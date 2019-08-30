Опята с куриным филе в горшочках: рецепт дня

Рецепт курицы с грибами и овощами в духовке

Куриное филе с овощами и грибами в горшочках Фото: Depositphotos

Куриное филе, запеченное в горшочках вместе с опятами, перцем и сушеными белыми грибами – вкусное и сытное блюдо, которое можно подать на ужин. Оно идеально подходит для большой компании.

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Если грибы свежие, их нужно будет предварительно отварить. А если замороженные, то просто промыть их и откинуть на дурлшаг. Белое вино в рецепте можно заменить бульоном или водой.

Опята с куриным филе в горшочках

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг опят

1 кг куриного филе

3 сладких перца

3 луковицы

1 пучок петрушки

200 мл сухого белого вина

1-2 перца чили

1 ст.л. молотых сушеных грибов

Растительное масло для жарки

Соль, перец

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Способ приготовления:

На небольшом количестве растительного масла обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Нарезанные кубиками перцы и чили добавить к луку, жарить до полуготовности перца, периодически помешивая. Добавить грибы, приправить молотыми белыми грибами. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Жарить овощи и грибы 8-10 минут на среднем огне, периодически помешивая. Куриное филе нарезать кубиками со стороной 2,5 см, обжарить со всех сторон до румяной корочки на достаточном количестве растительного масла. В горшочки выложить слоями мясо и овощи с грибами. Влить вино, запекать 20-30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. При подаче посыпать блюдо мелко нарезанной петрушкой.

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