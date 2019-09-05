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Овсяная каша с грушей и черникой: рецепт для мультиварки

Вкусный осенний завтрак от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Овсянка на молоке с грушей и черникой
Овсянка на молоке с грушей и черникой
Фото: Depositphotos

Овсяная каша очень полезна. Она богата белками, фосфором, медью, цинком, витамином B1, клетчаткой и многими другими полезными веществами. Но если традиционная овсянка успела вам наскучить, приготовьте ее по оригинальному рецепту Даши Малаховой.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Такая каша варится на молоке в мультиварке вместе с корицей, сливочным маслом и миндальными хлопьями. А к столу она подается вместе с грушей и черникой.

Овсянка с грушей и черникой

Время приготовления:

  • зависит от модели мультиварки

Ингредиенты:

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 300-400 мл молока
  • 100 мл сливок
  • 10 г сливочного масла
  • Корица
  • Миндальные хлопья
  • Черника
  • Сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. В чашу мультиварки выложите овсяные хлопья.
  2. Добавьте немного сахара, залейте молоком и сливками.
  3. Добавьте по вкусу немного корицы, миндальные хлопья и сливочное масло. 
  4. Готовьте на режиме "Молочная каша" до звукового сигнала.
  5. В готовую овсянку добавьте чернику и очищенную и мелко нарезанную грушу.

Как закарамелизировать грушу для подачи

Большую грушу помыть и обсушить, разрезать на четыре части и удалить сердцевину и семечки. Нарезать не слишком мелкими кубиками. Выложить на сковороду, добавить по ложке сахара и меда. Всыпать щепотку молотой корицы. 

Готовить на слабом огне в течение 10 минут, время от времени помешивая. Сироп должен загустеть, а кусочки груши стать мягким и приобрести золотистый оттенок. Выложить на кашу горячие фрукты вместе с сиропом. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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