Основы правильного питания: диетолог рассказала, нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Специалист поделилась советами по здоровому питанию

Шоколад, орехи, мед, яйца, макароны, кофе и даже грецкие орехи – эти продукты привычные для каждого из нас, но оказывается – они не полезны, по крайней мере если верить диетам из Интернета. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" эксперты рассказали, нужно ли исключать эти продукты из рациона и действительно ли то, чем питались украинцы веками, вредно для организма.

Сейчас диеты в моде, и тысячи украинцев отказываются от потребления хлеба, меда и орехов и даже не пьют кофе. Потому что считают эти продукты вредными для здоровья: яйца – это холестерин, хлеб – это лишние углеводы, шоколад – избыток сахара, а кофе плохо влияет на нервную систему... И ошибаются, уверяют диетологи.

Хлеб, шоколад и кофе можно не исключать из меню Фото: freepik.com

"Ржаной хлеб, бездрожжевой, цельнозерновой – очень полезный. Потому что он содержит витамины группы Б, он содержит полезную клетчатку, а также это высокобелковый продукт", – комментирует диетолог Яна Кравченко в эфире канала "Украина".

Смотрите видео, какие продукты вредны для организма:

Главное, знать меру и не переедать. А кофе – вообще очень полезный, говорит диетолог. Но этого напитка стоит употреблять не более двух чашек в день:

"Он содержит хлорогеновую кислоту, которая помогает нам в профилактике болезни Альцгеймера, она стимулирует деятельность нашего мозга".

Яйца – как куриные, так и гусиные или страусиные – также полезны. Даже с холестерином.

"1-2 яйца в день, если вы мужчина, а если вы женщина и ведете более спокойный образ жизни – 1 яйцо. Это очень полезно для строительства наших мембран", – комментирует диетолог.

Шоколад богат антиоксидантами Фото: freepik.com

Также полезно ежедневно потреблять шоколад, но не молочный, который действительно содержит много сахара, а настоящий – черный. Этот продукт дает силы. Много не нужно – не более пятидесяти граммов в день. Не стоит также отказываться от макарон. Но вместо обычных стоит покупать пасту из твердых сортов пшеницы и во время приготовление не разваривать ее, а делать, как говорят шеф-повара "аль денте" – чтобы она была немного недоваренной. А горстка орехов насытит ваш организм полезными жирами на целый день!

Напомним, ранее мы рассказывали о самых полезных завтраках для тех, кто худеет.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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