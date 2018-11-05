Олег Винник поделился рецептом фирменной ухи
Певец добавляет в рыбный суп самогон
В программе "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, популярный украинский певец и композитор Олег Винник раскрыл секрет приготовления фирменной ухи на костре.
Олег Винник – один из самых востребованных артистов нашей страны. Он активно гастролирует по городам Украины, а уже совсем скоро состоится его грандиозное столичное шоу "Ты в курсе", которое канал "Украина" покажет в канун новогодних праздников. Впрочем, Олегу удается находить время и на хобби, одно из которых – рыбалка. Как признается артист, впервые он рыбачил еще в детстве.
"Мне было лет 6 или 7. Я убежал на рыбалку на нашу сельскую реку Горный Тикич, а матери не сказал. Так тогда получил", – вспоминает Олег Винник.
Эксклюзивно в "Ранку з Україною" певец поделился собственным рецептом ароматной ухи.
Уха от Олега Винника
Ингредиенты:
- вода – 3 л
- караси – 2 шт.
- картофель – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- петрушка – 1 пучок
- лавровый лист – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- самогон "Винниковка" – 50 г
Рецепт приготовления:
- Чистим картофель, морковь и лук. Картофель нарезаем большими кубиками, морковку – пополам, а лук – кольцами.
- Бросаем овощи в кипяток, добавляем лавровый листик, солим и перчим. Варим овощи 10-15 минут.
- Рыбу моем, удаляем жабры и отрезаем головы. В кипящую воду кладем целые рыбины и варим еще 15-20 минут. В конце бросаем порезанную петрушку.
Секрет приготовления от Олега Винника: "Чтобы уха была настоящей, добавляем немного "белого чая" (прим. – самогон). Я добавляю домашнего, который готовила моя мама и угощала, когда я приезжал в гости".
Напомним, в сети продают десять гривен, которые держал в руках Олег Винник.
Смотрите видео, как Олег Винник готовил уху с ведущим Сергеем Ливадным: