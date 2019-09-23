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Октоберфест 2019: три рецепта сырных закусок к пиву

Пивной праздник в 2019 году пройдет с 21 сентября по 6 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Окторберфест проходит каждый день в Мюнхене
Окторберфест проходит каждый день в Мюнхене
Фото: Depositphotos

Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. Фестиваль считается открытым только тогда, когда ведущий праздника – мэр Мюнхена – откупорит первый бочонок пива и прокричит "Открыто!".

Смотрите видео, как отмечают Октоберфест в Германии:

В честь праздника мы поделимся рецептами лучших сырных закусок к пиву, а также расскажем, как правильно сочетать хмельной напиток с разными видами сыра.

Как сочетать пиво и сыр

Твердые сыры лучше сочетаются со светлым пивом
Твердые сыры лучше сочетаются со светлым пивом
Фото: Pixabay

Пшеничное нефильтрованное пиво (Paulaner, Hoegaarden, Schofferhofer) и Pilsner (Plzensky Prazdroj, Pilsen Urquell/Pilsner Urquell, Gambrinus, Budweiser Budvar, Velkopopovicky Kozel, Staropramen) хорошо сочетается с молодыми итальянскими сырами (моцареллой, крешенцой), а также с фетой и французскими козьими сырами.

  1. Нежной, пресноватой моцарелле соответствует еще и India pale ale – пиво с интенсивным хмелевым и травяным ароматом, с повышенным содержанием хмеля.
  2. К солоноватому вкусу сыров из овечьего молока подходит вкусовая гамма коричневых элей, таких, как Lost Coast Brewery Downtown Brown.
  3. Сыры с белой плесенью (бри, камамбер) отлично сочетаются с малиновым и вишневым (Kriek) пивом. По легенде, неповторимый вкус этому пиву придают пауки, которые время от времени падают в открытые бочки, в которых стоит Kriek (Cantillon Rose de Gambrinus, Cantillon Kriek, Cantillon Gueuze Vigneronne, Drie Fontainen Kriek, Hanssens Kriek, Boon Kriek Mariage Parfait, Framboise Marriage Parfait).
  4. Сыры с голубой плесенью (рокфор, горгонзола), обладающие острым, пикантным вкусом, подойдут к крепким старым элям с ореховым, карамельным вкусом и со значительной спиртовой крепостью.
  5. Гауда, голландский желтый сыр, изготавливаемый из коровьего молока, давно облюбовали почитатели хмельного напитка. Специалисты говорят, что лучше всего гауда, впрочем, как и другие желтые твердые сыры, дополняет вкус светлых сортов пива.
  6. Ореховый, слегка остро-кисловатый привкус чеддера подойдет к изысканному горьковатому оттенку классического светлого Stella Artois.
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Рецепты сырных закусок к пиву

Жареный сыр во фритюре

Сырные палочки во фритюре
Сырные палочки во фритюре
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Твердый сыр – 200 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 1/2 стакана
  • Оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Сыр нарезаем прямоугольными кусочками толщиной около 1 см.
  2. Яйца разбиваем в отдельную миску и хорошо размешиваем.
  3. Муку высыпаем на широкую тарелку. Кусочек сыра обваливаем в муке, затем в яйце и снова в муке.
  4. Подготовив все кусочки сыра, обжариваем их на сковороде с маслом до золотистого цвета.

Сулугуни жареный

Сыр во фритюре
Сыр во фритюре
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Сулугуни – 600 г
  • Сливочное масло – 2 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Кинза и укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

  1. Сулугуни нарезаем на порционные кусочки, надеваем на тонкие шпажки и обжариваем над раскаленными древесными углями. Если угля нет, обжариваем сыр на сковороде, смазанной маслом, предварительно обваляв ломтики сыра в пшеничной муке.
  2. Обжаренный с обеих сторон сыр выкладываем на тарелку, посыпаем рубленой зеленью кинзы и укропа.

Брынза в тесте (болгарский рецепт)

Сыр в панировке
Сыр в панировке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Брынза – 500 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 1 ст.л
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Перец молотый

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца, постепенно добавляя муку. Брынзу нарезаем кусочками толщиной 1,5 см и длиной 5-6 см.
  2. Каждый кусочек брынзы обмакиваем в нашу панировку, выкладываем на хорошо разогретую сковороду с оливковым маслом и обжариваем до золотистого цвета.
  3. Панированную брынзу подавать к столу горячей, посыпав черным перцем. Дополняем соусами и листьям салата.

Напомним, ранее мы делились рецептами лучших горячих закусок к пиву. "Сегодня" также рассказывали, как правильно составить сырную тарелку.

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Источник: receptam.net
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