Осеннее жаркое из тыквы, мяса и фасоли: рецепт дня

Готовим тушеную тыкву с мясом на сковороде

Тыква с мясом и красной фасолью Фото: Depositphotos

Мясо, тушеное с тыквой, красным перцем и фасолью – замечательный ужин для всей семьи без лишних хлопот и затрат.

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Жаркое из тыквы с мясом обязательно порадует вам своим ароматом, вкусом и цветом. Это блюдо очень сытное и простое. По желанию вы можете добавить в него перец чили или имбирь – для согревающего эффекта, который так нужен в холодные дни.

Жаркое из мяса, тыквы и фасоли

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мяса (свинины, курицы или телятины)

500 г тыквы

1 сладкий красный перец

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 банка красной консервированной фасоли

2 ст.л. томатного соуса

Соль, молотый перец – по вкусу

Сушеные пряные травы – по вкусу

Петрушка или укроп – по вкусу

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Мелко нарезанный лук обжарить на сковороде с растительным маслом. Перец очистить от сердцевины, нарезать и добавить к луку. Жарить до мягкости. В сковороду с луком добавить кубиками нарезанное мясо. Готовить в течение 5 минут. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками и добавить в сковороду. Добавить сухие травы, томатный соус и немного воды. Готовить под крышкой на медленном огне еще 20 минут. Добавить консервированную фасоль, тертый чеснок и мелко нарезанную зелень. Перемешать, посолить, поперчить и готовить еще несколько минут.

Почему нужно есть тыкву

Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы. Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.

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