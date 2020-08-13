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Освежающие алкогольные коктейли: ТОП-5 рецептов для лета

Сегодня, 13:32

Лучшие рецепты легких алкогольных коктейлей с фото

Освежающие летние коктейли – то, что нужно для вечеринки на открытом воздухе. Их состав предоставляет большие возможности для проявления фантазии, главное – не бояться экспериментировать. Только помните, что на жаре крепкий алкоголь воспринимается организмом тяжело, поэтому летние коктейли обязательно должны быть легким.

"Мохито" с малиной

"Мохито" с малиной
"Мохито" с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 лайма, нарезанного дольками
  • Хорошая горсть свежей малины
  • 1 чайная ложка коричневого сахара
  • 10 свежих стеблей мяты
  • 1/4 чашка белого рома (60 мл)
  • Газированная вода или спрайт

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Способ приготовления:

  1. Бросьте дольки лайма, малину, мяту и сахар в стакан, а затем, используя мадлер или деревянную ложку, разомните ингредиенты.
  2. Добавьте лед и залейте ромом, а затем долейте газировку до верха стакана.
  3. Хорошо перемешайте и украсьте свежей мятой.

Арбузная "Маргарита"

Коктейль "Маргарита" с арбузом
Коктейль "Маргарита" с арбузом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 50 г арбузного фреша
  • 25 г лаймового или лимонного фреша
  • 25 апельсинового ликера
  • 50 г текилы
  • 25 г измельченного льда

Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты и взбейте вместе с ледяной крошкой в блендере.
  2. Получившийся коктейль немедленно подавайте на стол с соломинкой и сразу же пейте.

Освежающий коктейль с ананасами, имбирем и мятой

Ананасовый коктейль
Ананасовый коктейль
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 500 г свежих ананасов
  • 60 мл сока лайма
  • 1 ст.л. тертого имбиря
  • 110 г мелкого сахара, желательно коричневого
  • 125 мл белого рома
  • 750 мл холодной воды
  • Лед
  • Листочки мяты для сервировки

Способ приготовления:

  1. Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах.
  2. Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать.
  3. Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед.
  4. Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию украсить кусочками ананаса и листиками мяты.

Освежающий цитрусовый коктейль с водкой

Цитрусовый коктейль с водкой
Цитрусовый коктейль с водкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1,7 л лимонада
  • Сок 6 лаймов
  • Сок 2 больших апельсинов
  • 1 стакан несладкого сока красного грейпфрута
  • 425 мл водки

Способ приготовления:

  1. Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть.
  2. Влейте водку и размешайте.
  3. Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз).
  4. По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.

Освежающий летний коктейль от Опры Уинфри

Коктейль с ананасом
Коктейль с ананасом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты на 2 коктейля (и для настойки из водки):

  • 1 большой ананас
  • 2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи
  • 1 (750 мл) бутылка водки
  • 3 листика мяты
  • 2 небольших кусочка очищенного имбиря
  • 1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного
  • 1/2 стакана лимонного сока (из примерно 2 лимонов)

Способ приготовления:

  1. Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте сердцевину из каждой.
  2. Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
  3. На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по 4-5 минут с каждой стороны.
  4. В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь.
  5. Для приготовления коктейлей разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок.
  6. Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом коктейля "Зеленый мексиканец", а также писали, как сделать коктейль "Лонг-Айленд".

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Источник: Сегодня
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