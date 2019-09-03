Огурцы, маринованные с чесноком и укропом: рецепт на зиму
Готовим хрустящие маринованные огурцы с уксусом
Заготовки из огурцов на зиму отличаются большим разнообразием. Их солят, квасят и маринуют, комбинируя с самыми разными специями и пряными травами.
Смотрите видео, сколько можно съесть маринованных огурцов:
Но самый любимый рецепт – это хрустящие маринованные огурцы с уксусом, чесноком и укропом. Мы советуем использовать яблочный уксус, чтобы вкус заготовки был более мягким.
Маринованные огурцы с чесноком и укропом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 11 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Огурцы
- 250 мл яблочного уксуса
- 250 мл воды
- 2,5 ст. ложек соли
- 8 зубчиков чеснока
- 1 ч.л. красного острого перца
- 4 ч.л. семян укропа
- 2 ч.л. черного перца
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Способ приготовления:
- Стерилизовать две банки емкостью 1 л.
- Огурцы хорошо помыть и срезать кончики. Их можно оставить целыми или нарезать – кружочками, клиньями, на половинки.
- В эмалированной посуде смешать уксус, воду соль. Довести до кипения.
- Плотно выложить огурцы в банки и поровну добавить специи.
- Залить огурцы горячим маринадом, оставляя 1 см свободного места до края банки.
- Протереть края банки, удалить воздух и закрыть прокипяченными крышками.
- Стерилизовать в течение 10 минут. Остудить и хранить в темном прохладном месте.
- К употреблению нарезанные огурцы будут готовы через 10 дней. Целым нужно немного больше времени на маринование.
Как сделать маринованные огурцы хрустящими
Огурцы для консервации стоит выбирать мелкие и упругие, небольшого размера (7-8 см) и собранные не позднее, чем за сутки до приготовления. А чтобы огурцы получились хрустящими, их следует вымочить от 2 до 6 часов в холодной воде, часто ее меняя.
Напомним, ранее мы делились рецептом маринованных огурцов от Славы Каминской. "Сегодня" также писали, как приготовить малосольные огурцы на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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