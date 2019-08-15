Овощной рататуй с оливками: рецепт на сковороде
Готовим французское рагу из летних овощей
Рататуй – это знаменитое французское овощное рагу. Когда-то провансальские крестьяне готовили его из кабачков, помидоров, перца, лука и чеснока. Позднее в рататуй стали класть баклажаны.
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Мы поделимся необычным рецептом рататуя – с добавлением оливок. Они сделают вкус блюда более интересным и пикантным. Подавать рататуй можно как гарнир к мясу или рыбе, или просто есть вместе со свежим багетом.
Рататуй на сковороде: рецепт с оливками
Время приготовления:
1 час
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 2 цуккини
- 2 сладких перца разных цветов
- 200 г помидоров черри
- Горсть оливок без косточек
- Оливковое масло
- Смесь сушеных прованских трав
- Соль, перец
- Несколько веточек свежего базилика
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Способ приготовления:
- Баклажаны, цуккини и перец помыть и разрезать на ломтики. Кусочки баклажанов должны быть крупнее, а цуккини и перца – помельче.
- Баклажаны и цуккини посыпать солью и оставить на 10-15 минут. Затем промыть под холодной проточной водой.
- Обжарить баклажаны в течение 2-3 минут на сильном огне.
- Добавить цуккини и перец, обжарить, помешивая, на среднем огне в течение 7-8 минут. Посолить и поперчить, посыпать сушеными травами.
- Добавить помидоры, перемешать и готовить еще 2-3 минуты, в конце добавить оливки и листики базилика.
Напомним, ранее мы делились рецептом итальянской запеканки из летних овощей. Кроме этого, мы писали, как приготовить овощное рагу с индейкой.
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Источник: Сегодня