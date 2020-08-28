Ореховый Спас-2020: ТОП-5 рецептов праздничной выпечки

На Третий Спас принято готовить хлеб и выпечку с орехами

Третий Спас ежегодно отмечают 29 августа. Это время, когда заканчиваются полевые работы и начинается период сбора орехов и хлеба. Отсюда и название – Ореховый и Хлебный.

В честь наступающего праздника мы поделимся лучшими рецептами домашней выпечки с орехами. В отличие от Макового и Яблочного, рецепты на Ореховый Спас не должны быть постными, так как начавшийся 14 августа Успенский пост заканчивается 27-го.

Домашний хлеб с грецкими орехами и клюквой

Домашний хлеб с орехами и клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

450 г муки

1 стакан овсяных хлопьев

85 мл кленового сиропа или жидкого меда

1 стакан нарезанных грецких орехов

1 стакан вяленой клюквы

270 мл воды

1 ст. л. растительного масла

2 ч. л. корицы

1 ч. л. соли

2 1/4 ч. л. сухих активных дрожжей

Способ приготовления:

Воду нагрейте до 50-60 градусов и перемешайте с кленовым сиропом или медом до растворения. Просейте муку в ведерко хлебопечки, добавьте овсяные хлопья, соль и молотую корицу. Влейте к муке воду с сиропом и растительное масло. Орехи и вяленую клюкву насыпьте в диспенсер для орехов и сухофруктов (орехи можно порубить на кусочки такой величины, как вам нравится). Дрожжи засыпьте в диспенсер для дрожжей. Включите программу для диетического хлеба с изюмом или для обычного хлеба с добавками, чтобы сработал диспенсер. Не используйте программу короче 3-х часов: тесто тяжелое и не успеет подняться. Этот рецепт можно ставить на отложенный старт, тут нет скоропортящихся продуктов. Готовый хлеб достаньте из формы и остудите на решетке. Он хорошо хранится и может быть заморожен.

Сливовый штрудель в духовке

Штрудель со сливово-ореховой начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

700 г слив

100 г сливочного масла

100 г сахара

75 г изюма

75 г орехов

4 ст. л.

1 ч. л. молотой корицы

Для пропитки:

20 г сливочного масла

30 г сливок 20%

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Для теста:

1 яйцо

2 ст. л. сливочного масла

50 г воды

1 ч. л. уксуса

200 г муки

Способ приготовления:

Замесить тесто. Просеять муку, сделать в центре углубление, влить слегка взбитое яйцо, теплую воду, растопленное масло, уксус. Переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить на 30 минут, накрыв полотенцем. Большое кухонное полотенце обильно присыпать мукой, выложить тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатать как можно тоньше. Смазать тесто растительным маслом и аккуратно отделить от полотенца. Для начинки растопить масло и слегка поджарить сухари. Добавить сливы, сахар, изюм, корицу, орехи. Подержать на огне 1-2 минуты. Выложить начинку на тесто, немного подвернуть края. С помощью полотенца свернуть рулет и аккуратно перенести на противень. Обильно смазать штрудель растопленным маслом, накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при 200 ºС. Достать, снять фольгу, обильно смазать пропиткой и готовить еще на 25-30 минут.

Яблоки в тесте с орехами и изюмом

Яблоки в тесте Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

200 г слоеного теста

2 средних яблока

25 г грецких орехов

10 г миндаля

30 г изюма

1 ч. л. меда

Корица, сахар, лимон – по вкусу

Способ приготовления:

Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать. Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели. К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см. В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом. Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 ºС. Чтобы десерт был похож на настоящее яблоко, можно перед выпечкой вырезать из теста листочки и прикрепить сверху.

Рогалики на сметане с ореховой начинкой

Рогалики с ореховой начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

200 г масла, спреда или маргарина

100 г сметаны

3 желтка

1 ст.л. уксуса

350 – 400 г муки

Для начинки:

3 белка

1 стакан сахара

Молотые орехи

Сахарная пудра

Способ приготовления:

В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа. Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 ºС. Взбейте белки с сахаром. Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы. Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.

Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Маковый кекс в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

150 г сахара

10 г ванильного сахара

4 яйца

2 ч.л. разрыхлителя

250-300 г муки

30 г мака

50 г орехов

50 г изюма

100 г вишен

Способ приготовления:

Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут. Перед подачей остудить и по желанию посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или десертным вином.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принято святить на Ореховый Спас.

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