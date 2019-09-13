Осенний салат из груши, голубого сыра и рукколы
Вкусный и красивый сезонный салат
Салат из груши и сыра – это очень вкусно! Сыр Дор блю хорошо подчеркивает островатый вкус листьев рукколы, а груша добавляет салату сочности. Идеальные заправки для такого салата – оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
Тех, кто худеет, обрадует факт низкой калорийности рукколы: в 100 г – всего 25 ккал.
Салат из груши с голубым сыром и рукколой
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 большой пучкок рукколы
- 1 спелая груша с плотной мякотью
- 100 г сыра Дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
- Горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых
- Оливковое масло
- Светлый бальзамический уксус
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
- Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
- Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки.
- Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Секреты приготовления салата из груши с сыром
- Для салата лучше брать сорт сыра с ярким, выразительным вкусом и ароматом: например, рокфор, горгонзолу или Дор блю.
- В салаты с грушей и сыром часто добавляют зелень, а иногда и лук (красный, белый, порей).
- Если используется виноград, лучше брать красный, не слишком сладкий.
- Для создания заправки могут использоваться оливковое масло, винный уксус, бальзамический уксус, белое вино, лимон, черный перец, иногда – горчица с медом.
Напомним, ранее мы делились рецептом салат из груши с чечевицей. "Сегодня" также писали, как сделать салат из груши с гранатом и сыром.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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