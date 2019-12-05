Оливье с курицей и авокадо: полезный рецепт от Аниты Луценко
Диетическая версия знаменитого новогоднего салата
Оливье – главный салат на Новый год. В классическом рецепте он готовится из колбасы или отварного мяса, вареных овощей, консервированного горошка и заправляется майонезом.
Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:
Анита Луценко предложила диетическую версию этого блюда – с куриным филе, авокадо и легкой йогуртовой заправкой.
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Оливье с курицей и авокадо
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 165 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 картофель
- 50 г замороженного горошка
- 30 г репчатого лука
- 1 морковь
- 1 куриное филе
- 1/2 авокадо
- 3 ст.л. натурального йогурта
- 1 ч.л.
- Горчица – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Отварить картофель и морковь.
- Куриное филе замариновать в лимонном соке с морской солью и перцем.
- Разрезать филе на несколько пластинок, обжарить на горячей сковороде по 5-7 минут с каждой стороны.
- Разморозить горошек. Огурец и лук нарезать кубиками.
- Вареные овощи нарезать кубиками вместе с готовым филе и авокадо.
- Соединить йогурт, мед и горчицу. Смешать все ингредиенты и заправить йогуртовым соусом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье со свежими огурцами. "Сегодня" также делились необычными рецептами оливье от Даши Малаховой.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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Источник: Сегодня