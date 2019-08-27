Ореховый Спас 2019: рецепт пирога с грецкими орехами

Готовим песочный тарт с ореховой начинкой

Рецепт орехового пирога на Спас Фото: Depositphotos

Каждый год 29 августа христиане восточного обряда отмечают Третий, или Ореховый, или Полотняный Спас. Он считается одним из двенадцати главных в Православной церкви.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного. В этот день принято печь пироги и хлеб из муки нового урожая, а также готовить блюда с орехами.

Тарт с ореховой начинкой

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

1 ст.л. сахара

Соль

100 г масла

1 желток

3 ст.л. сметаны

Для начинки:

500 г грецких орехов орехов

300 г сахара

2 яйца

Сок и цедра 1 лимона

3 ст.л. сметаны

Способ приготовления:

Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку. Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики. Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать. Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся. Перед подачей ореховый тарт остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки на Ореховый Спас. "Сегодня" также писали, что принято святить на Ореховый Спас.

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