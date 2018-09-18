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Осенний картофельный салат с яблоками и сельдью

Вкусный и необычный рыбный салат 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Салат из сельди, яблок и картофеля Фото: depositphotos.com
Салат из сельди, яблок и картофеля Фото: depositphotos.com

Салаты из сельди – это не только знакомая всем "шуба". Предлагаем вам рецепт оригинального салата из филе сельди, картофеля, яблок и лука с горчично-сметанной заправкой. 

Яблочно-картофельный салат с сельдью

Ингредиенты:

  • 2 филе маринованной сельди
  • 1 красное яблоко
  • 2 картофелины
  • 1 маленький репчатый лук
  • Зеленый лук
  • Молотый перец

Для заправки:

  • 2 ст. л. сметаны или натурального йогурта
  • 2 ч.л. горчицы в зернах
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Рецепт приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. По желанию замариновать его в лимонном соке или уксусе. 
  2. Филе сельди нарезать пластинками толщиной 1-2 см.
  3. Отваренный целиком картофель очистить от кожуры и нарезать средними кусочками.
  4. Яблоко очистить от сердцевины и семян, нарезать дольками.
  5. Несколько стеблей зеленого лука мелко порубить.
  6. Выложить на тарелку картофель, сельдь, яблоки, лук и зелень. 
  7. Поперчить, заправить сметаной и горчицей после подачи.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов.

Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: "Сегодня"
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