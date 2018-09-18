Осенний картофельный салат с яблоками и сельдью

Вкусный и необычный рыбный салат

Салат из сельди, яблок и картофеля Фото: depositphotos.com

Салаты из сельди – это не только знакомая всем "шуба". Предлагаем вам рецепт оригинального салата из филе сельди, картофеля, яблок и лука с горчично-сметанной заправкой.

Яблочно-картофельный салат с сельдью

Ингредиенты:

2 филе маринованной сельди

1 красное яблоко

2 картофелины

1 маленький репчатый лук

Зеленый лук

Молотый перец

Для заправки:

2 ст. л. сметаны или натурального йогурта

2 ч.л. горчицы в зернах

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Рецепт приготовления:

Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. По желанию замариновать его в лимонном соке или уксусе. Филе сельди нарезать пластинками толщиной 1-2 см. Отваренный целиком картофель очистить от кожуры и нарезать средними кусочками. Яблоко очистить от сердцевины и семян, нарезать дольками. Несколько стеблей зеленого лука мелко порубить. Выложить на тарелку картофель, сельдь, яблоки, лук и зелень. Поперчить, заправить сметаной и горчицей после подачи.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов.

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