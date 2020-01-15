Панкейки на молоке: рецепт вкусного завтрака от Марты Стюарт

Пышные, мягкие панкейки – отличное начало дня

Классические панкейки на молоке Фото: freepik.com

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг. Мы расскажем, как приготовить вкусные панкейки на молоке по ее рецепту.

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Такие блинчики можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.

Панкейки на молоке классические

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан муки

2 ст.л. сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1 стакан молока

2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла

1 большое яйцо

Растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке. В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону. В средней миске взбить молоко, масло и яйцо. Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки. Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку. Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка. Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты. Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке. Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук.

Как подавать панкейки

Подавать блины теплыми с любыми добавками на свой вкус.

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