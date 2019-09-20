Осеннее жаркое из тыквы, мяса и фасоли: рецепт дня
Готовим тушеную тыкву с мясом на сковороде
Мясо, тушеное с тыквой, красным перцем и фасолью – замечательный ужин для всей семьи без лишних хлопот и затрат.
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Жаркое из тыквы с мясом обязательно порадует вам своим ароматом, вкусом и цветом. Это блюдо очень сытное и простое. По желанию вы можете добавить в него перец чили или имбирь – для согревающего эффекта, который так нужен в холодные дни.
Жаркое из мяса, тыквы и фасоли
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мяса (свинины, курицы или телятины)
- 500 г тыквы
- 1 сладкий красный перец
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 банка красной консервированной фасоли
- 2 ст.л. томатного соуса
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Сушеные пряные травы – по вкусу
- Петрушка или укроп – по вкусу
- Растительное масло – для обжаривания
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Способ приготовления:
- Мелко нарезанный лук обжарить на сковороде с растительным маслом.
- Перец очистить от сердцевины, нарезать и добавить к луку. Жарить до мягкости.
- В сковороду с луком добавить кубиками нарезанное мясо. Готовить в течение 5 минут.
- Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками и добавить в сковороду.
- Добавить сухие травы, томатный соус и немного воды. Готовить под крышкой на медленном огне еще 20 минут.
- Добавить консервированную фасоль, тертый чеснок и мелко нарезанную зелень.
- Перемешать, посолить, поперчить и готовить еще несколько минут.
Почему нужно есть тыкву
Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы. Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.
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