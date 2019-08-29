Ореховый Спас 2019: рецепт хлеба с грецкими орехами и клюквой

Еще одно название Третьего Спаса – Хлебный

Домашний хлеб с орехами и клюквой Фото: Depositphotos

Третий, или Ореховый, или Хлебный Спас христиане восточного обряда каждый год отмечают 29 августа. В этот день в Константинополь перенесли Нерукотворный образ Христа на холсте, поэтому праздник еще называют "Спас на полотне".

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

В этот день принято печь хлеб из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо. Мы расскажем, как приготовить хлеб с грецкими орехами и сушеной клюквой в хлебопечке.

Домашний хлеб с грецкими орехами и клюквой

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

450 г муки

1 стакан овсяных хлопьев

85 мл кленового сиропа или жидкого меда

1 стакан нарезанных грецких орехов

1 стакан вяленой клюквы

270 мл воды

1 ст. л. растительного масла

2 ч. л. корицы

1 ч. л. соли

2,25 ч. л. сухих активных дрожжей

Способ приготовления:

Воду нагрейте до 50-60 градусов и перемешайте с кленовым сиропом или медом до растворения. Просейте муку в ведерко хлебопечки, добавьте овсяные хлопья, соль и молотую корицу. Влейте к муке воду с сиропом и растительное масло. Орехи и вяленую клюкву насыпьте в диспенсер для орехов и сухофруктов (орехи можно порубить на кусочки такой величины, как вам нравится). Дрожжи засыпьте в диспенсер для дрожжей. Включите программу для диетического хлеба с изюмом или для обычного хлеба с добавками, чтобы сработал диспенсер. Не используйте программу короче 3-х часов: тесто тяжелое и не успеет подняться. Этот рецепт можно ставить на отложенный старт, тут нет скоропортящихся продуктов. Готовый хлеб достаньте из формы и остудите на решетке. Он хорошо хранится и может быть заморожен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Ореховый Спас. "Сегодня" также делились рецептами выпечки с орехами.

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