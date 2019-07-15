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Панцанелла: рецепт итальянского овощного салата с гренками и анчоусами

Готовим классический тосканский салат с хлебом и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Итальянский салат "Панцанелла"
Итальянский салат "Панцанелла"
Фото: Depositphotos

Салат Панцанелла готовится из сезонных овощей с добавлением подсушенного хлеба. Впервые его стали делать в Италии, в регионе Тоскана. В зависимости от рецепта, для салата хлеб смачивают водой, оливковым маслом или подготовленной заранее заправкой.

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Когда-то Панцанелла считалась едой бедняков, которым ничего не оставалось, как размачивать черствый хлеб в уксусе, масле и смешивать с овощами. Сегодня этот салат популярен не меньше спагетти, пиццы и прочих итальянских блюд. Даша Малахова предлагает приготовить Панцанеллу с анчоусами.

Панцанелла: рецепт с анчоусами

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

  • 50 г анчоусов в масле
  • 1 розовый помидор
  • 3 маленьких огурца
  • 1/2 красной луковицы
  • 1/4 болгарского перца
  • 1 ломтик подсушенного хлеба
  • Базилик
  • Оливковое масло
  • Винный уксус
  • Сахар
  • Соль
  • Перец

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте заправку. Вылейте масло от анчоусов в миску. Добавьте оливковое масло, винный уксус, немного соли, сахара и перца. Тщательно перемешайте.
  2. Подсушенный хлеб нарежьте кубиками. Выложите в миску и перемешайте, чтобы хлеб впитал масло.
  3. Добавьте красный лук, нарезав его крупными дольками.
  4. Помидор, перец и огурцы крупно нарежьте и добавьте в салат.
  5. Выложите в салат филе анчоусов, перемешайте и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата Вальдорф с курицей. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.

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Источник: Сегодня
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