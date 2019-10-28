Оригинальные идеи для завтрака: ТОП-5 рецептов
Узнайте, что приготовить на завтрак быстро и полезно
Ищете необычные идеи для завтрака? Тогда воспользуйтесь рецептами вкусных и простых блюд из нашей подборки.
Смотрите видео, как приготовить гренки "Крем-брюле" на завтрак:
Они готовятся из доступных продуктов, но при этом отличаются нетривиальным вкусом. Такие завтраки улучшат настроение и подарят заряд бодрости на весь день.
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Пудинг творожный с сухофруктами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла
- 150 г сухофруктов
- 500 г творога
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 50 г манной крупы
- Цедра 1 апельсина или лимона
- 3 ст.л. панировочных сухарей
- Растительное масло – для смазывания формы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков.
- Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.
- Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой.
- Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх.
- Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.
- Выпекать творожный пудинг при 180 ºС в течение 25 минут.
- Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.
Смузи-боул с бананом и малиной
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 замороженный банан
- 1 чашка замороженной малины
- 2 больших финика без косточки
- 150 мл миндального молока
Для украшения:
- 1/2 свежего банана
- Свежие ягоды
- Кокосовая стружка
- Семена чиа
Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы.
- Перелить в глубокую мисочку.
- Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа.
- Подавать блюдо сразу же после приготовления.
Сырники с вяленой клюквой и ягодным соусом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 400 г нежирного творога
- 1 яйцо
- 50 г манной крупы
- 60 г сушеной клюквы
- 30 г муки
Для соуса:
- 150 г ягодной смеси
- 50 г меда
- 25 мл коньяка
- Цедра двух лаймов
- Мята
- Взбитые сливки
Способ приготовления:
- Протереть творог через сито, смешать с яйцом, добавить манную крупу и сушеную клюкву, хорошо перемешать.
- Сформировать сырники, обвалять их в муке и обжарить на антпригарной сковороде без масла на маленьком огне до румяной корочки.
- Для соуса ягоды прогреть в кастрюльке, добавить коньяк, поджечь, влить мед и положить листья мяты.
- Накрыть крышкой и довести соус до готовности на маленьком огне.
- Подавать сырники с ягодным соусом и взбитыми сливками.
Шоколадная каша с орехами, финиками и фруктами от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г лесных орехов без кожицы
- 200 г фиников
- 400 г овсяных хлопьев
- 2 чайные ложки экстракта ванили
- 3 столовые ложки с горкой качественного какао-порошка
- 1 апельсин
Для каждой порции:
- 200 мл кокосовой воды
- 1 столовая ложка греческого йогурта
- 80 г свежих фруктов
- 1 щепотка молотой корицы или качественного какао-порошка
Способ приготовления
- Поджарьте орехи, затем отправьте в чашу кухонного комбайна.
- Удалите косточки из фиников и добавьте мякоть к фундуку вместе с половиной хлопьев, экстрактом ванили, какао-порошком и мелко натертой апельсиновой цедрой.
- Хорошо измельчите и перемешайте эту смесь с оставшимися хлопьями. Пересыпьте в банку в крышкой. Там заготовка может храниться до двух недель.
- Положите 65 г смеси в кастрюлю и налейте 200 мл кокосовой воды. Аккуратно нагревайте в течение трех минут или до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте еще немного воды.
- Добавьте в каждую порцию по ложке греческого йогурта и по 80 г свежих фруктов. Посыпьте щепоткой молотой корицы или какао.
Совет: из фруктов можно взять малину, ежевику, нарезанный банан, тертое яблоко или грушу, кусочки апельсина.
Яблочные драники с рисовой мукой
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 небольших яблока
- 1 ст.л. сахара без горки
- 2 средних яйца
- 2 ст.л. рисовой муки
- Щепотка молотой корицы
- Соль
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
- Добавить сахар, яйца и перемешать.
- Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
- Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.
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