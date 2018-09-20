Осенняя галета с грибами, чесноком и сыром
Тесто в этом несладком пироге очень похоже на слоеное
Галета – популярное блюдо французской кухни. Она представляет собой открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Сегодня мы расскажем, как приготовить несладкую галету с грибами и сыром.
Галета с грибной начинкой
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 250 г холодного сливочного масла
- щепотка соли
- 60 мл холодной воды
Для начинки:
- 250 г мягкого творога или рикотты
- 2 зубчика чеснока
- 1 луковица
- специи – по вкусу
- 200 г шампиньонов
- 1 яйцо
- 100 г твердого сыра
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Насыпьте муку в миску и посолите. Добавьте нарезанное масло и разотрите пальцами в крошку. Влейте воду и быстро замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на час.
- Раскатайте тесто в круг на присыпанной мукой поверхности.
- Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до мягкости и выключите огонь. Немного остудите. Добавьте специи, творог, тертый сыр и половину яйца. Перемешайте до однородности.
- Выложите начинку на тесто, отступая от краев около трех сантиметров. Сверху выложите тонко нарезанные шампиньоны.
- Заверните края внутрь. Смажьте тесто оставшейся половиной яйца, отправьте галету в духовку на 30-40 минут. За это время тесто должно подрумянится. Немного остудите и подавайте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить щи с грибами от Даши Малаховой. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом плова с курицей и грибами.
Смотрите видео, как приготовить галету с ягодами:
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Источник: "Сегодня"