Овощная лазанья: два рецепта для обеда

Рецепты лазаньи для тех, кто не ест мяса

Классическая итальянская лазанья готовится с мясом. Но многие, кто заботится о здоровье или соблюдает нестрогий пост, ищут рецепты приготовления этого блюда с овощами.

Лазанья с кабачками и морковью

Фото: dashu83 / Freepik

Ингредиенты:

соус бешамель – 500 мл

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

кабачки или цуккини – 2 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

чеснок – 1-2 дольки

томатный соус – 2 ст.л.

тертый сыр – 100 г

соль, перец – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Сварить соус бешамель.

2. Лук, чеснок, кабачки и морковь нарезать.

3. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук и чеснок до мягкости. Добавить морковь и кабачки, тушить около 20 минут. Приправить по вкусу, добавить томатный соус.

4. На дно формы налить немного соуса бешамель, выложить два листа лазаньи. Сверху разложить часть овощной начинки, налить еще немного соуса и посыпать тертым сыром. Повторить слои.

5. Верх лазаньи полить остатками соуса бешамель, посыпать тертым сыром.

6. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. Перед подачей немного остудить.

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Лазанья с баклажанами и помидорами

Фото: dashu83 / Freepik

Ингредиенты:

листы лазаньи – 200 г

баклажаны – 2 шт.

творог – 150 г

кедровые орехи – 50 г

оливковое масло – 2 ст.л.

очищенные и размятые помидоры – 3-4 шт.

тертый пармезан – 50 г

зеленый базилик – несколько веточек

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Баклажаны помыть, очистить и нарезать ломтиками толщиной 1 см. Затем посолить, положить под пресс на полчаса. Затем обсушить овощи бумажной салфеткой, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить в оливковом масле до мягкости.

2. Кедровые орехи измельчить в блендер. Творог хорошо размять вилкой. Отварить листы лазаньи по инструкции на упаковке, если нужно.

3. Разогреть духовку до 180 градусов.

4. Квадратную форму смазать оливковым маслом и выложить слой из трех листов лазаньи, затем распределить часть баклажанов, кедровых орехи, рикотты, измельченного базилика и пюре из помидоров. Повторить слои 2 раза. Сверху должен оказаться слой из овощей.

5. Посыпать лазанью пармезаном и запекать 30-40 минут. Подавать горячей, украсив свежим базиликом.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом.

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