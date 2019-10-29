Облепиха: польза, правила выбора и рецепт вкусного десерта

Узнайте, чем полезна облепиха для здоровья

Облепиха продлевает жизнь на 10 лет и официально среди фруктов самая богатая витаминами. Она помогает против вирусов, гриппа, против онкологии; облепиха лечит желудок и поджелудочную железу.

Облепиха богата витамином С Фото: freepik.com

Осенние ягоды настолько полезны, что после аварии на ЧАЭС всем пострадавшим выписывали облепиху. А спортсмены на Олимпийских играх перед соревнованиями даже сидели на облепиховой диете. Но есть секрет: ягоды нужно уметь выбирать. Чем ярче цвет, тем больше в облепихе витаминов.

Читайте также: Как приготовить облепиховый морс от простуды

А чтобы было вкуснее, существуют интересные рецепты. Например, облепиховый крем, который можно намазать на печенье или торт.

Облепиховый крем: рецепт

Курд из облепихи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г сахара

1 ст.л. муки

100 г масла

300 г облепихи

Способ приготовления:

Для начала ягоды нужно раздавить ложкой и собрать сок. Потом процедить. Соединить на водяной бане все ингредиенты. Но добавлять их нужно постепенно, по частям. А масло должно быть замороженным. Готовить, постоянно помешивая, до загустения.

Целебные свойства облепихи

Пока одни облепиху готовят, другие делают из косточек ягод лекарство. Их складывают в посуду, ставят в духовку, добавляют немного масла и выпаривают. Получается облепиховое масло, которое заживляет раны.

Не нужно выбрасывать и листья. Если их проварить полчаса, можно получить настойку для волос. Она спасает от выпадения и увеличивает скорость роста в семь раз.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать вино из облепихи. "Сегодня" также делились рецептом облепихового мармелада от Лизы Глинской.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.