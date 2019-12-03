Оливье с креветками: простой рецепт на Новый год

Необычный вариант классического новогоднего салата

Оливье с креветками Фото: Depositphotos

Если вы хотите разнообразить классический салат оливье, добавьте в него вареные креветки вместо мяса или колбасы – так получится гораздо интереснее.

Смотрите видео о секретах салата оливье:

Креветки для салата надо отваривать в сильно кипящей, слегка соленой воде, добавив специи.

Оливье с креветками

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Креветки очищенные вареные – 200 г

Картофель – 3 средних шт.

Морковь – 1 большая шт.

Яйца – 3 шт.

Маринованные огурцы – 2 шт.

Горошек зеленый консервированный – 100 г

Домашний майонез – 150 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Небольшие креветки оставьте целиком, а крупные порежьте. Картофель и морковь отварите в кожуре, причем морковь лучше варить в отдельной емкости, добавив при готовке в воду щепоть сахара – она так будет вкуснее. Картофель и вкрутую сваренные яйца после варки лучше сразу опустить в холодную воду, чтобы было легче их чистить. Картофель, морковь, огурцы, очищенное яблоко мелко порежьте и положите в салатник вместе с креветками. Яйца нужно очистить и натереть на крупной терке. Немного посолите и заправьте майонезом. При подаче на стол украсьте зеленью.

Полезный совет

Маринованные огурцы в салате можно заменить свежими, а консервированный зеленый горошек – свежезамороженным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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