Десерт из клубники: итальянская сливочная панна котта

Украсьте готовый десерт листиками мяты и кокосовой стружкой

Панна котта с клубникой Фото: pixabay.com

Клубничная панна котта - элегантный и освежающий десерт, который идеально подходит для летних дней. Это прекрасный вариант, если вы ждете гостей, потому что вы можете приготовить точное количество порций.

Панна котта с клубникой

Ингредиенты на 4 порции:

Для сливочного желе:

200 мл молока

200 мл сливок для взбивания

1 ст.л. порошкового желатина без горки

1/4 стакана сахара

1 ч. л. экстракта ванили

Для клубничного соуса:

450 г свежей клубники

2 столовые ложки воды

1/3 стакана (70 г) сахара

Рецепт приготовления:

Растворите желатин в 2 столовых ложках холодной воды и дайте ему набухнуть в течение 5-10 минут. В средней кастрюле доведите сливки, молоко и сахар до кипения на среднем огне (не кипятите). Когда сахар растворится, снять с огня и добавить экстракт ванили. Дайте остыть в течение 5 минут перед добавлением желатина. Добавьте желатин в молочную смесь и перемешивайте до полного его растворения. Налейте сливочное желе в бокалы емкостью 150 мл и поставьте в холодильник на несколько часов. Чтобы сделать десерт более красивым, вы можете поставить емкости застывать под углом. Для приготовления соуса промойте клубнику, обсушите и удалите листья. Разрежьте клубнику на четвертинки. В небольшую кастрюлю положите клубнику, сахар и воду. Доведите до кипения и немедленно снимите с огня. Перелейте в чашу блендера или кухонного комбайна и взбейте до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить семена. Накройте соус крышкой и дайте ему остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник. Перед подачей вылейте клубничный соус на панна котту и подавайте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить панна котту с клубничным желе. Мы также делились рецептом панна котты с ягодным "снегом" от Даши Малаховой. Кроме этого, мы рассказывали, как легко достать панна котту из формочек.

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