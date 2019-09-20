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Осеннее жаркое из тыквы, мяса и фасоли: рецепт дня

Готовим тушеную тыкву с мясом на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Тыква с мясом и красной фасолью
Тыква с мясом и красной фасолью
Фото: Depositphotos

Мясо, тушеное с тыквой, красным перцем и фасолью – замечательный ужин для всей семьи без лишних хлопот и затрат.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Жаркое из тыквы с мясом обязательно порадует вам своим ароматом, вкусом и цветом. Это блюдо очень сытное и простое. По желанию вы можете добавить в него перец чили или имбирь – для согревающего эффекта, который так нужен в холодные дни.

Жаркое из мяса, тыквы и фасоли

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мяса (свинины, курицы или телятины)
  • 500 г тыквы
  • 1 сладкий красный перец
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 банка красной консервированной фасоли
  • 2 ст.л. томатного соуса
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Сушеные пряные травы – по вкусу
  • Петрушка или укроп – по вкусу
  • Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

  1. Мелко нарезанный лук обжарить на сковороде с растительным маслом.
  2. Перец очистить от сердцевины, нарезать и добавить к луку. Жарить до мягкости.
  3. В сковороду с луком добавить кубиками нарезанное мясо. Готовить в течение 5 минут.
  4. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками и добавить в сковороду.
  5. Добавить сухие травы, томатный соус и немного воды. Готовить под крышкой на медленном огне еще 20 минут.
  6. Добавить консервированную фасоль, тертый чеснок и мелко нарезанную зелень.
  7. Перемешать, посолить, поперчить и готовить еще несколько минут.

Почему нужно есть тыкву

Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы. Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу. "Сегодня" также делились рецептом тыквы с курицей и грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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