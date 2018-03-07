Ореховый рулет с фруктовой начинкой: рецепт Асмик Гаспарян

Готовим рулет из айвы, орехов и меда по рецепту известного кулинара

Такого полезного сладкого рулета вы еще не пробовали! В ореховый корж заворачивается начинка из айвы — и вы получаете вкусный и оригинальный десерт, который понравится всей семье.



Ореховый рулет с айвой и тыквой

Ингредиенты:

айва — 500 г

лимон — 1 шт.

тыква — 500 г

грецкие орехи (обжаренные) — 600 г

мед — 70 г

сахар — 600 г

желатин — 25 г

вода — 125 мл

Рецепт приготовления:

1. Приготовьте джем: почистите и порежьте айву кубиком, отправьте в кипящую воду и варите 15 минут. Затем откиньте на сито. Также порежьте кубиком почищенную тыкву, выложите на противень с пергаментом и запекайте 20 минут при температуре 180°С.

2. Перебейте айву вместе с тыквой в пюре, добавьте сахар и сок лимона. Варите 20 минут, помешивая.

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3. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 30 мин. Затем добавьте его в пюре, перемешайте. Перелейте массу в форму, оставьте остывать на 1 час при комнатной температуре, после этого поставьте на 3 часа в холодильник.

4. Для орехового коржа перебейте жареные грецкие орехи в пасту, добавьте мед, перемешайте. Выложите массу между двумя листами пергамента и раскатайте в тонкий пласт.

5. Уберите верхний пергамент и выложите на ореховый корж застывшее пюре. Заверните корж с начинкой в рулет и поставьте застывать в морозилку на 2 часа.

6. Порежьте застывший рулет на порционные куски.

Фото: пресс-служба

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