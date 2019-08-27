Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ореховый Спас 2019: рецепт пирога с грецкими орехами

Готовим песочный тарт с ореховой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Рецепт орехового пирога на Спас
Рецепт орехового пирога на Спас
Фото: Depositphotos

Каждый год 29 августа христиане восточного обряда отмечают Третий, или Ореховый, или Полотняный Спас. Он считается одним из двенадцати главных в Православной церкви.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного. В этот день принято печь пироги и хлеб из муки нового урожая, а также готовить блюда с орехами.

Тарт с ореховой начинкой

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 1 ст.л. сахара
  • Соль
  • 100 г масла
  • 1 желток
  • 3 ст.л. сметаны

Для начинки:

  • 500 г грецких орехов орехов
  • 300 г сахара
  • 2 яйца
  • Сок и цедра 1 лимона
  • 3 ст.л. сметаны

Читайте также:
Хлебный Спас 2019: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба

Способ приготовления:

  1. Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
  2. Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
  3. Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
  4. Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
  5. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся. 
  6. Перед подачей ореховый тарт остудить. 

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки на Ореховый Спас. "Сегодня" также писали, что принято святить на Ореховый Спас.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь штрудель со сливами и грецкими орехами Ореховый Спас 2019: что святить на праздник Рецепт миндального молока от Кортни Кардашьян Как испечь яблочные маффины с корицей
пирог орехи выпечка грецкие орехи тарт Ореховый Спас
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей

Популярные статьи

Вчера, 07:56Fun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

25 августаТехно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

25 августаТехно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

25 августаПсихология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 августаШоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаАфиша

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

24 августаШоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

24 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаШоу-бизнес

Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева – видео

24 августаТехно

Google Play на Android преобразился до неузнаваемости: что нового

24 августаТехно

Новый Chevrolet Bolt EV 2020 опередил все электромобили по дальности пробега

Новости партнеров

На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Не следуй трендам: 6 причин выпивать стакан кефира каждый день
Не следуй трендам: 6 причин выпивать стакан кефира каждый день
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Фрукт-легенда: полезные свойства инжира и вкусные сочетания
Фрукт-легенда: полезные свойства инжира и вкусные сочетания
Как зачать девочку: полезные советы
Как зачать девочку: полезные советы