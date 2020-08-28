Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ореховый Спас-2020: ТОП-5 рецептов праздничной выпечки

Сегодня, 18:21

На Третий Спас принято готовить хлеб и выпечку с орехами

Третий Спас ежегодно отмечают 29 августа. Это время, когда заканчиваются полевые работы и начинается период сбора орехов и хлеба. Отсюда и название – Ореховый и Хлебный.

В честь наступающего праздника мы поделимся лучшими рецептами домашней выпечки с орехами. В отличие от Макового и Яблочного, рецепты на Ореховый Спас не должны быть постными, так как начавшийся 14 августа Успенский пост заканчивается 27-го.

Домашний хлеб с грецкими орехами и клюквой

Домашний хлеб с орехами и клюквой
Домашний хлеб с орехами и клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 450 г муки
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 85 мл кленового сиропа или жидкого меда
  • 1 стакан нарезанных грецких орехов
  • 1 стакан вяленой клюквы
  • 270 мл воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. соли
  • 2 1/4 ч. л. сухих активных дрожжей

Читайте также:
Хлебный Спас-2020: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба

Способ приготовления:

  1. Воду нагрейте до 50-60 градусов и перемешайте с кленовым сиропом или медом до растворения.
  2. Просейте муку в ведерко хлебопечки, добавьте овсяные хлопья, соль и молотую корицу.
  3. Влейте к муке воду с сиропом и растительное масло.
  4. Орехи и вяленую клюкву насыпьте в диспенсер для орехов и сухофруктов (орехи можно порубить на кусочки такой величины, как вам нравится).
  5. Дрожжи засыпьте в диспенсер для дрожжей.
  6. Включите программу для диетического хлеба с изюмом или для обычного хлеба с добавками, чтобы сработал диспенсер. Не используйте программу короче 3-х часов: тесто тяжелое и не успеет подняться. Этот рецепт можно ставить на отложенный старт, тут нет скоропортящихся продуктов.
  7. Готовый хлеб достаньте из формы и остудите на решетке. Он хорошо хранится и может быть заморожен.

Сливовый штрудель в духовке

Штрудель со сливово-ореховой начинкой
Штрудель со сливово-ореховой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 700 г слив
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 75 г изюма
  • 75 г орехов
  • 4 ст. л.
  • 1 ч. л. молотой корицы

Для пропитки:

  • 20 г сливочного масла
  • 30 г сливок 20%

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 50 г воды
  • 1 ч. л. уксуса
  • 200 г муки

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто. Просеять муку, сделать в центре углубление, влить слегка взбитое яйцо, теплую воду, растопленное масло, уксус.
  2. Переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить на 30 минут, накрыв полотенцем.
  3. Большое кухонное полотенце обильно присыпать мукой, выложить тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатать как можно тоньше.
  4. Смазать тесто растительным маслом и аккуратно отделить от полотенца.
  5. Для начинки растопить масло и слегка поджарить сухари. Добавить сливы, сахар, изюм, корицу, орехи. Подержать на огне 1-2 минуты.
  6. Выложить начинку на тесто, немного подвернуть края. С помощью полотенца свернуть рулет и аккуратно перенести на противень.
  7. Обильно смазать штрудель растопленным маслом, накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при 200 ºС.
  8. Достать, снять фольгу, обильно смазать пропиткой и готовить еще на 25-30 минут.

Яблоки в тесте с орехами и изюмом

Яблоки в тесте
Яблоки в тесте
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 200 г слоеного теста
  • 2 средних яблока
  • 25 г грецких орехов
  • 10 г миндаля
  • 30 г изюма
  • 1 ч. л. меда
  • Корица, сахар, лимон – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать.
  2. Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели.
  3. К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок.
  4. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см.
  5. В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом.
  6. Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 ºС.
  7. Чтобы десерт был похож на настоящее яблоко, можно перед выпечкой вырезать из теста листочки и прикрепить сверху.

Рогалики на сметане с ореховой начинкой

Рогалики с ореховой начинкой
Рогалики с ореховой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г масла, спреда или маргарина
  • 100 г сметаны
  • 3 желтка
  • 1 ст.л. уксуса
  • 350 – 400 г муки

Для начинки:

  • 3 белка
  • 1 стакан сахара
  • Молотые орехи
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа.
  2. Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  3. Взбейте белки с сахаром.
  4. Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы.
  5. Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.

Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Маковый кекс в духовке
Маковый кекс в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 4 яйца
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 250-300 г муки
  • 30 г мака
  • 50 г орехов
  • 50 г изюма
  • 100 г вишен

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить.
  2. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить.
  3. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм.
  4. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком.
  5. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут.
  6. Перед подачей остудить и по желанию посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или десертным вином.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принято святить на Ореховый Спас.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на ужин из говядины: три необычных рецепта Как испечь вкусный сливовый пирог к чаю: ТОП-5 рецептов Как приготовить вкусный салат из винограда: три летних рецепта Заправка для бульона: два проверенных рецепта на зиму
рецепты Спас орехи выпечка Ореховый Спас
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Підписники Орбакайте в жаху від захоплення її 8-річної дочки
Підписники Орбакайте в жаху від захоплення її 8-річної дочки
Сын Ефремова о домогательствах, которым подвергся в детстве
Сын Ефремова о домогательствах, которым подвергся в детстве
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии

Популярные статьи

Сегодня, 14:52Стиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

Сегодня, 08:56Fun

Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:16Техно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаWellness

Лунный календарь стрижек на сентябрь-2020: когда лучше всего стричь волосы

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

Новости партнеров

Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие
Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие
Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Zilliqa обеспечит безопасность активов
Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие
Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять