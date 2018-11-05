Осенний салат из курицы, винограда и орехов
Красивый и вкусный праздничный салат
Этот салат известен под названием "Тиффани". Он готовится из куриной грудки, сыра, яиц, орехов и зеленого винограда.
Салат из курицы с виноградом
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 200 г твердого сыра
- 5 куриных яиц
- гроздь зеленого винограда
- майонез – по вкусу
- поджаренный миндаль или грецкие орехи – горсть
- соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварить куриную грудку в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна.
- Сыр натереть на терке, орехи измельчить в блендере.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на терке.
- Виноград помыть и разрезать каждую ягоду вдоль пополам. При необходимости удалить косточки.
- Выложить слоями курицу, сыр и яйца, смазывая майонезом и посыпая небольшим количеством измельченных миндальных орехов. Повторить слои.
- Украсить салат большими зелеными виноградинами, выложенными срезом вниз.
Совет: вы можете сделать один большой салат или подать его в порционных креманках.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из куриной печени с яблоками и медом.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"