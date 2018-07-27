Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Оригинальный рецепт закуски: баклажаны под чесночно-медовым соусом

Рецепт вкусных жареных баклажанов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Жареные баклажаны Фото: depositphotos.com
Жареные баклажаны Фото: depositphotos.com

Если вы любите азиатскую кухню, приготовьте жареные баклажаны с пряным соусом из имбиря, меда и чеснока. 

Медово-чесночные баклажаны

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 5 ч.л. меда
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 см корня имбиря
  • 1 лимон
  • оливковое масло – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • другие специи – по вкусу
  • кунжут
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить фаршированные баклажаны с творогом

Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны нарезать крупными кусками (можно вдоль), поджарить на оливковом масле с двух сторон.
  2. В отдельной сковороде в оливковом масле поджарить заранее раздавленный чеснок (буквально пару секунд), добавить очищенный от кожуры и тертый корень имбиря, мед, сок одного лимона, соль и другие пряности.
  3. Добавить немного воды, перемешать и положить готовые кусочки баклажана.
  4. Держать на небольшом огне, помешивая, около 10 минут, чтобы баклажаны впитали соус.
  5. Посыпать кунжутом и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Еще несколько материалов по теме:
Домашний соус айоли: классический рецепт приготовления Рецепт закуски из баклажанов с помидорами и чесноком Вкусный летний обед: индейка с баклажанами в азиатском стиле Как приготовить идеальный томатный соус к пасте
мед соус чеснок рецепт как приготовить баклажаны
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров