Оригинальный рецепт закуски: баклажаны под чесночно-медовым соусом

Рецепт вкусных жареных баклажанов

Жареные баклажаны Фото: depositphotos.com

Если вы любите азиатскую кухню, приготовьте жареные баклажаны с пряным соусом из имбиря, меда и чеснока.

Медово-чесночные баклажаны

Ингредиенты:

2 баклажана

5 ч.л. меда

2-3 зубчика чеснока

2 см корня имбиря

1 лимон

оливковое масло – по вкусу

соль – по вкусу

другие специи – по вкусу

кунжут

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Рецепт приготовления:

Баклажаны нарезать крупными кусками (можно вдоль), поджарить на оливковом масле с двух сторон. В отдельной сковороде в оливковом масле поджарить заранее раздавленный чеснок (буквально пару секунд), добавить очищенный от кожуры и тертый корень имбиря, мед, сок одного лимона, соль и другие пряности. Добавить немного воды, перемешать и положить готовые кусочки баклажана. Держать на небольшом огне, помешивая, около 10 минут, чтобы баклажаны впитали соус. Посыпать кунжутом и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: