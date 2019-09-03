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Огурцы, маринованные с чесноком и укропом: рецепт на зиму

Готовим хрустящие маринованные огурцы с уксусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Маринованные огурцы на зиму
Маринованные огурцы на зиму
Фото: Depositphotos

Заготовки из огурцов на зиму отличаются большим разнообразием. Их солят, квасят и маринуют, комбинируя с самыми разными специями и пряными травами.

Смотрите видео, сколько можно съесть маринованных огурцов:

Но самый любимый рецепт – это хрустящие маринованные огурцы с уксусом, чесноком и укропом. Мы советуем использовать яблочный уксус, чтобы вкус заготовки был более мягким.

Маринованные огурцы с чесноком и укропом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 11 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Огурцы
  • 250 мл яблочного уксуса
  • 250 мл воды
  • 2,5 ст. ложек соли
  • 8 зубчиков чеснока
  • 1 ч.л. красного острого перца
  • 4 ч.л. семян укропа
  • 2 ч.л. черного перца

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Способ приготовления:

  1. Стерилизовать две банки емкостью 1 л.
  2. Огурцы хорошо помыть и срезать кончики. Их можно оставить целыми или нарезать – кружочками, клиньями, на половинки.
  3. В эмалированной посуде смешать уксус, воду соль. Довести до кипения.
  4. Плотно выложить огурцы в банки и поровну добавить специи.
  5. Залить огурцы горячим маринадом, оставляя 1 см свободного места до края банки.
  6. Протереть края банки, удалить воздух и закрыть прокипяченными крышками.
  7. Стерилизовать в течение 10 минут. Остудить и хранить в темном прохладном месте.
  8. К употреблению нарезанные огурцы будут готовы через 10 дней. Целым нужно немного больше времени на маринование.

Как сделать маринованные огурцы хрустящими

Огурцы для консервации стоит выбирать мелкие и упругие, небольшого размера (7-8 см) и собранные не позднее, чем за сутки до приготовления. А чтобы огурцы получились хрустящими, их следует вымочить от 2 до 6 часов в холодной воде, часто ее меняя.

Напомним, ранее мы делились рецептом маринованных огурцов от Славы Каминской. "Сегодня" также писали, как приготовить малосольные огурцы на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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