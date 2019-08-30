Опята с куриным филе в горшочках: рецепт дня
Рецепт курицы с грибами и овощами в духовке
Куриное филе, запеченное в горшочках вместе с опятами, перцем и сушеными белыми грибами – вкусное и сытное блюдо, которое можно подать на ужин. Оно идеально подходит для большой компании.
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Если грибы свежие, их нужно будет предварительно отварить. А если замороженные, то просто промыть их и откинуть на дурлшаг. Белое вино в рецепте можно заменить бульоном или водой.
Опята с куриным филе в горшочках
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг опят
- 1 кг куриного филе
- 3 сладких перца
- 3 луковицы
- 1 пучок петрушки
- 200 мл сухого белого вина
- 1-2 перца чили
- 1 ст.л. молотых сушеных грибов
- Растительное масло для жарки
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- На небольшом количестве растительного масла обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Нарезанные кубиками перцы и чили добавить к луку, жарить до полуготовности перца, периодически помешивая.
- Добавить грибы, приправить молотыми белыми грибами. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
- Жарить овощи и грибы 8-10 минут на среднем огне, периодически помешивая.
- Куриное филе нарезать кубиками со стороной 2,5 см, обжарить со всех сторон до румяной корочки на достаточном количестве растительного масла.
- В горшочки выложить слоями мясо и овощи с грибами.
- Влить вино, запекать 20-30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
- При подаче посыпать блюдо мелко нарезанной петрушкой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с лесными грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом овощной икры с опятами.
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Источник: Сегодня