Панцанелла: рецепт итальянского овощного салата с гренками и анчоусами
Готовим классический тосканский салат с хлебом и овощами
Салат Панцанелла готовится из сезонных овощей с добавлением подсушенного хлеба. Впервые его стали делать в Италии, в регионе Тоскана. В зависимости от рецепта, для салата хлеб смачивают водой, оливковым маслом или подготовленной заранее заправкой.
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Когда-то Панцанелла считалась едой бедняков, которым ничего не оставалось, как размачивать черствый хлеб в уксусе, масле и смешивать с овощами. Сегодня этот салат популярен не меньше спагетти, пиццы и прочих итальянских блюд. Даша Малахова предлагает приготовить Панцанеллу с анчоусами.
Панцанелла: рецепт с анчоусами
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты:
- 50 г анчоусов в масле
- 1 розовый помидор
- 3 маленьких огурца
- 1/2 красной луковицы
- 1/4 болгарского перца
- 1 ломтик подсушенного хлеба
- Базилик
- Оливковое масло
- Винный уксус
- Сахар
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
- Приготовьте заправку. Вылейте масло от анчоусов в миску. Добавьте оливковое масло, винный уксус, немного соли, сахара и перца. Тщательно перемешайте.
- Подсушенный хлеб нарежьте кубиками. Выложите в миску и перемешайте, чтобы хлеб впитал масло.
- Добавьте красный лук, нарезав его крупными дольками.
- Помидор, перец и огурцы крупно нарежьте и добавьте в салат.
- Выложите в салат филе анчоусов, перемешайте и подавайте к столу.
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