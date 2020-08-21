Овсяная каша "Яблочный пирог": рецепт необычного завтрака

Овсянка с яблоками, орехами и корицей получается невероятно вкусной и ароматной

Если каждый день есть полезную овсяную кашу, это надоест кому угодно. Не помогут даже варенье, мед и ягоды.

Мы поделимся рецептом, благодаря которому привычная овсянка превратится во вкуснейший десерт со вкусом яблочного пирога. Все дело в оригинальном сочетании фруктов и специй – точь в точь как в классической шарлотке.

Овсяная каша "Яблочный пирог"

Овсянка "Яблочный пирог" Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

134 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 крупное зеленое яблоко

1 стакан воды

1 стакан молока

1 ч.л. корицы

Свежемолотые гвоздика и душистый перец

Горсть изюма

1 стакан овсяных хлопьев

Соль – по вкусу

1 ст.л. меда

Сливочное масло и 1 ч.л. сахара – для обжаривания

Горсть грецких орехов, йогурт, сливки, молоко – для подачи

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Способ приготовления:

Половину яблока нарезать кубиками. В кастрюле смешать воду, молоко, специи, нарезанное яблоко, тщательно промытый изюм и овсяные хлопья. Поставить на медленный огонь. Варить 4-5 минут до готовности, помешивая при необходимости. В конце добавить соль и мед. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты. Добавить немного молока, если каша густовата. Оставшуюся часть яблока нарезать тонкими дольками. Обжарить в небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета. В конце добавить сахар и жарить, пока он не расплавится.

Как подавать овсяную кашу

Подавать кашу с обжаренными яблоками, йогуртом, молоком или сливками. Сверху покрошить грецкий орех.

Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом овсяной каши с бананом для детей.

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