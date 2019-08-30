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Опята с куриным филе в горшочках: рецепт дня

Рецепт курицы с грибами и овощами в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Куриное филе с овощами и грибами в горшочках
Куриное филе с овощами и грибами в горшочках
Фото: Depositphotos

Куриное филе, запеченное в горшочках вместе с опятами, перцем и сушеными белыми грибами – вкусное и сытное блюдо, которое можно подать на ужин. Оно идеально подходит для большой компании.

Смотрите видео, как приготовить в горшочках свинину с гречкой:

Если грибы свежие, их нужно будет предварительно отварить. А если замороженные, то просто промыть их и откинуть на дурлшаг. Белое вино в рецепте можно заменить бульоном или водой.

Опята с куриным филе в горшочках

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг опят
  • 1 кг куриного филе
  • 3 сладких перца
  • 3 луковицы
  • 1 пучок петрушки
  • 200 мл сухого белого вина
  • 1-2 перца чили
  • 1 ст.л. молотых сушеных грибов
  • Растительное масло для жарки
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. На небольшом количестве растительного масла обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  2. Нарезанные кубиками перцы и чили добавить к луку, жарить до полуготовности перца, периодически помешивая.
  3. Добавить грибы, приправить молотыми белыми грибами. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Жарить овощи и грибы 8-10 минут на среднем огне, периодически помешивая.
  5. Куриное филе нарезать кубиками со стороной 2,5 см, обжарить со всех сторон до румяной корочки на достаточном количестве растительного масла.
  6. В горшочки выложить слоями мясо и овощи с грибами.
  7. Влить вино, запекать 20-30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
  8. При подаче посыпать блюдо мелко нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с лесными грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом овощной икры с опятами.

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Источник: Сегодня
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