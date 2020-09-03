Осеннее меню: самые неожиданные и удачные сочетания сезонных продуктов

Лучшие рецепты вкусных блюд из осенних продуктов

Салат из помидоров с персиками, куриное филе с виноградом, инжир с козьим сыром и грушевый лимонад – мы выбрали несколько рецептов из осенних продуктов, которые обязательно оценят любители небанальных вкусовых сочетаний.

Панцанелла с фруктами

Панцанелла с чиабаттой Фото: Depositphotos

Панцанелла – популярный летний салат родом из Тосканы. В классическом варианте его готовят из хлеба, помидоров, оливкового масла, лука и базилика. Мы рекомендуем добавить в салат фрукты и нежный сыр буррата.

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 чашки кубиков чиабатты

6 ст. л. оливкового масла, плюс больше для сервировки

Соль и перец

2 ст.л. красного винных уксуса

1 ст.л. свежего лимонного сока

1/2 чашки измельченного свежего базилика, плюс еще для подачи

1 ст.л.нарезанного свежего орегано

Щепотка перца чили

2-3 персика, нектарины или красные сливы, нарезанные дольками

1 помидор, нарезанный дольками

1/2 чашки томатов черри, разрезанных пополам

2 столовые ложки поджаренных кедровых орехов

Сыр буррата, разорванный на куски

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 ºС. На противне смешайте хлеб, 2 столовые ложки оливкового масла и щепотку соли. Переместите в духовку и запекайте в течение 8-10 минут или пока хлеб не поджарится. Сделайте соус винегрет. Смешайте оставшиеся 4 столовые ложки оливкового масла, уксус , лимонный сок, базилик, орегано и щепотку перца чили. Приправьте по вкусу солью и перцем. В большой салатной миске смешайте обжаренный хлеб, персики, помидоры, кедровые орехи. Добавьте винегрет и хорошо перемешайте. Можно оставить на ночь в холодильника. Перед подачей раскрошите буррату, сбрызните оливковым маслом и украсьте листочками базилика.

Куриное филе с запеченным виноградом и луком

Куриное филе с виноградом Фото: Depositphotos

Cочный виноград идеально оттеняет вкус куриного филе, а лук придает ему остроту.

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

450 г микса мелкого красного и зеленого винограда

1 маленькая красная луковица

4 веточки розмарина плюс для подачи

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. бальзамического уксуса

Крупная соль и молотый перец

680 г куриного филе без кожи без костей

1/2 чашки сухого белого вина

1 ст.л. холодного масла

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 230 ºС. Виноград снять с гроздей. Лук почистить, разрезать на четыре части и нарезать кусочками толщиной 1/2 см. Выложить на противень виноград, нарезанный лук и веточки розмарина. Добавить 2 ч.л. масла, бальзамический уксус, 1/8 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. Запекать 20-25 минут, один раз перевернув. Тем временем куриные грудки разрезать горизонтально пополам. Поместить мясо между двумя листами полиэтиленовой пленки. Отбить до толщины 1 см. Приправить 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. В большой неглубокой сковороде разогреть оставшиеся 4 чайные ложки масла на среднем огне. Готовить курицу до золотисто-коричневого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить на тарелку и накрыть фольгой. Добавить вино в сковороду, где жарилась курица. Готовить на сильном огне около 2 минут. Снять плиты; дать остыть в течение минуты. Добавить сливочное масло; перемешивать, пока масло не растает, около 30 секунд. Выложить винный соус на тарелку, добавить курицу. Подавать с запеченным виноградом и красным луком. Украсить блюдо свежим розмарином.

Инжир с козьим сыром и медом

Запеченный инжир в духовке Фото: Depositphotos

Запеченный инжир в духовке с сыром и медом – это очень простая, но вкусная и эффектная закуска, которая готовится за считанные минуты. К столу ее можно подавать вместе с бокалом легкого вина.

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

3 шт. инжира

50 г козьего сыра (феты или камамбера)

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

Инжир помыть и обсушить, сделать на каждом крестообразный надрез сверху. Вложить внутрь козий сыр. Отправить инжир в блюдо для запекания и отправить на 5-7 минут в разогретую до 220 ºС духовку. Полить запеченный инжир медом и подавать к столу.

Полезный совет

Вы можете добавить в начинку несколько свежих листиков розмарина или тимьяна, а также грецкие или кедровые орешки. Готовую закуску можно будет сбрызнуть бальзамическим соусом.

Грушевый лимонад

Грушевый лимонад Фото: Depositphotos

Лимонад с грушевым пюре – отличный домашний напиток, вкусный и полезный. По желанию в стакан можно добавить разрезанный на половинки кумкват.

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

1/2 стакана нарезанной мякоти спелой груши (примерно 2-3 груши)

Сок из 6 лимонов (около 1 стакана сока)

1/2 стакана воды

Способ приготовления:

Груши помойте, очистите и нарежьте. Выжмите сок из лимонов. Если вы поставите лимоны в микроволновую печь на 10 секунд, вы получите максимум сока. Добавьте грушу, лимонный сок и воду в высокоскоростной блендер и взбейте. Поставьте лимонад в холодильник, чтобы он полностью остыл. Когда все будет готово к подаче, процедите его через сито. Подавайте со льдом и ломтиками лимона.

Напомним, ранее мы писали, как сделать чатни из сливы, а также делились рецептом цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой.

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