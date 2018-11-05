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Осенний салат из курицы, винограда и орехов

Красивый и вкусный праздничный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Салат с курицей и виноградом Фото: depositphotos.com
Салат с курицей и виноградом Фото: depositphotos.com

Этот салат известен под названием "Тиффани". Он готовится из куриной грудки, сыра, яиц, орехов и зеленого винограда.

Салат из курицы с виноградом

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 200 г твердого сыра
  • 5 куриных яиц
  • гроздь зеленого винограда
  • майонез – по вкусу
  • поджаренный миндаль или грецкие орехи – горсть
  • соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Отварить куриную грудку в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна.
  2. Сыр натереть на терке, орехи измельчить в блендере.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на терке.
  4. Виноград помыть и разрезать каждую ягоду вдоль пополам. При необходимости удалить косточки.
  5. Выложить слоями курицу, сыр и яйца, смазывая майонезом и посыпая небольшим количеством измельченных миндальных орехов. Повторить слои.
  6. Украсить салат большими зелеными виноградинами, выложенными срезом вниз.

Совет: вы можете сделать один большой салат или подать его в порционных креманках.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из куриной печени с яблоками и медом.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"
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