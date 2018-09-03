Осенний завтрак: блины с карамелизированными яблоками и корицей

Вместо яблок для вы можете взять груши

Блины с яблоками Фото: freepik.com

Осенью, когда есть много яблок, приготовьте на завтрак вкусные блинчики с ароматной фруктовой начинкой.

Блины с яблоками и карамелью

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

500 мл молока

щепотка соли

2 ст.л. сахара

75 мл растительного масла

3 яйца

Для яблочной начинки:

2 средних яблока

100 г сливочного масла

100 г коричневого сахара

корица

немного коньяка или яблочного сока

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Рецепт приготовления:

Яйца взбить вместе с сахаром и щепоткой соли. Добавить растительное масло и муку, перемешать. Продолжая размешивать, постепенно влить молоко. Пожарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде. Яблоки почистить и разрезать на дольки. Сливочное масло разогреть в сковороде на среднем огне. Добавить яблочные дольки и подрумянить их. Всыпать сахар и корицу, подождать, пока сахар расплавится и смешается с маслом и яблоками. Влить немного коньяка или яблочного сока, довести до кипения. Наклонить сковородку и отодвинуть яблоки, чтобы карамель стекла к одному краю. Окунуть в нее сложенные треугольником блинчики. Переложить их на тарелку, украсить карамелизированными яблоками и полить остатками соуса.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.

Смотрите видео, как приготовить блины, не испачкав гору посуды: