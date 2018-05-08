Освежающие напитки из клубники: готовим "лимонад", компот и морс

Эти домашние напитки обязательно понравятся детям

Клубничный лимонад Фото: pixabay.com

Сезон клубники начнется уже совсем скоро. Мы расскажем, как приготовить из этой ароматной летней ягоды вкусные безалкогольные напитки: лимонад, морс и компот.

Клубничный лимонад

Лимонад из клубники Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Сок трех лимонов

Сахар – 0.5 стакана

Нарезанная клубника – 500 г

Газировка – 750 мл

Лед

Ванилин

Рецепт приготовления:

Смешать процеженный лимонный сок, сахар и щепотку ванилина в миске. Дать постоять, чтобы сахар растворился. Сложить клубнику в блендер вместе с лимонной смесью и взбить до получения однородной массы. Добавить газированную воду и еще раз взбить. Перелить клубничный лимонад в кувшин или стеклянную бутылку; подавать со льдом.

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Клубничный компот с мятой

Компот из клубники Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Вода – 2,5 л

Лимон – 1 кружок

Мята – несколько веточек

Сахар – 350 г

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Рецепт приготовления:

Клубнику помыть, очистить от плодоножек. Сложить в кастрюлю, добавить несколько веточек мяты. Налить воду, добавить дольку лимона, поставить на огонь. Довести до кипения. Всыпать сахар и ванильный сахар. Варить на среднем огне 20-25 минут. Снять с огня, остудить под крышкой. Подавать компот со льдом.

Клубничный морс

Морс из клубники Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Вода – 1 л

Сахар – 4 ст.ложки или по вкусу

Рецепт приготовления:

Клубнику измельчить блендером до образования однородной массы. Перелить массу в кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и сразу же снять с огня. Полностью остудить. Перетереть морс через мелкое сито, чтобы убрать все косточки. Готовый морс остудить в холодильнике, после чего подать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом классического мохито. Кроме этого, мы писали, как приготовить вкусный домашний лаймад.

Смотрите видео, как приготовить домашнее клубничное вино: