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Оладьи на кефире и дрожжах: как приготовить вкусный завтрак

Рецепт пышных дрожжевых оладий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Оладьи на кефире дрожжевые
Оладьи на кефире дрожжевые
Фото: Depositphotos

Дрожжевые оладьи на кефире получаются очень мягкими и пышными. Нужно лишь запастись терпением и подождать, пока тесто для них подойдет. Кефир следует заранее достать из холодильника или немного подогреть его в микроволновке – это нужно, чтобы дрожжи активизировались.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

Вкусные оладьи на кефире и дрожжах

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира или молока
  • 1 яйцо
  • 2-3 г сухих дрожжей (1 ч. л.) или 15 г свежих
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1/2 ст. л. сахара
  • 1,5 стакана муки
  • Масло для жарки

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Рецепт приготовления:

  1. Перемешать просеянную муку, подогретый кефир и дрожжи, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Накрыть крышкой или салфеткой и поставить подходить в теплое место примерно на 30-40 минут.
  2. В поднявшееся тесто добавить яйцо, соль и сахар. Снова хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
  3. Смачивая столовую ложку в воде, выложить дрожжевое тесто на горячую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Переложить на тарелку. Подавать пышные дрожжевые оладьи с вареньем, сгущенкой, медом или просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.

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Источник: Сегодня
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