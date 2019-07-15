Панцанелла: рецепт итальянского овощного салата с гренками и анчоусами

Готовим классический тосканский салат с хлебом и овощами

Итальянский салат "Панцанелла" Фото: Depositphotos

Салат Панцанелла готовится из сезонных овощей с добавлением подсушенного хлеба. Впервые его стали делать в Италии, в регионе Тоскана. В зависимости от рецепта, для салата хлеб смачивают водой, оливковым маслом или подготовленной заранее заправкой.

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Когда-то Панцанелла считалась едой бедняков, которым ничего не оставалось, как размачивать черствый хлеб в уксусе, масле и смешивать с овощами. Сегодня этот салат популярен не меньше спагетти, пиццы и прочих итальянских блюд. Даша Малахова предлагает приготовить Панцанеллу с анчоусами.

Панцанелла: рецепт с анчоусами

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

50 г анчоусов в масле

1 розовый помидор

3 маленьких огурца

1/2 красной луковицы

1/4 болгарского перца

1 ломтик подсушенного хлеба

Базилик

Оливковое масло

Винный уксус

Сахар

Соль

Перец

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Способ приготовления:

Приготовьте заправку. Вылейте масло от анчоусов в миску. Добавьте оливковое масло, винный уксус, немного соли, сахара и перца. Тщательно перемешайте. Подсушенный хлеб нарежьте кубиками. Выложите в миску и перемешайте, чтобы хлеб впитал масло. Добавьте красный лук, нарезав его крупными дольками. Помидор, перец и огурцы крупно нарежьте и добавьте в салат. Выложите в салат филе анчоусов, перемешайте и подавайте к столу.

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