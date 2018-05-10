Десерт из клубники: итальянская сливочная панна котта
Украсьте готовый десерт листиками мяты и кокосовой стружкой
Клубничная панна котта - элегантный и освежающий десерт, который идеально подходит для летних дней. Это прекрасный вариант, если вы ждете гостей, потому что вы можете приготовить точное количество порций.
Панна котта с клубникой
Ингредиенты на 4 порции:
Для сливочного желе:
- 200 мл молока
- 200 мл сливок для взбивания
- 1 ст.л. порошкового желатина без горки
- 1/4 стакана сахара
- 1 ч. л. экстракта ванили
Для клубничного соуса:
- 450 г свежей клубники
- 2 столовые ложки воды
- 1/3 стакана (70 г) сахара
Рецепт приготовления:
- Растворите желатин в 2 столовых ложках холодной воды и дайте ему набухнуть в течение 5-10 минут.
- В средней кастрюле доведите сливки, молоко и сахар до кипения на среднем огне (не кипятите). Когда сахар растворится, снять с огня и добавить экстракт ванили. Дайте остыть в течение 5 минут перед добавлением желатина.
- Добавьте желатин в молочную смесь и перемешивайте до полного его растворения. Налейте сливочное желе в бокалы емкостью 150 мл и поставьте в холодильник на несколько часов. Чтобы сделать десерт более красивым, вы можете поставить емкости застывать под углом.
- Для приготовления соуса промойте клубнику, обсушите и удалите листья. Разрежьте клубнику на четвертинки. В небольшую кастрюлю положите клубнику, сахар и воду. Доведите до кипения и немедленно снимите с огня.
- Перелейте в чашу блендера или кухонного комбайна и взбейте до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить семена. Накройте соус крышкой и дайте ему остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.
- Перед подачей вылейте клубничный соус на панна котту и подавайте.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить панна котту с клубничным желе. Мы также делились рецептом панна котты с ягодным "снегом" от Даши Малаховой. Кроме этого, мы рассказывали, как легко достать панна котту из формочек.
Смотрите видео, как отличить нитратную клубнику от натуральной:
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Источник: "Сегодня"