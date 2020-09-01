Оля Геркулес: что нужно знать об украинке, которая влюбила британцев в свою национальную кухню

Оля Геркулес родилась в Каховке, но прославилась в Лондоне

Оля Геркулес – лондонская фуд-стилистка, шеф-повар и кулинарная писательница украинского происхождения. Девушка родилась в Херсонской области, но позже переехала учиться и жить в Британию.

Оля Геркулес начала свою карьеру повара после завершения курса в школе еды и вина Лейта в 2008 году. Позже Оля писала для журнала Джейми Оливера и работала фуд-стилистом для разных изданий. Свои кулинарные навыки она оттачивала на кухне популярного в Лондоне ресторана "Оттоленги".

Шеф-повар Оля Геркулес Фото: instagram.com/oliahercules

Геркулес прославилась в 2015 году, когда опубликовала свою дебютную кулинарную книгу "Mamushka: Recipes from Ukraine&beyond" ("Мамушка: рецепты из Украины и не только"). Так уроженка Херсонщины сразу стала кулинарной звездой и "кулинарным открытием 2015 года".

Вторая ее книга "Kaukasis" – о блюдах из кавказских стран: Грузии, Азербайджана, Армении, – а также Ирана, России и Турции. Вскоре к ним присоединилась третья книга "Summer Kitchens", которая посвящена региональным блюдам Украины.

Оля Геркулес популяризируют украинскую кухню за рубежом Фото: instagram.com/oliahercules

Хотя Оля также активно использует заимствования из кавказской, азиатской и британской кухонь, основу ее профессионального репертуара составляют именно украинские блюда. При этом все рецепты Геркулес адаптированы для Англии. Некоторыми из них она делится в своем Instagram.

Подобрали оригинальные рецепты Оли Геркулес, которые сможете легко воплотить в жизнь на своей кухне:

Свекольный салат с яблоком и орехами

Фото: instagram.com/oliahercules

Это превосходная версия традиционного салата из свеклы, яблок и грецких орехов. Он готовится очень просто – только что сваренная и натертая свекла, яблоко, уксус, масло, приправы. Вместо грецких орехов можно использовать фундук, а также добавить горсть ежевики или черники.

"Свекла прекрасно сочетается с темными фруктами и ягодами. Сливы, вишня, ежевика – просто выберите что-нибудь темное и кислое", – советует Оля Геркулес.

Постный борщ с грибами

Фото: instagram.com/oliahercules

Это по-настоящему легкий и вкусный обед. Возьмите горсть сушеных грибов и залейте 200 мл горячей воды. Оставьте минимум на 15 минут. Добавьте в кастрюлю грибы и грибной настой (без песчаного осадка) и залейте холодной водой.

Добавьте крупно нарезанные овощи (Оля использовала лук, сельдерей, морковь). Варите 45 минут – 1 час. Затем удалите овощи, но оставьте грибы.

Нарежьте и добавьте в кастрюлю немного картофеля. Обжарьте нарезанный кубиками лук и тертую морковь до мягкости и сладости на другой сковороде.

Добавьте нашинкованную свеклу и готовьте еще немного. В конце добавьте нарезанные листья и стебли свеклы, 1/2 банки помидоров. Можно добавить банку фасоли. Подавайте борщ с ложкой крем-фреш и укропом.

Арбузный салат с фетой

Фото: instagram.com/oliahercules

"Лучшие арбузы – в Херсонской области Украины, откуда я родом. Таким образом, было бы преступлением не приготовить арбузный салат. Мне нравится сочетание кусочков арбуза с небольшим количеством зелени, а еще – мелко натертая фета. Я адаптировала ингредиенты, которые были у моей мамы, следовательно – добавьте лайм, лимон, кашмирский перец чили, копченую соль и оливковое масло. А еще – зеленые и черные оливки плюс фиолетовый и зеленый базилик", – поделилась рецептом Геркулес.

Сливовый пирог с кремом

Фото: instagram.com/oliahercules

Ингредиенты:

Для теста:

160 г муки⁣

1 чайная ложка разрыхлителя⁣

50 г сахара⁣

40 г холодной сметаны (или крем-фреш) ⁣

80 г сливочного масла (замороженного и тертого) ⁣

Кардамон и мускатный орех⁣

Ледяная вода⁣

Для начинки:

400 г спелых фруктов или ягод⁣

180 г жирных сливок⁣

100 г сахара⁣

2 яйца⁣

2 ч.л. кукурузной муки⁣

Способ приготовления:

⁣Смешайте все ингредиенты для теста, если нужно, добавьте немного ледяной воды. Соберите в шар, накройте и оставьте в морозильной камере на 5 минут или в холодильнике минимум на 15 минут. ⁣ ⁣Застелите дно большой формы (28 см) бумагой для выпечки. Когда тесто остынет, распределите его по форме, сделав пальцами бортики. ⁣Сверху выложите нарезанные сливы. Перемешайте все ингредиенты для крема и полейте сливы. Если хотите, посыпьте коричневым сахаром. Выпекайте в духовке при температуре 180 ºC около 40 минут.

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