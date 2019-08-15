Овощной рататуй с оливками: рецепт на сковороде

Готовим французское рагу из летних овощей

Рататуй с оливками на сковороде Фото: Depositphotos

Рататуй – это знаменитое французское овощное рагу. Когда-то провансальские крестьяне готовили его из кабачков, помидоров, перца, лука и чеснока. Позднее в рататуй стали класть баклажаны.

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Мы поделимся необычным рецептом рататуя – с добавлением оливок. Они сделают вкус блюда более интересным и пикантным. Подавать рататуй можно как гарнир к мясу или рыбе, или просто есть вместе со свежим багетом.

Рататуй на сковороде: рецепт с оливками

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 баклажана

2 цуккини

2 сладких перца разных цветов

200 г помидоров черри

Горсть оливок без косточек

Оливковое масло

Смесь сушеных прованских трав

Соль, перец

Несколько веточек свежего базилика

Способ приготовления:

Баклажаны, цуккини и перец помыть и разрезать на ломтики. Кусочки баклажанов должны быть крупнее, а цуккини и перца – помельче. Баклажаны и цуккини посыпать солью и оставить на 10-15 минут. Затем промыть под холодной проточной водой. Обжарить баклажаны в течение 2-3 минут на сильном огне. Добавить цуккини и перец, обжарить, помешивая, на среднем огне в течение 7-8 минут. Посолить и поперчить, посыпать сушеными травами. Добавить помидоры, перемешать и готовить еще 2-3 минуты, в конце добавить оливки и листики базилика.

Напомним, ранее мы делились рецептом итальянской запеканки из летних овощей. Кроме этого, мы писали, как приготовить овощное рагу с индейкой.

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