Освежающие напитки из клубники: готовим "лимонад", компот и морс
Эти домашние напитки обязательно понравятся детям
Сезон клубники начнется уже совсем скоро. Мы расскажем, как приготовить из этой ароматной летней ягоды вкусные безалкогольные напитки: лимонад, морс и компот.
Клубничный лимонад
Ингредиенты:
- Сок трех лимонов
- Сахар – 0.5 стакана
- Нарезанная клубника – 500 г
- Газировка – 750 мл
- Лед
- Ванилин
Рецепт приготовления:
- Смешать процеженный лимонный сок, сахар и щепотку ванилина в миске. Дать постоять, чтобы сахар растворился.
- Сложить клубнику в блендер вместе с лимонной смесью и взбить до получения однородной массы.
- Добавить газированную воду и еще раз взбить.
- Перелить клубничный лимонад в кувшин или стеклянную бутылку; подавать со льдом.
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Клубничный компот с мятой
Ингредиенты:
- Клубника – 500 г
- Вода – 2,5 л
- Лимон – 1 кружок
- Мята – несколько веточек
- Сахар – 350 г
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Клубнику помыть, очистить от плодоножек. Сложить в кастрюлю, добавить несколько веточек мяты.
- Налить воду, добавить дольку лимона, поставить на огонь.
- Довести до кипения. Всыпать сахар и ванильный сахар.
- Варить на среднем огне 20-25 минут. Снять с огня, остудить под крышкой.
- Подавать компот со льдом.
Клубничный морс
Ингредиенты:
- Клубника – 500 г
- Вода – 1 л
- Сахар – 4 ст.ложки или по вкусу
Рецепт приготовления:
- Клубнику измельчить блендером до образования однородной массы. Перелить массу в кастрюлю, добавить воду и сахар.
- Довести до кипения и сразу же снять с огня. Полностью остудить.
- Перетереть морс через мелкое сито, чтобы убрать все косточки.
- Готовый морс остудить в холодильнике, после чего подать к столу.
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Источник: "Сегодня"