Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

Готовим панеттоне по традиционному рецепту

Панеттоне – это итальянский сдобный кекс, который традиционно готовят на Пасху и Рождество. Его пекут из мягкого дрожжевого теста с засахаренными фруктами и изюмом.

Процесс приготовления панеттоне довольно длительный: сделать опару и замочить сухофрукты нужно будет накануне вечером.

Панеттоне: классический рецепт

Итальянская пасха Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

383 ккал на 100 г

Для опары:

150 мл теплой воды

8 г свежих дрожжей

200 г муки

0,5 ч.л. сахара

Для теста:

300 г сливочного масла комнатной температуры

50 мл теплого молока

60 г свежих дрожжей

700 г муки

190 г сахара

Ванильный экстракт или семена

1.5 ч.л. соли

12 желтков

200 мл холодного молока

Для начинки:

100 г изюма

100 г клюквы

100 г цукатов из апельсиновых корок

80 мл рома

Смотрите видео с пошаговым рецептом панеттоне:

Способ приготовления:

Сделать опару. В теплой воде развести свежие дрожжи. Добавить сахар и муку. Перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на столе на три часа. По истечению этого времени тесто слегка перемешать, чтобы вышел образовавшийся газ. Снова накрыть и оставить тесто в прохладном месте на ночь. Смешать изюм и клюкву. Залить горячей водой, промыть под струей чистой воды. Залить все ромом и оставить на ночь. Развести в 50 мл теплого молока дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут. Они должны активизироваться. Тем временем просеять необходимое количество муки. В глубокой миске растереть желтки с сахаром. Добавить к этой смеси соль, ванильный экстракт и холодное молоко. В желтково-молочную смесь ввести разведенные дрожжи и опару. Постепенно добавляя муку, замесить гладкое тесто. Нарезать сливочное масло кубиками и постепенно, по кусочку, добавить в тесто. Оно должно стать вязким, но эластичным. В конце добавить замоченные сухофрукты и цукаты. Тесто перенести в большую миску. Оставить в теплом месте без сквозняков на три часа. За это время оно должно подняться и увеличиться в три раза. После расстойки тесто хорошо обмять. Постоянно смачивайте руки в растительном масле, чтобы оно не прилипало. Разделить его на порционные кусочки. Из каждого сформировать шарик, и заполнить формы не больше, чем на треть. Тесто очень сильно поднимется. Оставить заготовки на два часа. После того, как тесто подошло, можно сделать крестообразные надрезы сверху. Смазать растопленным сливочным маслом. Выпекать при температуре 170 ºС в течение 30-50 минут. Все зависит от размера изделий. Проверить готовность деревянной шпажкой.

Как подавать панеттоне

Панеттоне подают с кофе, горячим шоколадом или десертным вином

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами глазури для куличей. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь сладкого пасхального барашка.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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