Осеннее меню: самые неожиданные и удачные сочетания сезонных продуктов
Лучшие рецепты вкусных блюд из осенних продуктов
Салат из помидоров с персиками, куриное филе с виноградом, инжир с козьим сыром и грушевый лимонад – мы выбрали несколько рецептов из осенних продуктов, которые обязательно оценят любители небанальных вкусовых сочетаний.
Панцанелла – популярный летний салат родом из Тосканы. В классическом варианте его готовят из хлеба, помидоров, оливкового масла, лука и базилика. Мы рекомендуем добавить в салат фрукты и нежный сыр буррата.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 чашки кубиков чиабатты
- 6 ст. л. оливкового масла, плюс больше для сервировки
- Соль и перец
- 2 ст.л. красного винных уксуса
- 1 ст.л. свежего лимонного сока
- 1/2 чашки измельченного свежего базилика, плюс еще для подачи
- 1 ст.л.нарезанного свежего орегано
- Щепотка перца чили
- 2-3 персика, нектарины или красные сливы, нарезанные дольками
- 1 помидор, нарезанный дольками
- 1/2 чашки томатов черри, разрезанных пополам
- 2 столовые ложки поджаренных кедровых орехов
- Сыр буррата, разорванный на куски
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 ºС.
- На противне смешайте хлеб, 2 столовые ложки оливкового масла и щепотку соли. Переместите в духовку и запекайте в течение 8-10 минут или пока хлеб не поджарится.
- Сделайте соус винегрет. Смешайте оставшиеся 4 столовые ложки оливкового масла, уксус , лимонный сок, базилик, орегано и щепотку перца чили. Приправьте по вкусу солью и перцем.
- В большой салатной миске смешайте обжаренный хлеб, персики, помидоры, кедровые орехи. Добавьте винегрет и хорошо перемешайте. Можно оставить на ночь в холодильника.
- Перед подачей раскрошите буррату, сбрызните оливковым маслом и украсьте листочками базилика.
Cочный виноград идеально оттеняет вкус куриного филе, а лук придает ему остроту.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 450 г микса мелкого красного и зеленого винограда
- 1 маленькая красная луковица
- 4 веточки розмарина плюс для подачи
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. бальзамического уксуса
- Крупная соль и молотый перец
- 680 г куриного филе без кожи без костей
- 1/2 чашки сухого белого вина
- 1 ст.л. холодного масла
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 230 ºС.
- Виноград снять с гроздей. Лук почистить, разрезать на четыре части и нарезать кусочками толщиной 1/2 см.
- Выложить на противень виноград, нарезанный лук и веточки розмарина. Добавить 2 ч.л. масла, бальзамический уксус, 1/8 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. Запекать 20-25 минут, один раз перевернув.
- Тем временем куриные грудки разрезать горизонтально пополам. Поместить мясо между двумя листами полиэтиленовой пленки. Отбить до толщины 1 см. Приправить 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца.
- В большой неглубокой сковороде разогреть оставшиеся 4 чайные ложки масла на среднем огне. Готовить курицу до золотисто-коричневого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить на тарелку и накрыть фольгой.
- Добавить вино в сковороду, где жарилась курица. Готовить на сильном огне около 2 минут. Снять плиты; дать остыть в течение минуты.
- Добавить сливочное масло; перемешивать, пока масло не растает, около 30 секунд.
- Выложить винный соус на тарелку, добавить курицу. Подавать с запеченным виноградом и красным луком.
- Украсить блюдо свежим розмарином.
Запеченный инжир в духовке с сыром и медом – это очень простая, но вкусная и эффектная закуска, которая готовится за считанные минуты. К столу ее можно подавать вместе с бокалом легкого вина.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 3 шт. инжира
- 50 г козьего сыра (феты или камамбера)
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
- Инжир помыть и обсушить, сделать на каждом крестообразный надрез сверху. Вложить внутрь козий сыр.
- Отправить инжир в блюдо для запекания и отправить на 5-7 минут в разогретую до 220 ºС духовку.
- Полить запеченный инжир медом и подавать к столу.
Полезный совет
Вы можете добавить в начинку несколько свежих листиков розмарина или тимьяна, а также грецкие или кедровые орешки. Готовую закуску можно будет сбрызнуть бальзамическим соусом.
Лимонад с грушевым пюре – отличный домашний напиток, вкусный и полезный. По желанию в стакан можно добавить разрезанный на половинки кумкват.
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана нарезанной мякоти спелой груши (примерно 2-3 груши)
- Сок из 6 лимонов (около 1 стакана сока)
- 1/2 стакана воды
Способ приготовления:
- Груши помойте, очистите и нарежьте.
- Выжмите сок из лимонов. Если вы поставите лимоны в микроволновую печь на 10 секунд, вы получите максимум сока.
- Добавьте грушу, лимонный сок и воду в высокоскоростной блендер и взбейте.
- Поставьте лимонад в холодильник, чтобы он полностью остыл.
- Когда все будет готово к подаче, процедите его через сито.
- Подавайте со льдом и ломтиками лимона.
Напомним, ранее мы писали, как сделать чатни из сливы, а также делились рецептом цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой.
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