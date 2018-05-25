Парфе из куриной печени: рецепт Юлии Высоцкой

Идея аппетитной холодной закуски

Тарт с печеночным парфе Фото: depositphotos.com

Юлия Высоцкая поделилась рецептом воздушного печеночного паштета с коньяком, портвейном и травами, который подается в корзинке из хрустящего песочного теста.

Парфе из куриной печенки

Ингредиенты:

Для парфе:

куриная печень – 300 г

лук-шалот – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

тимьян свежий – 4 веточки

чеснок – 1 зубчик

сливки – 150 мл

портвейн – 2 ст. л.

коньяк – 1 ст. л.

сливочное масло – 1 ч. л.

мускатный орех молотый – 1 щепотка

перец черный свежемолотый – 1 щепотка

соль морская – 1 щепотка

Для теста:

пшеничная мука – 250 г

сливочное масло – 140 г

яичные желтки – 1 шт.

тимьян свежий - 4 веточки

молоко – 1 ст. л.

соль морская – ½ ч. л.

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Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200°С. Приготовить песочное тесто: нарезать кубиками 140 г предварительно охлажденного сливочного масла, добавить муку, 2 ч. ложки листьев тимьяна, желток, молоко, 1/2 ч. ложки морской соли и замесить. Скатать тесто в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. 3. Смазать оставшимся сливочным маслом форму для выпечки. Раскатать тесто как можно тоньше, выложить в форму, сделав бортик, и поставить на 20 минут в морозилку. Накрыть охлажденное тесто бумагой для выпечки, засыпать горохом и выпекать в разогретой духовке 15 минут, затем горох с бумагой убрать. Лук-шалот почистить и мелко порубить. Чеснок почистить. Печень, сливки, яйцо, нарубленный шалот, чеснок и оставшиеся листья тимьяна поместить в чашу блендера, влить коньяк и портвейн, добавить по щепотке мускатного ореха, соли и перца, все взбить. Убавить температуру в духовке до 100°С. Наполнить пропеченный корж печеночной массой и выпекать еще около 40 минут, затем остудить.

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