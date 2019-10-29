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Облепиха: польза, правила выбора и рецепт вкусного десерта

Узнайте, чем полезна облепиха для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40

Облепиха продлевает жизнь на 10 лет и официально среди фруктов самая богатая витаминами. Она помогает против вирусов, гриппа, против онкологии; облепиха лечит желудок и поджелудочную железу.

Облепиха богата витамином С
Облепиха богата витамином С
Фото: freepik.com

Осенние ягоды настолько полезны, что после аварии на ЧАЭС всем пострадавшим выписывали облепиху. А спортсмены на Олимпийских играх перед соревнованиями даже сидели на облепиховой диете. Но есть секрет: ягоды нужно уметь выбирать. Чем ярче цвет, тем больше в облепихе витаминов.

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А чтобы было вкуснее, существуют интересные рецепты. Например, облепиховый крем, который можно намазать на печенье или торт.

Облепиховый крем: рецепт

Курд из облепихи
Курд из облепихи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г сахара
  • 1 ст.л. муки
  • 100 г масла
  • 300 г облепихи

Способ приготовления:

  1. Для начала ягоды нужно раздавить ложкой и собрать сок. Потом процедить.
  2. Соединить на водяной бане все ингредиенты. Но добавлять их нужно постепенно, по частям. А масло должно быть замороженным.
  3. Готовить, постоянно помешивая, до загустения.

Целебные свойства облепихи

Пока одни облепиху готовят, другие делают из косточек ягод лекарство. Их складывают в посуду, ставят в духовку, добавляют немного масла и выпаривают. Получается облепиховое масло, которое заживляет раны.

Не нужно выбрасывать и листья. Если их проварить полчаса, можно получить настойку для волос. Она спасает от выпадения и увеличивает скорость роста в семь раз.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать вино из облепихи. "Сегодня" также делились рецептом облепихового мармелада от Лизы Глинской.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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