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Оливковое или подсолнечное: на каком масле лучше готовить

Сегодня, 14:55

Узнайте, какое масло подходит для жарки

Подсолнечное, оливковое, кукурузное, рапсовое, масло из виноградных косточек – прилавки магазинов поражают обилием выбора. Но какие масла лучше всего добавлять в еду? Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Как выбрать самое полезное масло

Оливковое масло – самое полезное
Оливковое масло – самое полезное
Фото: Depositphotos

Высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты, поэтому лучше готовить вообще без масла – тушить с добавлением воды или бульона, запекать в фольге, использовать пароварку.⁣⁣ Но иногда мы все-таки готовим на масле. Поэтому при приготовлении на огне Светлана Фус рекомендует использовать только рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, оливковое.

Как правильно хранить масло

Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: facebook.com/svetlanafus

Покупать и хранить масло лучше в бутылках из темного стекла, так как полезные жиры разрушаются под воздействием света. ⁣⁣⠀

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Особенно хрупки жирные кислоты в льняном масле и семенах льна – они разрушаются даже при соприкосновении с кислородом, поэтому их лучше хранить подальше от высокой температуры, воздуха и света.⁣⁣⠀
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Почему жареных блюд должно быть меньше в рационе

Жареная еда содержит канцерогены
Жареная еда содержит канцерогены
Фото: freepik.com

  • Первая причина – жирность. Жарят традиционно на растительном масле или животном жире. Соответственно, жареное блюдо жирнее, например, вареного. Процесс жарки меняет качество пищи и в разы увеличивает ее калорийность, появляется избыток жира в еде. Что мы можем делать? Самое простое и радикальное – использовать другие способы приготовления пищи.⁣⁣⠀
  • Пункт второй: обугливание. Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем сильнее прожарена и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм с такой пищи. Неприятно и вредно.⁣⁣⠀
  • Пункт третий, ключевой: канцерогены. Канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовиты. Как они появляются? У каждого жира/масла своя "точка дымления". Это температура, при которой масло в буквальном смысле дымит. Наверняка вы видели это собственными глазами. Именно после точки дымления в жире лавинообразно образуются канцерогены.

Смотрите видео, как выбрать оливковое масло:

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезно оливковое масло, а также сообщали, как правильно выбрать сливочное масло.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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