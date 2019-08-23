Освежающий цитрусовый коктейль с водкой

Рецепт летнего коктейля на основе водки и фруктового сока

Цитрусовый коктейль с водкой Фото: Depositphotos

Освежающий цитрусовый коктейль из лимонада, лайма, апельсина, грейпфрута и водки – это восхитительный напиток для летней вечеринки. Он готовится максимально просто, но получается очень вкусным.

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Этот коктейль не слишком сладкий и не слишком терпкий. Вы можете отказаться от водки и сделать безалкогольный фруктовый напиток, богатый витаминами.

Цитрусовый коктейль с водкой

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1.7 л лимонада

Сок 6 лаймов

Сок 2 больших апельсинов

1 стакан несладкого сока красного грейпфрута

425 мл водки

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Способ приготовления:

Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть. Влейте водку и размешайте. Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз). По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.

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