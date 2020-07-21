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Омлет с помидорами и салат "Коул слоу": рецепт вкусного завтрака от Анатолия Анатолича

Сегодня, 12:26

Ведущий поделился рецептом фирменного завтрака в эфире программы "Вкусный эксклюзив"

Диетологи не устают повторять, что завтрак – самый важный прием пищи. Анатолий Анатолич, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" поделился рецептам блюд, которые он готовит по утрам вместе со своей женой Юлой. Это омлет с помидорами и балыком, а также американский салат "Коул слоу".

Омлет от Толича и Юлы

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2 желтых помидора
  • 2 красных помидора
  • 200 г балыка
  • Зелень
  • Растительное масло
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Обжарьте на растительном масле балык.
  2. Добавьте нарезанные помидоры, слегка обжарьте. Вбейте яйца. Приправьте по вкусу.
  3. Готовый омлет посыпьте зеленью.

Телеведущий Анатолий Анатолий и его жена Юла
Телеведущий Анатолий Анатолий и его жена Юла
Фото: Иван Марчук

"Коул слоу" от Толича и Юлы

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 100 г моркови
  • 300 г капусты
  • 70 г сметаны
  • 1 ч.л. американской горчицы
  • 10 г белого хрена
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте морковь и капусту.
  2. Смешайте со сметаной, горчицей и хреном, добавьте соль и перец.
  3. Подавайте вместе с омлетом.

Напомним, ранее мы делились рецептом омлета со шпинатом и сыром.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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