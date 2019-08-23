Освежающий цитрусовый коктейль с водкой
Рецепт летнего коктейля на основе водки и фруктового сока
Освежающий цитрусовый коктейль из лимонада, лайма, апельсина, грейпфрута и водки – это восхитительный напиток для летней вечеринки. Он готовится максимально просто, но получается очень вкусным.
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Этот коктейль не слишком сладкий и не слишком терпкий. Вы можете отказаться от водки и сделать безалкогольный фруктовый напиток, богатый витаминами.
Цитрусовый коктейль с водкой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1.7 л лимонада
- Сок 6 лаймов
- Сок 2 больших апельсинов
- 1 стакан несладкого сока красного грейпфрута
- 425 мл водки
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Способ приготовления:
- Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть.
- Влейте водку и размешайте.
- Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз).
- По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.
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Источник: Сегодня