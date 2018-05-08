Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Освежающие напитки из клубники: готовим "лимонад", компот и морс

Эти домашние напитки обязательно понравятся детям

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:37
Клубничный лимонад Фото: pixabay.com
Клубничный лимонад Фото: pixabay.com

Сезон клубники начнется уже совсем скоро. Мы расскажем, как приготовить из этой ароматной летней ягоды вкусные безалкогольные напитки: лимонад, морс и компот. 

Клубничный лимонад

cocktail-1869860_960_720
Лимонад из клубники
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Сок трех лимонов
  • Сахар – 0.5 стакана 
  • Нарезанная клубника – 500 г 
  • Газировка – 750 мл 
  • Лед 
  • Ванилин

Рецепт приготовления:

  1. Смешать процеженный лимонный сок, сахар и щепотку ванилина в миске. Дать постоять, чтобы сахар растворился.
  2. Сложить клубнику в блендер вместе с лимонной смесью и взбить до получения однородной массы. 
  3. Добавить газированную воду и еще раз взбить.
  4. Перелить клубничный лимонад в кувшин или стеклянную бутылку; подавать со льдом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить блинчики с рикоттой и клубникой

Клубничный компот с мятой

juice-2561339_960_720
Компот из клубники
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Клубника – 500 г
  • Вода – 2,5 л
  • Лимон – 1 кружок
  • Мята – несколько веточек
  • Сахар – 350 г
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику помыть, очистить от плодоножек. Сложить в кастрюлю, добавить несколько веточек мяты.
  2. Налить воду, добавить дольку лимона, поставить на огонь. 
  3. Довести до кипения. Всыпать сахар и ванильный сахар.
  4. Варить на среднем огне 20-25 минут. Снять с огня, остудить под крышкой.
  5. Подавать компот со льдом.

Клубничный морс

smoothie-1444371_960_720
Морс из клубники
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Клубника – 500 г
  • Вода – 1 л
  • Сахар – 4 ст.ложки или по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику измельчить блендером до образования однородной массы. Перелить массу в кастрюлю, добавить воду и сахар. 
  2. Довести до кипения и сразу же снять с огня. Полностью остудить. 
  3. Перетереть морс через мелкое сито, чтобы убрать все косточки. 
  4. Готовый морс остудить в холодильнике, после чего подать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом классического мохито. Кроме этого, мы писали, как приготовить вкусный домашний лаймад.

Смотрите видео, как приготовить домашнее клубничное вино:

Еще несколько материалов по теме:
Великий пост-2018: варим компоты, морсы и лимонад Как приготовить полезные молочные коктейли для всей семьи Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта Как выбрать спелую и вкусную клубнику: пять полезных советов
клубника напитки лимонад компот морс блендер
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров