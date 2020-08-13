Освежающие алкогольные коктейли: ТОП-5 рецептов для лета
Лучшие рецепты легких алкогольных коктейлей с фото
Освежающие летние коктейли – то, что нужно для вечеринки на открытом воздухе. Их состав предоставляет большие возможности для проявления фантазии, главное – не бояться экспериментировать. Только помните, что на жаре крепкий алкоголь воспринимается организмом тяжело, поэтому летние коктейли обязательно должны быть легким.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 лайма, нарезанного дольками
- Хорошая горсть свежей малины
- 1 чайная ложка коричневого сахара
- 10 свежих стеблей мяты
- 1/4 чашка белого рома (60 мл)
- Газированная вода или спрайт
Способ приготовления:
- Бросьте дольки лайма, малину, мяту и сахар в стакан, а затем, используя мадлер или деревянную ложку, разомните ингредиенты.
- Добавьте лед и залейте ромом, а затем долейте газировку до верха стакана.
- Хорошо перемешайте и украсьте свежей мятой.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 50 г арбузного фреша
- 25 г лаймового или лимонного фреша
- 25 апельсинового ликера
- 50 г текилы
- 25 г измельченного льда
Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты и взбейте вместе с ледяной крошкой в блендере.
- Получившийся коктейль немедленно подавайте на стол с соломинкой и сразу же пейте.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 500 г свежих ананасов
- 60 мл сока лайма
- 1 ст.л. тертого имбиря
- 110 г мелкого сахара, желательно коричневого
- 125 мл белого рома
- 750 мл холодной воды
- Лед
- Листочки мяты для сервировки
Способ приготовления:
- Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах.
- Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать.
- Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед.
- Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию украсить кусочками ананаса и листиками мяты.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1,7 л лимонада
- Сок 6 лаймов
- Сок 2 больших апельсинов
- 1 стакан несладкого сока красного грейпфрута
- 425 мл водки
Способ приготовления:
- Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть.
- Влейте водку и размешайте.
- Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз).
- По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты на 2 коктейля (и для настойки из водки):
- 1 большой ананас
- 2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи
- 1 (750 мл) бутылка водки
- 3 листика мяты
- 2 небольших кусочка очищенного имбиря
- 1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного
- 1/2 стакана лимонного сока (из примерно 2 лимонов)
Способ приготовления:
- Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте сердцевину из каждой.
- Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
- На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по 4-5 минут с каждой стороны.
- В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь.
- Для приготовления коктейлей разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок.
- Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом коктейля "Зеленый мексиканец", а также писали, как сделать коктейль "Лонг-Айленд".
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