Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич
Готовим панеттоне по традиционному рецепту
Панеттоне – это итальянский сдобный кекс, который традиционно готовят на Пасху и Рождество. Его пекут из мягкого дрожжевого теста с засахаренными фруктами и изюмом.
Процесс приготовления панеттоне довольно длительный: сделать опару и замочить сухофрукты нужно будет накануне вечером.
Панеттоне: классический рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 383 ккал на 100 г
Для опары:
- 150 мл теплой воды
- 8 г свежих дрожжей
- 200 г муки
- 0,5 ч.л. сахара
Для теста:
- 300 г сливочного масла комнатной температуры
- 50 мл теплого молока
- 60 г свежих дрожжей
- 700 г муки
- 190 г сахара
- Ванильный экстракт или семена
- 1.5 ч.л. соли
- 12 желтков
- 200 мл холодного молока
Для начинки:
- 100 г изюма
- 100 г клюквы
- 100 г цукатов из апельсиновых корок
- 80 мл рома
Смотрите видео с пошаговым рецептом панеттоне:
Способ приготовления:
- Сделать опару. В теплой воде развести свежие дрожжи. Добавить сахар и муку. Перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на столе на три часа. По истечению этого времени тесто слегка перемешать, чтобы вышел образовавшийся газ. Снова накрыть и оставить тесто в прохладном месте на ночь.
- Смешать изюм и клюкву. Залить горячей водой, промыть под струей чистой воды. Залить все ромом и оставить на ночь.
- Развести в 50 мл теплого молока дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут. Они должны активизироваться.
- Тем временем просеять необходимое количество муки. В глубокой миске растереть желтки с сахаром. Добавить к этой смеси соль, ванильный экстракт и холодное молоко.
- В желтково-молочную смесь ввести разведенные дрожжи и опару. Постепенно добавляя муку, замесить гладкое тесто. Нарезать сливочное масло кубиками и постепенно, по кусочку, добавить в тесто. Оно должно стать вязким, но эластичным.
- В конце добавить замоченные сухофрукты и цукаты. Тесто перенести в большую миску. Оставить в теплом месте без сквозняков на три часа. За это время оно должно подняться и увеличиться в три раза.
- После расстойки тесто хорошо обмять. Постоянно смачивайте руки в растительном масле, чтобы оно не прилипало.
- Разделить его на порционные кусочки. Из каждого сформировать шарик, и заполнить формы не больше, чем на треть. Тесто очень сильно поднимется.
- Оставить заготовки на два часа. После того, как тесто подошло, можно сделать крестообразные надрезы сверху. Смазать растопленным сливочным маслом.
- Выпекать при температуре 170 ºС в течение 30-50 минут. Все зависит от размера изделий. Проверить готовность деревянной шпажкой.
Как подавать панеттоне
Панеттоне подают с кофе, горячим шоколадом или десертным вином
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