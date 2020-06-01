Ольга Сумская, Павел Зибров и Jerry Heil рассказали о любимых блюдах со всей Украины

Знаменитости поделились главными гастрономическими впечатлениями

Недавно Владимир Зеленский признался: в столице лучший кофе. Не забыл президент и о своем родном городе Кривой Рог. Его он ассоциирует с вкусным маминым борщом.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, какие блюда ассоциируются у наших звезд с различными украинскими городами.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская родилась во Львове, живет в Киеве, но обожает Запорожье. Город своего детства Ольга ассоциирует не только с запорожскими видами, но и со вкусными и уникальными блюдами, которые она ела прямо на берегу Днепра.

Актриса Ольга Сумская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Ольга Сумская: Когда я была маленькой, мои родители переехали в Запорожье. Ну и я там выросла. Моя вторая родина – это Хортица. Ну и как не вспомнить любимую уху из судака?! Так вот эту уху варил мой папа прямо на Хортице. И это незабываемо! А еще с судака мама делала заливное в томате! Боже, какая это вкуснятина, не передать словами!

Смотрите видео, какие блины любят украинские знаменитости:

Народный артист Украины Павел Зибров родился в Винницкой области. В Киев тогда еще безусый Павел переехал в 9 лет. Но в последнее время артист облизывается не из-за столичных вкусностей.

Народный артист Павел Зибров Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец Павел Зибров: Это был концерт в Миргороде. Как-то на сцену вышла одна поклонница и вынесла мне огромную миску вареников! Там было шесть видов: с мясом, сыром, картофелем, грибами! На 10 литров такая теплая миска.

Молодая талантливая певица Jerry Heil родилась на Киевщине, но поскольку последние несколько лет она живет и работает в столице, успела прикипеть к этому городу. А вот одного-единственного блюда по душе в Киеве артистка не нашла. Потому что их у нее несколько. И все они абсолютно нетрадиционные.

Певица Jerry Heil Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица Jerry Heil: У меня нет любимого блюда, я же сыроед. Но я обожаю всевозможные кафе, где это готовят! И там я провожу больше времени, чем со своими родными!

Поэтому, у кого-то любимые блюда ассоциируются с родными, а для кого-то – родными становятся люди, которые угощают любимыми блюдами. Главное – чтобы было вкусно и с любовью!

Напомним, ранее мы писали, кто из звезд отказался от мяса. Сегодня.Lifestyle также рассказывали о знаменитостях, которые обожают украинский борщ.

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