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Октоберфест 2019: рецепт запеченной свиной рульки к пиву

Готовим свиную рульку в духовке по рецепту Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Свиную рульку традиционно подают с кислой капустой
Свиную рульку традиционно подают с кислой капустой
Фото: Depositphotos

Октоберфест 2019 пройдет с 21 сентября по 6 октября в Мюнхене. За время проведения фестиваля гости выпивают более 7 миллионов литров пива и съедают 1,5 миллиона жареных мюнхенских сосисок, 500 тысяч жареных кур, 65 тысяч свиных рулек и 84 быка.

Смотрите видео, как проходит Октоберфест в Мюнхене:

Одним из символов праздника является запеченная свиная рулька. Мы поделимся секретами приготовления настоящего айсбана, без которого не проходит ни один Октоберфест. 

Запеченная свиная рулька в темном пиве

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 294 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 свиная рулька
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 1 корень сельдерея
  • 6 зубчиков чеснока
  • 1 бутылка темного пива (0,5 мл)
  • 4 ст. л. растительного масла
  • Мед
  • 1 ч. л. сушеного розмарина
  • 3 лавровых листа
  • 2-3 горошины душистого перца
  • 2-3 горошины черного перца
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Помойте и почистите морковь, лук и корень сельдерея.
  2. Подготовьте рульку для запекания: в большой кастрюле вскипятите воду, подсолите, добавьте овощи (лучше прямо целиком), специи и рульку. Варите бульон на медленном огне примерно 3 часа. Затем достаньте рульку из бульона и хорошенько обсушите.
  3. Приготовьте ароматную смесь, измельчив в кофемолке половину чеснока, лавровый лист, розмарин, горошки черного перца и соль. Нашпигуйте рульку оставшимся чесноком и хорошенько натрите ароматной смесью.
  4. Сверните из фольги "рукав" для запекания, уложите в него рульку и осторожно влейте пиво. Заверните "рукав" и отправьте в предварительно разогретую до 190 С духовку на 2 часа.
  5. Достаньте рульку из духовки. Аккуратно разверните "рукав", смажьте мясо медом и оставьте запекаться еще на 15-20 минут.

Как выбрать рульку для запекания

  • Вес голени должен составлять 1.2-1.8 кг. Если он больше, то это говорит о том, что животное было старым или что мясо могло быть накачано жидкостью.
  • Перед приготовлением мясо нужно промыть и обсушить бумажным полотенцем. Снимать шкуру не нужно – ее следует поскоблить, можно опалить огнем, после чего натереть специями.
  • Чтобы мясо стало мягче, его можно вымочить в холодном молоке в течение 2-3 часов, после чего просушить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с грибами и сыром в духовке. "Сегодня" также делились рецептами сырных закусок к пиву.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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