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Оливье с курицей и авокадо: полезный рецепт от Аниты Луценко

Диетическая версия знаменитого новогоднего салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56
Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

Оливье – главный салат на Новый год. В классическом рецепте он готовится из колбасы или отварного мяса, вареных овощей, консервированного горошка и заправляется майонезом.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Анита Луценко предложила диетическую версию этого блюда – с куриным филе, авокадо и легкой йогуртовой заправкой.

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Оливье с курицей и авокадо

Оливье с курицей и авокадо
Оливье с курицей и авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 картофель
  • 50 г замороженного горошка
  • 30 г репчатого лука
  • 1 морковь
  • 1 куриное филе
  • 1/2 авокадо
  • 3 ст.л. натурального йогурта
  • 1 ч.л.
  • Горчица – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель и морковь.
  2. Куриное филе замариновать в лимонном соке с морской солью и перцем.
  3. Разрезать филе на несколько пластинок, обжарить на горячей сковороде по 5-7 минут с каждой стороны.
  4. Разморозить горошек. Огурец и лук нарезать кубиками.
  5. Вареные овощи нарезать кубиками вместе с готовым филе и авокадо.
  6. Соединить йогурт, мед и горчицу. Смешать все ингредиенты и заправить йогуртовым соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье со свежими огурцами. "Сегодня" также делились необычными рецептами оливье от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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