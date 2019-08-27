Ореховый Спас 2019: рецепт пирога с грецкими орехами
Готовим песочный тарт с ореховой начинкой
Каждый год 29 августа христиане восточного обряда отмечают Третий, или Ореховый, или Полотняный Спас. Он считается одним из двенадцати главных в Православной церкви.
Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:
Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного. В этот день принято печь пироги и хлеб из муки нового урожая, а также готовить блюда с орехами.
Тарт с ореховой начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 1 ст.л. сахара
- Соль
- 100 г масла
- 1 желток
- 3 ст.л. сметаны
Для начинки:
- 500 г грецких орехов орехов
- 300 г сахара
- 2 яйца
- Сок и цедра 1 лимона
- 3 ст.л. сметаны
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Способ приготовления:
- Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
- Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
- Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
- Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся.
- Перед подачей ореховый тарт остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки на Ореховый Спас. "Сегодня" также писали, что принято святить на Ореховый Спас.
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Источник: Сегодня