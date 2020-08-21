Овсяная каша "Яблочный пирог": рецепт необычного завтрака
Овсянка с яблоками, орехами и корицей получается невероятно вкусной и ароматной
Если каждый день есть полезную овсяную кашу, это надоест кому угодно. Не помогут даже варенье, мед и ягоды.
Мы поделимся рецептом, благодаря которому привычная овсянка превратится во вкуснейший десерт со вкусом яблочного пирога. Все дело в оригинальном сочетании фруктов и специй – точь в точь как в классической шарлотке.
Овсяная каша "Яблочный пирог"
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 134 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 крупное зеленое яблоко
- 1 стакан воды
- 1 стакан молока
- 1 ч.л. корицы
- Свежемолотые гвоздика и душистый перец
- Горсть изюма
- 1 стакан овсяных хлопьев
- Соль – по вкусу
- 1 ст.л. меда
- Сливочное масло и 1 ч.л. сахара – для обжаривания
- Горсть грецких орехов, йогурт, сливки, молоко – для подачи
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Способ приготовления:
- Половину яблока нарезать кубиками.
- В кастрюле смешать воду, молоко, специи, нарезанное яблоко, тщательно промытый изюм и овсяные хлопья. Поставить на медленный огонь.
- Варить 4-5 минут до готовности, помешивая при необходимости. В конце добавить соль и мед. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты. Добавить немного молока, если каша густовата.
- Оставшуюся часть яблока нарезать тонкими дольками. Обжарить в небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета.
- В конце добавить сахар и жарить, пока он не расплавится.
Как подавать овсяную кашу
Подавать кашу с обжаренными яблоками, йогуртом, молоком или сливками. Сверху покрошить грецкий орех.
Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:
Напомним, ранее мы делились рецептом овсяной каши с бананом для детей.
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