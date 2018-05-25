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Парфе из куриной печени: рецепт Юлии Высоцкой

Идея аппетитной холодной закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Тарт с печеночным парфе Фото: depositphotos.com
Тарт с печеночным парфе Фото: depositphotos.com

Юлия Высоцкая поделилась рецептом воздушного печеночного паштета с коньяком, портвейном и травами, который подается в корзинке из хрустящего песочного теста.

Парфе из куриной печенки

Ингредиенты:

Для парфе:

  • куриная печень – 300 г
  • лук-шалот – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • тимьян свежий – 4 веточки
  • чеснок – 1 зубчик
  • сливки – 150 мл
  • портвейн – 2 ст. л.
  • коньяк – 1 ст. л.
  • сливочное масло – 1 ч. л.
  • мускатный орех молотый – 1 щепотка
  • перец черный свежемолотый – 1 щепотка
  • соль морская – 1 щепотка

Для теста:

  • пшеничная мука – 250 г
  • сливочное масло – 140 г
  • яичные желтки – 1 шт.
  • тимьян свежий - 4 веточки
  • молоко – 1 ст. л.
  • соль морская – ½ ч. л.
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 200°С.
  2. Приготовить песочное тесто: нарезать кубиками 140 г предварительно охлажденного сливочного масла, добавить муку, 2 ч. ложки листьев тимьяна, желток, молоко, 1/2 ч. ложки морской соли и замесить.
  3. Скатать тесто в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. 3. Смазать оставшимся сливочным маслом форму для выпечки. 
  4. Раскатать тесто как можно тоньше, выложить в форму, сделав бортик, и поставить на 20 минут в морозилку. 
  5. Накрыть охлажденное тесто бумагой для выпечки, засыпать горохом и выпекать в разогретой духовке 15 минут, затем горох с бумагой убрать.
  6. Лук-шалот почистить и мелко порубить. Чеснок почистить.
  7. Печень, сливки, яйцо, нарубленный шалот, чеснок и оставшиеся листья тимьяна поместить в чашу блендера, влить коньяк и портвейн, добавить по щепотке мускатного ореха, соли и перца, все взбить.
  8. Убавить температуру в духовке до 100°С. Наполнить пропеченный корж печеночной массой и выпекать еще около 40 минут, затем остудить.

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Смотрите видео, как готовят настоящий паштет:

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Источник: "Сегодня"
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