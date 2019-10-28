Оригинальные идеи для завтрака: ТОП-5 рецептов

Узнайте, что приготовить на завтрак быстро и полезно

Простые завтраки Фото: freepik.com

Ищете необычные идеи для завтрака? Тогда воспользуйтесь рецептами вкусных и простых блюд из нашей подборки.

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Они готовятся из доступных продуктов, но при этом отличаются нетривиальным вкусом. Такие завтраки улучшат настроение и подарят заряд бодрости на весь день.

Пудинг творожный с сухофруктами

Пудинг из творога Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

60 г сливочного масла

150 г сухофруктов

500 г творога

4 яйца

100 г сахара

50 г манной крупы

Цедра 1 апельсина или лимона

3 ст.л. панировочных сухарей

Растительное масло – для смазывания формы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру. Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями. Выпекать творожный пудинг при 180 ºС в течение 25 минут. Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

Смузи-боул с бананом и малиной

Смузи боул с бананом и ягодами Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 замороженный банан

1 чашка замороженной малины

2 больших финика без косточки

150 мл миндального молока

Для украшения:

1/2 свежего банана

Свежие ягоды

Кокосовая стружка

Семена чиа

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы. Перелить в глубокую мисочку. Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

Сырники с вяленой клюквой и ягодным соусом

Сырники с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г нежирного творога

1 яйцо

50 г манной крупы

60 г сушеной клюквы

30 г муки

Для соуса:

150 г ягодной смеси

50 г меда

25 мл коньяка

Цедра двух лаймов

Мята

Взбитые сливки

Способ приготовления:

Протереть творог через сито, смешать с яйцом, добавить манную крупу и сушеную клюкву, хорошо перемешать. Сформировать сырники, обвалять их в муке и обжарить на антпригарной сковороде без масла на маленьком огне до румяной корочки. Для соуса ягоды прогреть в кастрюльке, добавить коньяк, поджечь, влить мед и положить листья мяты. Накрыть крышкой и довести соус до готовности на маленьком огне. Подавать сырники с ягодным соусом и взбитыми сливками.

Шоколадная каша с орехами, финиками и фруктами от Джейми Оливера

Шоколадная каша на завтрак Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г лесных орехов без кожицы

200 г фиников

400 г овсяных хлопьев

2 чайные ложки экстракта ванили

3 столовые ложки с горкой качественного какао-порошка

1 апельсин

Для каждой порции:

200 мл кокосовой воды

1 столовая ложка греческого йогурта

80 г свежих фруктов

1 щепотка молотой корицы или качественного какао-порошка

Способ приготовления

Поджарьте орехи, затем отправьте в чашу кухонного комбайна. Удалите косточки из фиников и добавьте мякоть к фундуку вместе с половиной хлопьев, экстрактом ванили, какао-порошком и мелко натертой апельсиновой цедрой. Хорошо измельчите и перемешайте эту смесь с оставшимися хлопьями. Пересыпьте в банку в крышкой. Там заготовка может храниться до двух недель. Положите 65 г смеси в кастрюлю и налейте 200 мл кокосовой воды. Аккуратно нагревайте в течение трех минут или до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте еще немного воды. Добавьте в каждую порцию по ложке греческого йогурта и по 80 г свежих фруктов. Посыпьте щепоткой молотой корицы или какао.

Совет: из фруктов можно взять малину, ежевику, нарезанный банан, тертое яблоко или грушу, кусочки апельсина.

Яблочные драники с рисовой мукой

Драники из яблок без пшеничной муки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 небольших яблока

1 ст.л. сахара без горки

2 средних яйца

2 ст.л. рисовой муки

Щепотка молотой корицы

Соль

Растительное масло

Способ приготовления:

Яблоки почистить и натереть на крупной терке. Добавить сахар, яйца и перемешать. Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон. Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.

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