Панкейки с бананами в карамели: рецепт Катерины Песковой

Суперфиналистка "МастерШеф" 6-й сезон рассказала, как приготовить аппетитные американские оладьи

Панкейки с кленовым сиропом Фото: instagram.com/peskova_katerina

"Вы же все видели на фотографиях эти пухленькие, золотистые, аппетитные стопочки панкейков, политых, обычно, кленовым сиропом, которые так и манят их попробовать? А пробовали готовить такие дома?

Мы вот попробовали, и решили, что будем готовить такие почаще. А чтоб не надоедали, есть же такое разнообразие начинок, не только кленовый сироп!

Можно приготовить шоколадный соус, тягучую карамель, или… бананы в карамели. Это же просто фантастика! Невероятно просто и вкусно. Не могу не поделиться, так что ловите рецепт!", – написала Катерина Пескова в своем Instagram.

Панкейки от Катерины Песковой

Ингредиенты:

350 г муки

75 г сахара

12 г разрыхлителя

5 г соды

5 г соли

3 целых яйца

500 мл молока

100 г сливочного масла (растопленного, охлажденного)

Для бананов в карамели:

500 г бананов

200 г сахара

300 г сливок

1 стручок ванили

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Рецепт приготовления:

Приготовить панкейки. Смешать сухие ингредиенты (муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль), взбить яйца до образования пены. Добавить к взбитым яйцам молоко, аккуратно подмешать сухие ингредиенты. Влить растопленное масло и перемешать. Выливать небольшие порции теста на сковороду, обжаривать с двух сторон до готовности. Если панкейки пригорают, смазывать сковороду тонким слоем растительного масла. Нарезать бананы кубиком 5 мм. Нагреть сливки с ванилью. В сотейник насыпать сахар, растопить его на среднем огне и довести до карамелизации сахара (должен получиться коричневый цвет). Аккуратно влить горячие сливки (осторожно, все будет очень пениться, бурлить, не обожгите руки!). Немного остудить и аккуратно примешать бананы. Готово! Подавать панкейки вместе с бананами.

Катерина Пескова недавно открыла собственную кофейню Фото: instagram.com/peskova_katerina

Напомним, в восьмом выпуске "МастерШеф" 8-й сезон участники ловили кур и копали картошку. Кроме этого в восьмом выпуске кулинарное шоу покинул еще один участник.