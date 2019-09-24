Октоберфест 2019: рецепт запеченной свиной рульки к пиву
Готовим свиную рульку в духовке по рецепту Даши Малаховой
Октоберфест 2019 пройдет с 21 сентября по 6 октября в Мюнхене. За время проведения фестиваля гости выпивают более 7 миллионов литров пива и съедают 1,5 миллиона жареных мюнхенских сосисок, 500 тысяч жареных кур, 65 тысяч свиных рулек и 84 быка.
Смотрите видео, как проходит Октоберфест в Мюнхене:
Одним из символов праздника является запеченная свиная рулька. Мы поделимся секретами приготовления настоящего айсбана, без которого не проходит ни один Октоберфест.
Запеченная свиная рулька в темном пиве
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 294 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 свиная рулька
- 2 моркови
- 1 луковица
- 1 корень сельдерея
- 6 зубчиков чеснока
- 1 бутылка темного пива (0,5 мл)
- 4 ст. л. растительного масла
- Мед
- 1 ч. л. сушеного розмарина
- 3 лавровых листа
- 2-3 горошины душистого перца
- 2-3 горошины черного перца
- Соль
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Способ приготовления:
- Помойте и почистите морковь, лук и корень сельдерея.
- Подготовьте рульку для запекания: в большой кастрюле вскипятите воду, подсолите, добавьте овощи (лучше прямо целиком), специи и рульку. Варите бульон на медленном огне примерно 3 часа. Затем достаньте рульку из бульона и хорошенько обсушите.
- Приготовьте ароматную смесь, измельчив в кофемолке половину чеснока, лавровый лист, розмарин, горошки черного перца и соль. Нашпигуйте рульку оставшимся чесноком и хорошенько натрите ароматной смесью.
- Сверните из фольги "рукав" для запекания, уложите в него рульку и осторожно влейте пиво. Заверните "рукав" и отправьте в предварительно разогретую до 190 С духовку на 2 часа.
- Достаньте рульку из духовки. Аккуратно разверните "рукав", смажьте мясо медом и оставьте запекаться еще на 15-20 минут.
Как выбрать рульку для запекания
- Вес голени должен составлять 1.2-1.8 кг. Если он больше, то это говорит о том, что животное было старым или что мясо могло быть накачано жидкостью.
- Перед приготовлением мясо нужно промыть и обсушить бумажным полотенцем. Снимать шкуру не нужно – ее следует поскоблить, можно опалить огнем, после чего натереть специями.
- Чтобы мясо стало мягче, его можно вымочить в холодном молоке в течение 2-3 часов, после чего просушить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с грибами и сыром в духовке. "Сегодня" также делились рецептами сырных закусок к пиву.
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