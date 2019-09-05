Овсяная каша с грушей и черникой: рецепт для мультиварки
Вкусный осенний завтрак от Даши Малаховой
Овсяная каша очень полезна. Она богата белками, фосфором, медью, цинком, витамином B1, клетчаткой и многими другими полезными веществами. Но если традиционная овсянка успела вам наскучить, приготовьте ее по оригинальному рецепту Даши Малаховой.
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Такая каша варится на молоке в мультиварке вместе с корицей, сливочным маслом и миндальными хлопьями. А к столу она подается вместе с грушей и черникой.
Овсянка с грушей и черникой
Время приготовления:
- зависит от модели мультиварки
Ингредиенты:
- 150 г овсяных хлопьев
- 300-400 мл молока
- 100 мл сливок
- 10 г сливочного масла
- Корица
- Миндальные хлопья
- Черника
- Сахар – по вкусу
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Способ приготовления:
- В чашу мультиварки выложите овсяные хлопья.
- Добавьте немного сахара, залейте молоком и сливками.
- Добавьте по вкусу немного корицы, миндальные хлопья и сливочное масло.
- Готовьте на режиме "Молочная каша" до звукового сигнала.
- В готовую овсянку добавьте чернику и очищенную и мелко нарезанную грушу.
Как закарамелизировать грушу для подачи
Большую грушу помыть и обсушить, разрезать на четыре части и удалить сердцевину и семечки. Нарезать не слишком мелкими кубиками. Выложить на сковороду, добавить по ложке сахара и меда. Всыпать щепотку молотой корицы.
Готовить на слабом огне в течение 10 минут, время от времени помешивая. Сироп должен загустеть, а кусочки груши стать мягким и приобрести золотистый оттенок. Выложить на кашу горячие фрукты вместе с сиропом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.
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