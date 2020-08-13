Освежающие алкогольные коктейли: ТОП-5 рецептов для лета

Лучшие рецепты легких алкогольных коктейлей с фото

Освежающие летние коктейли – то, что нужно для вечеринки на открытом воздухе. Их состав предоставляет большие возможности для проявления фантазии, главное – не бояться экспериментировать. Только помните, что на жаре крепкий алкоголь воспринимается организмом тяжело, поэтому летние коктейли обязательно должны быть легким.

"Мохито" с малиной

"Мохито" с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/2 лайма, нарезанного дольками

Хорошая горсть свежей малины

1 чайная ложка коричневого сахара

10 свежих стеблей мяты

1/4 чашка белого рома (60 мл)

Газированная вода или спрайт

Способ приготовления:

Бросьте дольки лайма, малину, мяту и сахар в стакан, а затем, используя мадлер или деревянную ложку, разомните ингредиенты. Добавьте лед и залейте ромом, а затем долейте газировку до верха стакана. Хорошо перемешайте и украсьте свежей мятой.

Арбузная "Маргарита"

Коктейль "Маргарита" с арбузом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

50 г арбузного фреша

25 г лаймового или лимонного фреша

25 апельсинового ликера

50 г текилы

25 г измельченного льда

Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты и взбейте вместе с ледяной крошкой в блендере. Получившийся коктейль немедленно подавайте на стол с соломинкой и сразу же пейте.

Освежающий коктейль с ананасами, имбирем и мятой

Ананасовый коктейль Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

500 г свежих ананасов

60 мл сока лайма

1 ст.л. тертого имбиря

110 г мелкого сахара, желательно коричневого

125 мл белого рома

750 мл холодной воды

Лед

Листочки мяты для сервировки

Способ приготовления:

Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах. Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать. Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед. Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию украсить кусочками ананаса и листиками мяты.

Освежающий цитрусовый коктейль с водкой

Цитрусовый коктейль с водкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1,7 л лимонада

Сок 6 лаймов

Сок 2 больших апельсинов

1 стакан несладкого сока красного грейпфрута

425 мл водки

Способ приготовления:

Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть. Влейте водку и размешайте. Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз). По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.

Освежающий летний коктейль от Опры Уинфри

Коктейль с ананасом Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты на 2 коктейля (и для настойки из водки):

1 большой ананас

2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи

1 (750 мл) бутылка водки

3 листика мяты

2 небольших кусочка очищенного имбиря

1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного

1/2 стакана лимонного сока (из примерно 2 лимонов)

Способ приготовления:

Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте сердцевину из каждой. Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник. На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по 4-5 минут с каждой стороны. В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь. Для приготовления коктейлей разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок. Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом коктейля "Зеленый мексиканец", а также писали, как сделать коктейль "Лонг-Айленд".

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