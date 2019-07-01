Оладьи на кефире и дрожжах: как приготовить вкусный завтрак
Рецепт пышных дрожжевых оладий
Дрожжевые оладьи на кефире получаются очень мягкими и пышными. Нужно лишь запастись терпением и подождать, пока тесто для них подойдет. Кефир следует заранее достать из холодильника или немного подогреть его в микроволновке – это нужно, чтобы дрожжи активизировались.
Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:
Вкусные оладьи на кефире и дрожжах
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира или молока
- 1 яйцо
- 2-3 г сухих дрожжей (1 ч. л.) или 15 г свежих
- 1/3 ч. л. соли
- 1/2 ст. л. сахара
- 1,5 стакана муки
- Масло для жарки
Читайте такжеКак приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром
Рецепт приготовления:
- Перемешать просеянную муку, подогретый кефир и дрожжи, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Накрыть крышкой или салфеткой и поставить подходить в теплое место примерно на 30-40 минут.
- В поднявшееся тесто добавить яйцо, соль и сахар. Снова хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
- Смачивая столовую ложку в воде, выложить дрожжевое тесто на горячую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложить на тарелку. Подавать пышные дрожжевые оладьи с вареньем, сгущенкой, медом или просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Быстрый рецепт вишневого ликера Как приготовить самые вкусные маринованные помидоры черри: пошаговый рецепт Рецепт окрошки на кефире с вареной колбасой Как приготовить салат "Цезарь" с курицей: пошаговый рецепт
Источник: Сегодня