Омлет с помидорами и салат "Коул слоу": рецепт вкусного завтрака от Анатолия Анатолича
Ведущий поделился рецептом фирменного завтрака в эфире программы "Вкусный эксклюзив"
Диетологи не устают повторять, что завтрак – самый важный прием пищи. Анатолий Анатолич, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" поделился рецептам блюд, которые он готовит по утрам вместе со своей женой Юлой. Это омлет с помидорами и балыком, а также американский салат "Коул слоу".
Омлет от Толича и Юлы
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 желтых помидора
- 2 красных помидора
- 200 г балыка
- Зелень
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Обжарьте на растительном масле балык.
- Добавьте нарезанные помидоры, слегка обжарьте. Вбейте яйца. Приправьте по вкусу.
- Готовый омлет посыпьте зеленью.
"Коул слоу" от Толича и Юлы
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 100 г моркови
- 300 г капусты
- 70 г сметаны
- 1 ч.л. американской горчицы
- 10 г белого хрена
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте морковь и капусту.
- Смешайте со сметаной, горчицей и хреном, добавьте соль и перец.
- Подавайте вместе с омлетом.
Напомним, ранее мы делились рецептом омлета со шпинатом и сыром.
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