зиму с медом и лимоном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

3 стакана облепихи

1 стакан меда

1 лимон

Способ приготовления:

Ягоды помыть, выложить на полотенце и просушить. Затем перемолоть облепиху и перемешать с медом. Лимон вымыть в горячей воде. Нарезать ломтиками и удалить все косточки, перемолоть на мясорубке или в блендере. Перемешать все компоненты и сложить в чистую стеклянную банку. Хранить в холодильнике.

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Желе из облепихи без варки

Облепиховое желе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг пюре из облепихи

1 кг сахара

Способ приготовления:

Облепиху аккуратно помыть, переложить в таз или кастрюлю. Помешивая, довести до кипения. Воду добавлять не нужно. Порциями протереть ягоды через металлическое сито. Получившийся сок тщательно перемешать с сахаром. Оставить на ночь. Затем еще раз перемешать и разлить облепиховое желе по банкам. Закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.

Облепиха на зиму: заморозка

Ягоды облепихи можно заморозить Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Облепиха

Способ приготовления:

Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы облепиха разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру. Замороженную облепиху пересыпать в полиэтиленовые мешки и герметично закупорить (можно запаять с помощью утюга). Хранить в морозильной камере.

Облепиха в собственном соку на зиму

Облепиха в собственном соку Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг облепихи

1.4 кг сахара

Способ приготовления:

Помыть и простерилизовать банки и крышки. Обсушить их. Чистые сухие плоды насыпать в банки слоем примерно в 2-3 см. Затем пересыпать этот слой сахаром. И таким образом, чередуя, заполнить полностью всю стеклянную емкость. Закрыть крышкой и дать постоять при комнатной температуре 12 часов. Теперь можно убрать заготовку в холодильник, процесс образования сахарного сиропа будет далее происходить там. Через несколько недель облепиха в собственном соку будет готова. Хранить, не вынимая из холодильника.

Облепиха: польза для здоровья

Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.

Лекарство № 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.

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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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