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Осеннее меню: самые неожиданные и удачные сочетания сезонных продуктов

Сегодня, 12:29

Лучшие рецепты вкусных блюд из осенних продуктов

Салат из помидоров с персиками, куриное филе с виноградом, инжир с козьим сыром и грушевый лимонад – мы выбрали несколько рецептов из осенних продуктов, которые обязательно оценят любители небанальных вкусовых сочетаний.

Панцанелла с фруктами

Панцанелла с чиабаттой
Панцанелла с чиабаттой
Фото: Depositphotos

Панцанелла – популярный летний салат родом из Тосканы. В классическом варианте его готовят из хлеба, помидоров, оливкового масла, лука и базилика. Мы рекомендуем добавить в салат фрукты и нежный сыр буррата.

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 чашки кубиков чиабатты
  • 6 ст. л. оливкового масла, плюс больше для сервировки
  • Соль и перец
  • 2 ст.л. красного винных уксуса
  • 1 ст.л. свежего лимонного сока
  • 1/2 чашки измельченного свежего базилика, плюс еще для подачи
  • 1 ст.л.нарезанного свежего орегано
  • Щепотка перца чили
  • 2-3 персика, нектарины или красные сливы, нарезанные дольками
  • 1 помидор, нарезанный дольками
  • 1/2 чашки томатов черри, разрезанных пополам
  • 2 столовые ложки поджаренных кедровых орехов
  • Сыр буррата, разорванный на куски

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 ºС.
  2. На противне смешайте хлеб, 2 столовые ложки оливкового масла и щепотку соли. Переместите в духовку и запекайте в течение 8-10 минут или пока хлеб не поджарится.
  3. Сделайте соус винегрет. Смешайте оставшиеся 4 столовые ложки оливкового масла, уксус , лимонный сок, базилик, орегано и щепотку перца чили. Приправьте по вкусу солью и перцем.
  4. В большой салатной миске смешайте обжаренный хлеб, персики, помидоры, кедровые орехи. Добавьте винегрет и хорошо перемешайте. Можно оставить на ночь в холодильника.
  5. Перед подачей раскрошите буррату, сбрызните оливковым маслом и украсьте листочками базилика.

Куриное филе с запеченным виноградом и луком

Куриное филе с виноградом
Куриное филе с виноградом
Фото: Depositphotos

Cочный виноград идеально оттеняет вкус куриного филе, а лук придает ему остроту.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 450 г микса мелкого красного и зеленого винограда
  • 1 маленькая красная луковица
  • 4 веточки розмарина плюс для подачи
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. бальзамического уксуса
  • Крупная соль и молотый перец
  • 680 г куриного филе без кожи без костей
  • 1/2 чашки сухого белого вина
  • 1 ст.л. холодного масла

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 230 ºС.
  2. Виноград снять с гроздей. Лук почистить, разрезать на четыре части и нарезать кусочками толщиной 1/2 см.
  3. Выложить на противень виноград, нарезанный лук и веточки розмарина. Добавить 2 ч.л. масла, бальзамический уксус, 1/8 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. Запекать 20-25 минут, один раз перевернув.
  4. Тем временем куриные грудки разрезать горизонтально пополам. Поместить мясо между двумя листами полиэтиленовой пленки. Отбить до толщины 1 см. Приправить 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца.
  5. В большой неглубокой сковороде разогреть оставшиеся 4 чайные ложки масла на среднем огне. Готовить курицу до золотисто-коричневого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить на тарелку и накрыть фольгой.
  6. Добавить вино в сковороду, где жарилась курица. Готовить на сильном огне около 2 минут. Снять плиты; дать остыть в течение минуты.
  7. Добавить сливочное масло; перемешивать, пока масло не растает, около 30 секунд.
  8. Выложить винный соус на тарелку, добавить курицу. Подавать с запеченным виноградом и красным луком.
  9. Украсить блюдо свежим розмарином.

Инжир с козьим сыром и медом

Запеченный инжир в духовке
Запеченный инжир в духовке
Фото: Depositphotos

Запеченный инжир в духовке с сыром и медом – это очень простая, но вкусная и эффектная закуска, которая готовится за считанные минуты. К столу ее можно подавать вместе с бокалом легкого вина.

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 3 шт. инжира
  • 50 г козьего сыра (феты или камамбера)
  • 1 ст.л. меда

Способ приготовления:

  1. Инжир помыть и обсушить, сделать на каждом крестообразный надрез сверху. Вложить внутрь козий сыр.
  2. Отправить инжир в блюдо для запекания и отправить на 5-7 минут в разогретую до 220 ºС духовку.
  3. Полить запеченный инжир медом и подавать к столу.

Полезный совет

Вы можете добавить в начинку несколько свежих листиков розмарина или тимьяна, а также грецкие или кедровые орешки. Готовую закуску можно будет сбрызнуть бальзамическим соусом.

Грушевый лимонад

Грушевый лимонад
Грушевый лимонад
Фото: Depositphotos

Лимонад с грушевым пюре – отличный домашний напиток, вкусный и полезный. По желанию в стакан можно добавить разрезанный на половинки кумкват.

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана нарезанной мякоти спелой груши (примерно 2-3 груши)
  • Сок из 6 лимонов (около 1 стакана сока)
  • 1/2 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Груши помойте, очистите и нарежьте.
  2. Выжмите сок из лимонов. Если вы поставите лимоны в микроволновую печь на 10 секунд, вы получите максимум сока.
  3. Добавьте грушу, лимонный сок и воду в высокоскоростной блендер и взбейте.
  4. Поставьте лимонад в холодильник, чтобы он полностью остыл.
  5. Когда все будет готово к подаче, процедите его через сито.
  6. Подавайте со льдом и ломтиками лимона.

Напомним, ранее мы писали, как сделать чатни из сливы, а также делились рецептом цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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