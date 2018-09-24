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Панкейки с бананами в карамели: рецепт Катерины Песковой

Суперфиналистка "МастерШеф" 6-й сезон рассказала, как приготовить аппетитные американские оладьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:19
Панкейки с кленовым сиропом Фото: instagram.com/peskova_katerina
Панкейки с кленовым сиропом Фото: instagram.com/peskova_katerina

"Вы же все видели на фотографиях эти пухленькие, золотистые, аппетитные стопочки панкейков, политых, обычно, кленовым сиропом, которые так и манят их попробовать? А пробовали готовить такие дома?

Мы вот попробовали, и решили, что будем готовить такие почаще. А чтоб не надоедали, есть же такое разнообразие начинок, не только кленовый сироп!

Можно приготовить шоколадный соус, тягучую карамель, или… бананы в карамели. Это же просто фантастика! Невероятно просто и вкусно. Не могу не поделиться, так что ловите рецепт!", – написала Катерина Пескова в своем Instagram.

Панкейки от Катерины Песковой

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 75 г сахара
  • 12 г разрыхлителя
  • 5 г соды
  • 5 г соли
  • 3 целых яйца
  • 500 мл молока
  • 100 г сливочного масла (растопленного, охлажденного)

Для бананов в карамели:

  • 500 г бананов
  • 200 г сахара
  • 300 г сливок
  • 1 стручок ванили
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить панкейки. Смешать сухие ингредиенты (муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль), взбить яйца до образования пены.
  2. Добавить к взбитым яйцам молоко, аккуратно подмешать сухие ингредиенты. Влить растопленное масло и перемешать.
  3. Выливать небольшие порции теста на сковороду, обжаривать с двух сторон до готовности.
  4. Если панкейки пригорают, смазывать сковороду тонким слоем растительного масла.
  5. Нарезать бананы кубиком 5 мм. Нагреть сливки с ванилью. В сотейник насыпать сахар, растопить его на среднем огне и довести до карамелизации сахара (должен получиться коричневый цвет). Аккуратно влить горячие сливки (осторожно, все будет очень пениться, бурлить, не обожгите руки!).
  6. Немного остудить и аккуратно примешать бананы. Готово!
  7. Подавать панкейки вместе с бананами.
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Катерина Пескова недавно открыла собственную кофейню
Фото: instagram.com/peskova_katerina

Напомним, в восьмом выпуске "МастерШеф" 8-й сезон участники ловили кур и копали картошку. Кроме этого в восьмом выпуске кулинарное шоу покинул еще один участник

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Источник: "Сегодня"
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