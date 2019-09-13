Осенний салат из груши, голубого сыра и рукколы

Вкусный и красивый сезонный салат

Салат из груши с сыром и рукколой Фото: Depositphotos

Салат из груши и сыра – это очень вкусно! Сыр Дор блю хорошо подчеркивает островатый вкус листьев рукколы, а груша добавляет салату сочности. Идеальные заправки для такого салата – оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Тех, кто худеет, обрадует факт низкой калорийности рукколы: в 100 г – всего 25 ккал.

Салат из груши с голубым сыром и рукколой

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 большой пучкок рукколы

1 спелая груша с плотной мякотью

100 г сыра Дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью

Горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых

Оливковое масло

Светлый бальзамический уксус

Соль, перец

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Способ приготовления:

Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Секреты приготовления салата из груши с сыром

Для салата лучше брать сорт сыра с ярким, выразительным вкусом и ароматом: например, рокфор, горгонзолу или Дор блю.

В салаты с грушей и сыром часто добавляют зелень, а иногда и лук (красный, белый, порей).

Если используется виноград, лучше брать красный, не слишком сладкий.

Для создания заправки могут использоваться оливковое масло, винный уксус, бальзамический уксус, белое вино, лимон, черный перец, иногда – горчица с медом.

Напомним, ранее мы делились рецептом салат из груши с чечевицей. "Сегодня" также писали, как сделать салат из груши с гранатом и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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