Парфе из куриной печени: рецепт Юлии Высоцкой
Идея аппетитной холодной закуски
Юлия Высоцкая поделилась рецептом воздушного печеночного паштета с коньяком, портвейном и травами, который подается в корзинке из хрустящего песочного теста.
Парфе из куриной печенки
Ингредиенты:
Ингредиенты:
Для парфе:
Для парфе:
- куриная печень – 300 г
- лук-шалот – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- тимьян свежий – 4 веточки
- чеснок – 1 зубчик
- сливки – 150 мл
- портвейн – 2 ст. л.
- коньяк – 1 ст. л.
- сливочное масло – 1 ч. л.
- мускатный орех молотый – 1 щепотка
- перец черный свежемолотый – 1 щепотка
- соль морская – 1 щепотка
Для теста:
- пшеничная мука – 250 г
- сливочное масло – 140 г
- яичные желтки – 1 шт.
- тимьян свежий - 4 веточки
- молоко – 1 ст. л.
- соль морская – ½ ч. л.
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Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 200°С.
- Приготовить песочное тесто: нарезать кубиками 140 г предварительно охлажденного сливочного масла, добавить муку, 2 ч. ложки листьев тимьяна, желток, молоко, 1/2 ч. ложки морской соли и замесить.
- Скатать тесто в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. 3. Смазать оставшимся сливочным маслом форму для выпечки.
- Раскатать тесто как можно тоньше, выложить в форму, сделав бортик, и поставить на 20 минут в морозилку.
- Накрыть охлажденное тесто бумагой для выпечки, засыпать горохом и выпекать в разогретой духовке 15 минут, затем горох с бумагой убрать.
- Лук-шалот почистить и мелко порубить. Чеснок почистить.
- Печень, сливки, яйцо, нарубленный шалот, чеснок и оставшиеся листья тимьяна поместить в чашу блендера, влить коньяк и портвейн, добавить по щепотке мускатного ореха, соли и перца, все взбить.
- Убавить температуру в духовке до 100°С. Наполнить пропеченный корж печеночной массой и выпекать еще около 40 минут, затем остудить.
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Источник: "Сегодня"