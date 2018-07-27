Оригинальный рецепт закуски: баклажаны под чесночно-медовым соусом
Рецепт вкусных жареных баклажанов
Если вы любите азиатскую кухню, приготовьте жареные баклажаны с пряным соусом из имбиря, меда и чеснока.
Медово-чесночные баклажаны
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 5 ч.л. меда
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 см корня имбиря
- 1 лимон
- оливковое масло – по вкусу
- соль – по вкусу
- другие специи – по вкусу
- кунжут
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Рецепт приготовления:
- Баклажаны нарезать крупными кусками (можно вдоль), поджарить на оливковом масле с двух сторон.
- В отдельной сковороде в оливковом масле поджарить заранее раздавленный чеснок (буквально пару секунд), добавить очищенный от кожуры и тертый корень имбиря, мед, сок одного лимона, соль и другие пряности.
- Добавить немного воды, перемешать и положить готовые кусочки баклажана.
- Держать на небольшом огне, помешивая, около 10 минут, чтобы баклажаны впитали соус.
- Посыпать кунжутом и подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
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Источник: "Сегодня"