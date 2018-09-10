Осенний обед: щи с грибами от Даши Малаховой

Ароматный и простой в приготовлении суп

Грибные щи Фото: dashamalahova.com

Чтобы придать щам характерную кислинку, чаще всего используют квашеную капусту, но на самом деле это необязательный ингредиент. Щи варят также из щавеля, добавляют капустный или огуречный рассол.

Щи с грибами от Даши Малаховой

Ингредиенты:

1 л воды

горсть сушеных белых грибов, хорошо промытых и вымоченных в воде

1 кг квашеной капусты

3 средних картофелины, почистить и нарезать

маленькая баночка маринованных шампиньонов

маленькая баночка маринованных лисичек

1/2 корня сельдерея, почистить и нарезать

маленькая репка, нарезать

1 морковка, почистить, нарезать или натереть на крупную терку

1 луковица, почистить и нарезать

растительное масло

зелень

лавровый лист

соль, перец горошком

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Рецепт приготовления:

Вскипятить воду и бросить в нее сушеные грибы. Пока грибы варятся, в квашеную капусту, добавить масло и поставить тушиться в духовку. В кипящую воду добавить картофель, корень сельдерея и репку. Лук и морковь обжарить на масле. Добавить в щи вместе с тушеной капустой. Посолить и поперчить. Заправить лавровым листом и зеленью. В конце приготовления добавить маринованные грибы.

Совет: Солить блюда с соленьями лучше под конец, когда основные продукты будут почти готовы. Однако очень важно не прозевать момент, так как полностью сваренные овощи не впитают соль.

Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.

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