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Освежающий цитрусовый коктейль с водкой

Рецепт летнего коктейля на основе водки и фруктового сока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Цитрусовый коктейль с водкой
Цитрусовый коктейль с водкой
Фото: Depositphotos

Освежающий цитрусовый коктейль из лимонада, лайма, апельсина, грейпфрута и водки – это восхитительный напиток для летней вечеринки. Он готовится максимально просто, но получается очень вкусным.

Смотрите видео, как распознать некачественный алкоголь:

Этот коктейль не слишком сладкий и не слишком терпкий. Вы можете отказаться от водки и сделать безалкогольный фруктовый напиток, богатый витаминами.

Цитрусовый коктейль с водкой

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1.7 л лимонада
  • Сок 6 лаймов
  • Сок 2 больших апельсинов
  • 1 стакан несладкого сока красного грейпфрута
  • 425 мл водки

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Способ приготовления:

  1. Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть.
  2. Влейте водку и размешайте.
  3. Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз).
  4. По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Маргарита". Кроме этого, мы делились рецептом коктейля "Секс на пляже".

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Источник: Сегодня
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