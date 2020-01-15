Панкейки на молоке: рецепт вкусного завтрака от Марты Стюарт
Пышные, мягкие панкейки – отличное начало дня
Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг. Мы расскажем, как приготовить вкусные панкейки на молоке по ее рецепту.
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Такие блинчики можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.
Панкейки на молоке классические
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 232 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 2 ст.л. сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1 стакан молока
- 2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла
- 1 большое яйцо
- Растительное масло для обжаривания
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 ºС; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке.
- В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону.
- В средней миске взбить молоко, масло и яйцо.
- Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки.
- Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку.
- Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка.
- Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты.
- Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке.
- Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук.
Как подавать панкейки
Подавать блины теплыми с любыми добавками на свой вкус.
Напомним, ранее мы делились рецептом веганских банановых оладий. "Сегодня" также писали, как приготовить ароматные панкейки с изюмом, ромом и корицей.
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Источник: Сегодня