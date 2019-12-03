Оливье с креветками: простой рецепт на Новый год
Необычный вариант классического новогоднего салата
Если вы хотите разнообразить классический салат оливье, добавьте в него вареные креветки вместо мяса или колбасы – так получится гораздо интереснее.
Смотрите видео о секретах салата оливье:
Креветки для салата надо отваривать в сильно кипящей, слегка соленой воде, добавив специи.
Оливье с креветками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Креветки очищенные вареные – 200 г
- Картофель – 3 средних шт.
- Морковь – 1 большая шт.
- Яйца – 3 шт.
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Горошек зеленый консервированный – 100 г
- Домашний майонез – 150 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте.
- Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее.
- Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить.
- Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками.
- Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке.
- Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.
Полезный совет
Маринованные огурцы в салате можно заменить свежими, а консервированный зеленый горошек – свежезамороженным.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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