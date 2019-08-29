Ореховый Спас 2019: рецепт хлеба с грецкими орехами и клюквой
Еще одно название Третьего Спаса – Хлебный
Третий, или Ореховый, или Хлебный Спас христиане восточного обряда каждый год отмечают 29 августа. В этот день в Константинополь перенесли Нерукотворный образ Христа на холсте, поэтому праздник еще называют "Спас на полотне".
Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:
В этот день принято печь хлеб из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо. Мы расскажем, как приготовить хлеб с грецкими орехами и сушеной клюквой в хлебопечке.
Домашний хлеб с грецкими орехами и клюквой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 450 г муки
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 85 мл кленового сиропа или жидкого меда
- 1 стакан нарезанных грецких орехов
- 1 стакан вяленой клюквы
- 270 мл воды
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 ч. л. корицы
- 1 ч. л. соли
- 2,25 ч. л. сухих активных дрожжей
Читайте также:Бездрожжевой хлеб в хлебопечке: рецепт на кефире
Способ приготовления:
- Воду нагрейте до 50-60 градусов и перемешайте с кленовым сиропом или медом до растворения.
- Просейте муку в ведерко хлебопечки, добавьте овсяные хлопья, соль и молотую корицу.
- Влейте к муке воду с сиропом и растительное масло.
- Орехи и вяленую клюкву насыпьте в диспенсер для орехов и сухофруктов (орехи можно порубить на кусочки такой величины, как вам нравится).
- Дрожжи засыпьте в диспенсер для дрожжей.
- Включите программу для диетического хлеба с изюмом или для обычного хлеба с добавками, чтобы сработал диспенсер. Не используйте программу короче 3-х часов: тесто тяжелое и не успеет подняться. Этот рецепт можно ставить на отложенный старт, тут нет скоропортящихся продуктов.
- Готовый хлеб достаньте из формы и остудите на решетке. Он хорошо хранится и может быть заморожен.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Ореховый Спас. "Сегодня" также делились рецептами выпечки с орехами.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:29 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать Как испечь кексы "Сливовые розочки": пошаговый рецепт Как приготовить заварные пирожные с белковым кремом Ореховый Спас 2019: что святят на праздник
Источник: Сегодня