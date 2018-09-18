Осенний картофельный салат с яблоками и сельдью
Вкусный и необычный рыбный салат
Салаты из сельди – это не только знакомая всем "шуба". Предлагаем вам рецепт оригинального салата из филе сельди, картофеля, яблок и лука с горчично-сметанной заправкой.
Яблочно-картофельный салат с сельдью
Ингредиенты:
- 2 филе маринованной сельди
- 1 красное яблоко
- 2 картофелины
- 1 маленький репчатый лук
- Зеленый лук
- Молотый перец
Для заправки:
- 2 ст. л. сметаны или натурального йогурта
- 2 ч.л. горчицы в зернах
Рецепт приготовления:
- Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. По желанию замариновать его в лимонном соке или уксусе.
- Филе сельди нарезать пластинками толщиной 1-2 см.
- Отваренный целиком картофель очистить от кожуры и нарезать средними кусочками.
- Яблоко очистить от сердцевины и семян, нарезать дольками.
- Несколько стеблей зеленого лука мелко порубить.
- Выложить на тарелку картофель, сельдь, яблоки, лук и зелень.
- Поперчить, заправить сметаной и горчицей после подачи.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов.
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Источник: "Сегодня"