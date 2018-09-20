Осенняя галета с грибами, чесноком и сыром

Тесто в этом несладком пироге очень похоже на слоеное

Грибная галета Фото: depositphotos.com

Галета – популярное блюдо французской кухни. Она представляет собой открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Сегодня мы расскажем, как приготовить несладкую галету с грибами и сыром.

Галета с грибной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

250 г холодного сливочного масла

щепотка соли

60 мл холодной воды

Для начинки:

250 г мягкого творога или рикотты

2 зубчика чеснока

1 луковица

специи – по вкусу

200 г шампиньонов

1 яйцо

100 г твердого сыра

растительное масло

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Рецепт приготовления:

Насыпьте муку в миску и посолите. Добавьте нарезанное масло и разотрите пальцами в крошку. Влейте воду и быстро замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на час. Раскатайте тесто в круг на присыпанной мукой поверхности. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до мягкости и выключите огонь. Немного остудите. Добавьте специи, творог, тертый сыр и половину яйца. Перемешайте до однородности. Выложите начинку на тесто, отступая от краев около трех сантиметров. Сверху выложите тонко нарезанные шампиньоны. Заверните края внутрь. Смажьте тесто оставшейся половиной яйца, отправьте галету в духовку на 30-40 минут. За это время тесто должно подрумянится. Немного остудите и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить щи с грибами от Даши Малаховой. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом плова с курицей и грибами.

Смотрите видео, как приготовить галету с ягодами: