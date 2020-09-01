Оля Геркулес: что нужно знать об украинке, которая влюбила британцев в свою национальную кухню
Оля Геркулес родилась в Каховке, но прославилась в Лондоне
Оля Геркулес – лондонская фуд-стилистка, шеф-повар и кулинарная писательница украинского происхождения. Девушка родилась в Херсонской области, но позже переехала учиться и жить в Британию.
Оля Геркулес начала свою карьеру повара после завершения курса в школе еды и вина Лейта в 2008 году. Позже Оля писала для журнала Джейми Оливера и работала фуд-стилистом для разных изданий. Свои кулинарные навыки она оттачивала на кухне популярного в Лондоне ресторана "Оттоленги".
Геркулес прославилась в 2015 году, когда опубликовала свою дебютную кулинарную книгу "Mamushka: Recipes from Ukraine&beyond" ("Мамушка: рецепты из Украины и не только"). Так уроженка Херсонщины сразу стала кулинарной звездой и "кулинарным открытием 2015 года".
Вторая ее книга "Kaukasis" – о блюдах из кавказских стран: Грузии, Азербайджана, Армении, – а также Ирана, России и Турции. Вскоре к ним присоединилась третья книга "Summer Kitchens", которая посвящена региональным блюдам Украины.
Хотя Оля также активно использует заимствования из кавказской, азиатской и британской кухонь, основу ее профессионального репертуара составляют именно украинские блюда. При этом все рецепты Геркулес адаптированы для Англии. Некоторыми из них она делится в своем Instagram.
Подобрали оригинальные рецепты Оли Геркулес, которые сможете легко воплотить в жизнь на своей кухне:
Свекольный салат с яблоком и орехами
Это превосходная версия традиционного салата из свеклы, яблок и грецких орехов. Он готовится очень просто – только что сваренная и натертая свекла, яблоко, уксус, масло, приправы. Вместо грецких орехов можно использовать фундук, а также добавить горсть ежевики или черники.
"Свекла прекрасно сочетается с темными фруктами и ягодами. Сливы, вишня, ежевика – просто выберите что-нибудь темное и кислое", – советует Оля Геркулес.
Постный борщ с грибами
Это по-настоящему легкий и вкусный обед. Возьмите горсть сушеных грибов и залейте 200 мл горячей воды. Оставьте минимум на 15 минут. Добавьте в кастрюлю грибы и грибной настой (без песчаного осадка) и залейте холодной водой.
Добавьте крупно нарезанные овощи (Оля использовала лук, сельдерей, морковь). Варите 45 минут – 1 час. Затем удалите овощи, но оставьте грибы.
Нарежьте и добавьте в кастрюлю немного картофеля. Обжарьте нарезанный кубиками лук и тертую морковь до мягкости и сладости на другой сковороде.
Добавьте нашинкованную свеклу и готовьте еще немного. В конце добавьте нарезанные листья и стебли свеклы, 1/2 банки помидоров. Можно добавить банку фасоли. Подавайте борщ с ложкой крем-фреш и укропом.
Арбузный салат с фетой
"Лучшие арбузы – в Херсонской области Украины, откуда я родом. Таким образом, было бы преступлением не приготовить арбузный салат. Мне нравится сочетание кусочков арбуза с небольшим количеством зелени, а еще – мелко натертая фета. Я адаптировала ингредиенты, которые были у моей мамы, следовательно – добавьте лайм, лимон, кашмирский перец чили, копченую соль и оливковое масло. А еще – зеленые и черные оливки плюс фиолетовый и зеленый базилик", – поделилась рецептом Геркулес.
Сливовый пирог с кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- 160 г муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 50 г сахара
- 40 г холодной сметаны (или крем-фреш)
- 80 г сливочного масла (замороженного и тертого)
- Кардамон и мускатный орех
- Ледяная вода
Для начинки:
- 400 г спелых фруктов или ягод
- 180 г жирных сливок
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 2 ч.л. кукурузной муки
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для теста, если нужно, добавьте немного ледяной воды. Соберите в шар, накройте и оставьте в морозильной камере на 5 минут или в холодильнике минимум на 15 минут.
- Застелите дно большой формы (28 см) бумагой для выпечки. Когда тесто остынет, распределите его по форме, сделав пальцами бортики.
- Сверху выложите нарезанные сливы.
- Перемешайте все ингредиенты для крема и полейте сливы. Если хотите, посыпьте коричневым сахаром.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 ºC около 40 минут.
Напомним, ранее мы делились секретами заваривания чая от королевского поставщика.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное