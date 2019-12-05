Оливье с курицей и авокадо: полезный рецепт от Аниты Луценко

Диетическая версия знаменитого новогоднего салата

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Оливье – главный салат на Новый год. В классическом рецепте он готовится из колбасы или отварного мяса, вареных овощей, консервированного горошка и заправляется майонезом.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Анита Луценко предложила диетическую версию этого блюда – с куриным филе, авокадо и легкой йогуртовой заправкой.

Оливье с курицей и авокадо

Оливье с курицей и авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 картофель

50 г замороженного горошка

30 г репчатого лука

1 морковь

1 куриное филе

1/2 авокадо

3 ст.л. натурального йогурта

1 ч.л.

Горчица – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

Отварить картофель и морковь. Куриное филе замариновать в лимонном соке с морской солью и перцем. Разрезать филе на несколько пластинок, обжарить на горячей сковороде по 5-7 минут с каждой стороны. Разморозить горошек. Огурец и лук нарезать кубиками. Вареные овощи нарезать кубиками вместе с готовым филе и авокадо. Соединить йогурт, мед и горчицу. Смешать все ингредиенты и заправить йогуртовым соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье со свежими огурцами. "Сегодня" также делились необычными рецептами оливье от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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