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Осенний салат из груши, голубого сыра и рукколы

Вкусный и красивый сезонный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Салат из груши с сыром и рукколой
Салат из груши с сыром и рукколой
Фото: Depositphotos

Салат из груши и сыра – это очень вкусно! Сыр Дор блю хорошо подчеркивает островатый вкус листьев рукколы, а груша добавляет салату сочности. Идеальные заправки для такого салата – оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Тех, кто худеет, обрадует факт низкой калорийности рукколы: в 100 г – всего 25 ккал.

Салат из груши с голубым сыром и рукколой

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 большой пучкок рукколы
  • 1 спелая груша с плотной мякотью
  • 100 г сыра Дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
  • Горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых
  • Оливковое масло
  • Светлый бальзамический уксус
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
  2. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  3. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки.
  4. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Секреты приготовления салата из груши с сыром

  • Для салата лучше брать сорт сыра с ярким, выразительным вкусом и ароматом: например, рокфор, горгонзолу или Дор блю.
  • В салаты с грушей и сыром часто добавляют зелень, а иногда и лук (красный, белый, порей). 
  • Если используется виноград, лучше брать красный, не слишком сладкий. 
  • Для создания заправки могут использоваться оливковое масло, винный уксус, бальзамический уксус, белое вино, лимон, черный перец, иногда – горчица с медом.

Напомним, ранее мы делились рецептом салат из груши с чечевицей. "Сегодня" также писали, как сделать салат из груши с гранатом и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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