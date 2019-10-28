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Оригинальные идеи для завтрака: ТОП-5 рецептов

Узнайте, что приготовить на завтрак быстро и полезно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Простые завтраки
Простые завтраки
Фото: freepik.com

Ищете необычные идеи для завтрака? Тогда воспользуйтесь рецептами вкусных и простых блюд из нашей подборки.

Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем-брюле" на завтрак:

Они готовятся из доступных продуктов, но при этом отличаются нетривиальным вкусом. Такие завтраки улучшат настроение и подарят заряд бодрости на весь день.

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Пудинг творожный с сухофруктами

Пудинг из творога
Пудинг из творога
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 60 г сливочного масла
  • 150 г сухофруктов
  • 500 г творога
  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • 50 г манной крупы
  • Цедра 1 апельсина или лимона
  • 3 ст.л. панировочных сухарей
  • Растительное масло – для смазывания формы
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков.
  2. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.
  3. Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой.
  4. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх.
  5. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.
  6. Выпекать творожный пудинг при 180 ºС в течение 25 минут.
  7. Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

Смузи-боул с бананом и малиной

Смузи боул с бананом и ягодами
Смузи боул с бананом и ягодами
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 замороженный банан
  • 1 чашка замороженной малины
  • 2 больших финика без косточки
  • 150 мл миндального молока

Для украшения:

  • 1/2 свежего банана
  • Свежие ягоды
  • Кокосовая стружка
  • Семена чиа

Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы.
  2. Перелить в глубокую мисочку.
  3. Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа.
  4. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

Сырники с вяленой клюквой и ягодным соусом

Сырники с ягодами
Сырники с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 400 г нежирного творога
  • 1 яйцо
  • 50 г манной крупы
  • 60 г сушеной клюквы
  • 30 г муки

Для соуса:

  • 150 г ягодной смеси
  • 50 г меда
  • 25 мл коньяка
  • Цедра двух лаймов
  • Мята
  • Взбитые сливки

Способ приготовления:

  1. Протереть творог через сито, смешать с яйцом, добавить манную крупу и сушеную клюкву, хорошо перемешать.
  2. Сформировать сырники, обвалять их в муке и обжарить на антпригарной сковороде без масла на маленьком огне до румяной корочки.
  3. Для соуса ягоды прогреть в кастрюльке, добавить коньяк, поджечь, влить мед и положить листья мяты.
  4. Накрыть крышкой и довести соус до готовности на маленьком огне.
  5. Подавать сырники с ягодным соусом и взбитыми сливками.

Шоколадная каша с орехами, финиками и фруктами от Джейми Оливера

Шоколадная каша на завтрак
Шоколадная каша на завтрак
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г лесных орехов без кожицы
  • 200 г фиников
  • 400 г овсяных хлопьев
  • 2 чайные ложки экстракта ванили
  • 3 столовые ложки с горкой качественного какао-порошка
  • 1 апельсин

Для каждой порции:

  • 200 мл кокосовой воды
  • 1 столовая ложка греческого йогурта
  • 80 г свежих фруктов
  • 1 щепотка молотой корицы или качественного какао-порошка

Способ приготовления

  1. Поджарьте орехи, затем отправьте в чашу кухонного комбайна.
  2. Удалите косточки из фиников и добавьте мякоть к фундуку вместе с половиной хлопьев, экстрактом ванили, какао-порошком и мелко натертой апельсиновой цедрой.
  3. Хорошо измельчите и перемешайте эту смесь с оставшимися хлопьями. Пересыпьте в банку в крышкой. Там заготовка может храниться до двух недель.
  4. Положите 65 г смеси в кастрюлю и налейте 200 мл кокосовой воды. Аккуратно нагревайте в течение трех минут или до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте еще немного воды.
  5. Добавьте в каждую порцию по ложке греческого йогурта и по 80 г свежих фруктов. Посыпьте щепоткой молотой корицы или какао.

Совет: из фруктов можно взять малину, ежевику, нарезанный банан, тертое яблоко или грушу, кусочки апельсина.

Яблочные драники с рисовой мукой

Драники из яблок без пшеничной муки
Драники из яблок без пшеничной муки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 небольших яблока
  • 1 ст.л. сахара без горки
  • 2 средних яйца
  • 2 ст.л. рисовой муки
  • Щепотка молотой корицы
  • Соль
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить сахар, яйца и перемешать.
  3. Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
  5. Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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