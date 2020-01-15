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Панкейки на молоке: рецепт вкусного завтрака от Марты Стюарт

Пышные, мягкие панкейки – отличное начало дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Классические панкейки на молоке
Классические панкейки на молоке
Фото: freepik.com

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг. Мы расскажем, как приготовить вкусные панкейки на молоке по ее рецепту.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:

Такие блинчики можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.

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Панкейки на молоке классические

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 стакан молока
  • 2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла
  • 1 большое яйцо
  • Растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 ºС; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке.
  2. В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону.
  3. В средней миске взбить молоко, масло и яйцо.
  4. Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки.
  5. Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку.
  6. Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка.
  7. Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты.
  8. Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке.
  9. Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук.

Как подавать панкейки

Подавать блины теплыми с любыми добавками на свой вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганских банановых оладий. "Сегодня" также писали, как приготовить ароматные панкейки с изюмом, ромом и корицей.

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Источник: Сегодня
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