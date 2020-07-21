Омлет с помидорами и салат "Коул слоу": рецепт вкусного завтрака от Анатолия Анатолича

Ведущий поделился рецептом фирменного завтрака в эфире программы "Вкусный эксклюзив"

Диетологи не устают повторять, что завтрак – самый важный прием пищи. Анатолий Анатолич, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" поделился рецептам блюд, которые он готовит по утрам вместе со своей женой Юлой. Это омлет с помидорами и балыком, а также американский салат "Коул слоу".

Омлет от Толича и Юлы

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

4 яйца

2 желтых помидора

2 красных помидора

200 г балыка

Зелень

Растительное масло

Соль, перец

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Способ приготовления:

Обжарьте на растительном масле балык. Добавьте нарезанные помидоры, слегка обжарьте. Вбейте яйца. Приправьте по вкусу. Готовый омлет посыпьте зеленью.

Телеведущий Анатолий Анатолий и его жена Юла Фото: Иван Марчук

"Коул слоу" от Толича и Юлы

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

100 г моркови

300 г капусты

70 г сметаны

1 ч.л. американской горчицы

10 г белого хрена

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте морковь и капусту. Смешайте со сметаной, горчицей и хреном, добавьте соль и перец. Подавайте вместе с омлетом.

Напомним, ранее мы делились рецептом омлета со шпинатом и сыром.

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