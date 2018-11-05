Олег Винник поделился рецептом фирменной ухи

Певец добавляет в рыбный суп самогон

Олег Винник Фото: пресс-служба канала "Украина"

В программе "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, популярный украинский певец и композитор Олег Винник раскрыл секрет приготовления фирменной ухи на костре.

Олег Винник – один из самых востребованных артистов нашей страны. Он активно гастролирует по городам Украины, а уже совсем скоро состоится его грандиозное столичное шоу "Ты в курсе", которое канал "Украина" покажет в канун новогодних праздников. Впрочем, Олегу удается находить время и на хобби, одно из которых – рыбалка. Как признается артист, впервые он рыбачил еще в детстве.

"Мне было лет 6 или 7. Я убежал на рыбалку на нашу сельскую реку Горный Тикич, а матери не сказал. Так тогда получил", – вспоминает Олег Винник.

Эксклюзивно в "Ранку з Україною" певец поделился собственным рецептом ароматной ухи.

Уха от Олега Винника

Ингредиенты:

вода – 3 л

караси – 2 шт.

картофель – 3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

лавровый лист – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

самогон "Винниковка" – 50 г

Рецепт приготовления:

Чистим картофель, морковь и лук. Картофель нарезаем большими кубиками, морковку – пополам, а лук – кольцами. Бросаем овощи в кипяток, добавляем лавровый листик, солим и перчим. Варим овощи 10-15 минут. Рыбу моем, удаляем жабры и отрезаем головы. В кипящую воду кладем целые рыбины и варим еще 15-20 минут. В конце бросаем порезанную петрушку.

Секрет приготовления от Олега Винника: "Чтобы уха была настоящей, добавляем немного "белого чая" (прим. – самогон). Я добавляю домашнего, который готовила моя мама и угощала, когда я приезжал в гости".

Напомним, в сети продают десять гривен, которые держал в руках Олег Винник.

Смотрите видео, как Олег Винник готовил уху с ведущим Сергеем Ливадным: