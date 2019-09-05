Овсяная каша с грушей и черникой: рецепт для мультиварки

Вкусный осенний завтрак от Даши Малаховой

Овсянка на молоке с грушей и черникой Фото: Depositphotos

Овсяная каша очень полезна. Она богата белками, фосфором, медью, цинком, витамином B1, клетчаткой и многими другими полезными веществами. Но если традиционная овсянка успела вам наскучить, приготовьте ее по оригинальному рецепту Даши Малаховой.

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Такая каша варится на молоке в мультиварке вместе с корицей, сливочным маслом и миндальными хлопьями. А к столу она подается вместе с грушей и черникой.

Овсянка с грушей и черникой

Время приготовления:

зависит от модели мультиварки

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

300-400 мл молока

100 мл сливок

10 г сливочного масла

Корица

Миндальные хлопья

Черника

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

В чашу мультиварки выложите овсяные хлопья. Добавьте немного сахара, залейте молоком и сливками. Добавьте по вкусу немного корицы, миндальные хлопья и сливочное масло. Готовьте на режиме "Молочная каша" до звукового сигнала. В готовую овсянку добавьте чернику и очищенную и мелко нарезанную грушу.

Как закарамелизировать грушу для подачи

Большую грушу помыть и обсушить, разрезать на четыре части и удалить сердцевину и семечки. Нарезать не слишком мелкими кубиками. Выложить на сковороду, добавить по ложке сахара и меда. Всыпать щепотку молотой корицы.

Готовить на слабом огне в течение 10 минут, время от времени помешивая. Сироп должен загустеть, а кусочки груши стать мягким и приобрести золотистый оттенок. Выложить на кашу горячие фрукты вместе с сиропом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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